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Мирзиеев поручил засадить все приусадебные участки. Мониторить будет дронами
10:11 10.04.2020

Президент Узбекистана поручил засадить все приусадебные участки. Дроны будут мониторить их состояние
Президент Узбекистана поручил задействовать все приусадебные участки для удовлетворения спроса на продовольствие и сдерживания цен, а также повышения доходов населения. За теми, кто пользуется участками неэффективно, будут следить дроны. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании 8 апреля, прошедшем под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Мирзиеев поставил задачу увеличить число теплиц и построить колодцы в местах с нехваткой воды. Владельцы участков, пользующиеся ими неэффективно, получат предупреждение.
Глава государства поручил с соблюдением карантинных мер продолжить фермерским хозяйствам посадку весенних культур, а населению - начать посадку на своих приусадебных участках. Иначе удерживать стабильные цены на внутреннем рынке будет затруднительно, сказал президент.

Шавкат Мирзиеев отметил, что с учетом сложной ситуации в этом году первостепенной задачей должны быть двух- и трехразовая посадка культур и получение дополнительного урожая на всех приусадебных участках.
По указанию президента намечено увеличить поставку компактных теплиц площадью 1−1,5 соток не менее чем в 100 домах на территории каждого сектора. С помощью этих теплиц можно выращивать три урожая в год, - отметил глава государства.

Кроме того, поставлена задача совместно с администрациями горов и районов соорудить артезианские колодцы в местах с затрудненным доступом к воде.
Малообеспеченным и не имеющим кормильца семьям будут доставлены саженцы фруктовых деревьев, семена овощей и другие материальные ресурсы. Президент дал указания по мониторингу состояния приусадебных земель при помощи дронов.

Источник - centralasia.media
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