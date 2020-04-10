Сокращай, подешевело. Россия сократит нефтедобычу больше всех, - "Къ"

09:15 10.04.2020

Россия возьмет на себя самую большую долю снижения добычи нефти от уровня марта



Россия и Саудовская Аравия, лидеры группы стран ОПЕК+, договариваются о беспрецедентном сокращении добычи в размере 10% мирового производства нефти. Cтраны ОПЕК+, видимо, сократят добычу на 22% каждая, что позволит снизить ее в целом на 10 млн баррелей в сутки. Для России и Саудовской Аравии это означает потерю примерно по 2,4 млн баррелей в сутки. (После выхода заметки источник "Ъ", знакомый с ситуацией, пояснил, что для России сокращение составит разницу между текущим уровнем добычи в 10,3 млн б/с и целевым в 8,5 млн б/с, то есть 1,8 млн б/с). Формально цифры одинаковы, однако для Москвы это реальное падение добычи, тогда как для Эр-Рияда она лишь немногим снизится к уровню марта. США, крупнейший производитель нефти в мире, в сделке не участвует, ограничившись "естественным" уменьшением добычи. При этом рынок не оценил предпринятых дипломатических усилий - цена нефти опять перешла к снижению.

Страны ОПЕК+ близки к соглашению о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти. На момент сдачи номера о сделке еще не было официально объявлено, источники агентств говорили, в частности, о несогласии Мексики и ее отказе участвовать. Но основные параметры сделки официально раскрыл министр энергетики Ирана Бижан Зангане.

По его словам, обсуждается сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки (б/с) - это 10% всей добычи в мире - на период с мая по июнь.



Каждой стране ОПЕК+ придется сократить добычу примерно на 22%. Затем по плану предполагается уменьшить объем сокращения добычи до 8 млн б/с до конца 2020 года и до 6 млн б/с до апреля 2021 года.

Таким образом, новая сделка надолго определит ситуацию на рынке и призвана не только смягчить эффект от резкого падения спроса из-за карантинных мероприятий, но и сократить огромные запасы нефти в хранилищах.

Наибольший реальный объем сокращения возьмет на себя Москва. По словам собеседников "Ъ", знакомых с ходом переговоров, Россия и Саудовская Аравия пришли к компромиссу, по которому обе страны будут отсчитывать свою квоту 22% от объема добычи 11 млн б/с. Таким образом, целевой объем добычи для обеих стран составит 8,5 млн б/с. Сейчас реальная добыча нефти в России (с конденсатом) - 11,3 млн б/с, без конденсата - 10,3 млн б/с. Страны ОПЕК традиционно не учитывают конденсат в своей добыче. Саудовская Аравия сейчас добывает на максимуме своих возможностей - более 12 млн б/с, однако еще в марте в рамках предыдущих договоренностей ОПЕК+ добыча в стране составляла примерно 9,8 млн б/с. Таким образом, сокращение добычи Саудовской Аравией по сравнению с уровнем марта будет незначительным. Для России же оно составит разницу между текущим уровнем добычи без конденсата (10,3 млн б/с) и целевым уровнем, то есть 1,8 млн б/с.

Почему Россия готова сокращать добычу вместе с США

США, крупнейший производитель нефти в мире, судя по всему, останутся в стороне от сделки. Во всяком случае, министр энергетики страны Дэн Бруйетт заявил 9 апреля, что у нее нет механизмов для скоординированного сокращения добычи, которая будет снижаться в любом случае под давлением низких цен и в 2020 году упадет на 1,7 млн б/с. В интервью Bloomberg он уточнил, что знает о переговорах стран ОПЕК "только из открытых источников". По данным Bloomberg и Reuters, которые подтвердили собеседники "Ъ", 10 апреля на встрече министров энергетики стран G20 представители ОПЕК+ будут добиваться от других государств деклараций о сокращении добычи на 5 млн б/с.

По словам одного из источников "Ъ", расчет строится на том, что цены в любом случае будут низкими и США сократят добычу примерно на 2 млн б/с естественным путем, Канада и Бразилия - на 0,5 млн б/с каждая.

Такой подход, хотя и выглядит обоснованным, прямо противоречит прежней жесткой официальной позиции Москвы, согласно которой Россия готова снижать добычу только в случае участия США.

Между тем эффективность новых беспрецедентных мер для стабилизации рынка отнюдь не очевидна. По оценкам министра энергетики РФ Александра Новака, спрос на нефть снизился на 10–15 млн б/с, а в ближайшее время может упасть еще больше. Глава МЭА Фатих Бироль оценивал избыток нефти на рынке в 25 млн б/с. Аналитики Goldman Sachs в своей записке 9 апреля также сочли, что сокращения на 10 млн б/с будет недостаточно и потребуется как минимум еще 4 млн б/с, в основном от Саудовской Аравии. В то же время глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что без сделки цены на нефть могли бы упасть ниже $10 за баррель.



Юрий Барсуков о том, что происходит на рынке нефти

"По сути, России первый раз придется по-настоящему сокращать добычу - с 2016 по 2019 год мы ее даже немного нарастили",- говорит Дмитрий Маринченко из Fitch. По его мнению, технически на это потребуется не менее двух недель. "Эффект будет - даже если мы в итоге увидим падение цен, ясно, что без сделки ситуация была бы еще хуже. Если цены на физическом рынке закрепятся на уровне $30–40 за баррель, это уже было бы большой победой, учитывая обвал спроса",- поясняет аналитик. Сейчас Brent на физическом рынке торгуется с огромным дисконтом к ближайшему майскому фьючерсу на уровне около $23 за баррель. Фьючерс же по мере появления деталей сделки ОПЕК+ дешевеет на 3%, до $31,8.

До сих пор российские власти распределяли квоту по сокращению добычи пропорционально доле каждой компании.



"Проще всего будет компаниям с диверсифицированной базой активов, таким как "Роснефть" или ЛУКОЙЛ: они смогут выбирать, за счет каких именно месторождений сокращать,- говорит Дмитрий Маринченко.- Сложнее всего придется компаниям со старыми выработанными активами, таким как "Татнефть" и "Русснефть", так как для того, чтобы потом выйти на первоначальный уровень добычи, им, возможно, придется проводить капитальный ремонт скважин". По мнению аналитика, восстановление добычи в целом по России до первоначального уровня может занять несколько месяцев.



Юрий Барсуков, Дмитрий Козлов

№65 от 10.04.2020, стр. 1