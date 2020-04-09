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Нефтяная сделка века: Кремль ради триумфа Трампа заплатит самым дорогим, - "СП"
09:21 10.04.2020

Прежние цены на "черное золото" Россия вряд ли уже увидит

Антон Чаблин

Материал комментируют:

Иван Капустянский

"Сделка века", похоже, состоялась: глубокой ночью крупнейшие нефтедобывающие страны наконец-то договорились сократить добычу. Пока что официальных данных со стороны национальных Минэнерго нет, но параметры соглашения уже известны.
Страны, входящие в ОПЕК+, в четверг, 9 апреля, на встрече в формате видеоконференции, решили, что готовы сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки, а другие страны - еще на 5 миллионов. Россия, как и Саудовская Аравия, сократит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки - до 8,5 млн баррелей в сутки. При этом за базовый уровень взяты 11 млн баррелей в сутки.
Всего Россия и Саудовская Аравия, как главные бенефициары намерены сократить добычу на 23% от базового уровня. Кроме того, саудовский министр энергетики Абдулазиз бин Салман заявил, что королевство готово продолжать сокращать добычу нефти до 2022 года.

Отметим, что уже само ожидание "сделки века" подтолкнуло вверх сырьевые котировки. И это на фоне того, что коронавирусный локдаун привел к сокращению ежедневного потребления нефти на 25% (от 20 до 35 миллионов баррелей в день).
Достижение договоренности можно считать безусловным успехом Дональда Трампа. Ведь Саудовская Аравия и Россия, собственно, не имели никакого экономического интереса к сотрудничеству с другими странами для сокращения добычи. В то же время США, Канада и Бразилия продолжали наращивать добычу, несмотря на рекордно низкие котировки: американское нефтяное лобби считало, что для Америки возникла историческая возможность ликвидировать неэффективное и дорогостоящее производство конкурентов, чтобы затем захватить долю рынка.

Какие последствия нынешняя сделка будет иметь для глобального рынка, когда американцы, как всегда, пытаются манипулировать другими странами, в том числе Россией, мы и попытались выяснить.
Эйфория на сырьевых рынках продлится недолго
"СП": - Сейчас пока известны лишь предварительные параметры договоренности. Внушают ли они оптимизм?
- Да, предварительные параметры были известны еще до встречи. Саудиты ожидали, что Россия согласится на сокращение добычи на 14%, или 1,6 млн баррелей в сутки. В свою очередь, сама Саудовская Аравия готова была убрать с рынка 4 млн баррелей. Однако в качестве отсчетного месяца саудиты предлагают взять апрель, когда добыча выросла на 2,5 млн. баррелей в сутки, до 12,3 млн. - говорит ведущий аналитик финансовой компании Forex Optimum Иван Капустянский. - Стороны продолжают выбивать себе лучшие условия, пытаясь найти компромисс, возможно, в каких-то других областях.

"СП": - Какой будет цена на нефть?

- В случае заключения сделки нефть продолжит рост в район $ 40 за баррель. Однако после того, как эйфория спадет, дальнейший рост будет под вопросом. Участники соглашения планировали сократить добычу на 10 млн. баррелей в сутки. При этом из-за пандемии коронавируса прогнозируется падение мирового спрос на 25 млн. баррелей. То есть на рынке останется 15 млн. лишних баррелей, и этот факт будет являться ограничителем.

"СП": - Но если предположить, что участники картеля от сделки по какой-то причине все же откажутся?
- Если пакт все же не будет заключен, то стоит ожидать новой волны падения нефтяных котировок. Оно может быть молниеносным, но уровни оценить сложно. Это может быть и $ 20 и $ 15 за баррель. Однако на экстремально низких уровнях нефть долго не задержится. Начнется волна банкротств компаний, чья себестоимость добычи окажется выше, таким образом лишний спрос уйдет с рынка.
Россия не в выигрыше
"СП": - Нефтяные котировки еще до заключения сделки показали хороший рост. Надеетесь на его продолжение?
- Вчера нефтяные котировки торговались неоднозначно, демонстрируя повышенную волатильность - так участники рынка выражали нервозность в ожидании совещания стран ОПЕК+, которым предстояло принять совместное решение по вопросу ограничения добычи. Так, после резкого и эмоционального взлета к почти одномесячным максимумам на отметке $ 36,36 долларов за баррель, Brent тут же отскочила под отметку $ 33 и впоследствии обосновалась немногим выше.

"СП": - Ну а сколько будет стоить нефть?
- Дальнейшее направление движения цен будет зависеть от окончательного вердикта экспортеров. Если всех участников рынка устроят условия сделки, то Brent может подскочить и до $ 40 за баррель. В ближайшей же перспективе фьючерсам нужно снова преодолеть уровень $ 34 за баррель.

"СП": - Считается, что в выигрыше от заключения сделки окажутся прежде всего США, которые активнее всего и подталкивали Эр-Рияд и Москву к сближению. Так ли это?
- Цены еще недавно находились на уровнях, при которых для большинства экспортеров добыча становится нерентабельной. Однако присутствующие разногласия между Россией и Саудовской Аравией сразу заставляли трейдеров сомневаться в том, что условия сделки будут достаточно убедительными, чтобы заметно подтолкнуть цены вверх.

Тем временем отчет Минэнерго США в среду показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране увеличились на 15 млн баррелей, превысив прогноз роста на 9 млн. Запасы бензина и дистиллятов повысились на 10,5 млн. и 0,48 млн. баррелей соответственно. Между тем добыча упала сразу на 600 тысяч баррелей в день, что послужило благоприятным фактором для рынка. Причем судя по сокращению числа действующих буровых установок на сланцевых месторождениях, производство черного золота в США будет падать и далее.

Источник - Свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586499660
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