Саудовская Аравия и Россия пришли к единству в нефтяной войне, - Handelsblatt

11:37 10.04.2020

10 апреля 2020 г.

Якоб Блуме | Handelsblatt



"Альянс экспортеров нефти ОПЕК+ хочет убрать с рынка 10% мирового предложения. Однако этого вряд ли будет достаточно для стабильности цен", - считает журналист немецкого издания Handelsblatt Якоб Блуме.

"Как сообщают новостное агентство Bloomberg и отраслевая компания Energy Intelligence, союз намерен сократить добычу нефти примерно на 10 млн баррелей (около 159 литров) в сутки, пока начиная с мая и на два месяца. Это соответствует примерно 10% мирового предложения".

"В мае и июне обе страны намерены производить 8,5 млн баррелей в сутки. Это значительное сокращение в сравнении с текущим объемом добычи. Королевству придется урезать производство примерно на 30%, России - примерно на 15%", - говорится в статье.



"ОПЕК + намерена побудить к сокращению добычи и экспортеров нефти, не входящих в альянс. К ним относятся, например, США, Канада, Норвегия или Бразилия. Им следует сократить свою добычу минимум на 5 млн баррелей в сравнении с апрельскими показателями".

"Будет ли этого достаточно для стабилизации рынка нефти, неясно. Хотя ОПЕК+ еще никогда не сокращала производство нефти настолько масштабно, из-за борьбы с коронавирусом люди по всему миру находятся взаперти, авиасообщение по большей части прекратилось", - отмечает издание.



"Поэтому, например, Международное энергетическое агентство (IEA) во втором квартале ожидает падения спроса на нефть на 20 млн баррелей в сутки - то есть в два раза больше принятого сокращения добычи. Аналитики и компании, занимающиеся продажей нефти, и вовсе ожидают падения спроса на 30 млн баррелей в сутки и более", - пишет издание.



"Сегодняшняя "сделка" пока не привнесла большой ясности и выглядит скорее как призыв к министрам энергетики G20 договориться о сокращении добычи на дополнительные 5 млн баррелей в сутки", - комментирует Михаэль Зальден, руководитель направления сырьевых товаров в частном швейцарском банке Vontobel.



"Основные показатели по предложению и спросу ужасают", - обратился к участвовавшим в телефонной конференции министрам энергетики генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Ожидаемый избыток предложения будет, по его словам, беспрецедентным. Он также представил новые данные об оценке организацией влияния пандемии коронавируса на рынки нефти.

"Согласно им, в текущем году ОПЕК ожидает падения спроса на нефть в среднем почти на 7 млн баррелей в сутки. Во втором квартале спрос на нефть и вовсе упадет на более чем 12 млн баррелей, прежде чем снова несколько повысится во втором полугодии".



"Баркиндо настоятельно предупредил о последствиях: "Наша индустрия истекает кровью; и никому пока не удалось остановить кровотечение". Председатель ОПЕК предостерег: "Компании объявят себя банкротами, будут потеряны десятки тысяч рабочих мест". Это непривычно резкие слова для обычно рассудительно выступающего нефтяного дипломата", - отмечает издание.

Впрочем, правительства Саудовской Аравии и России дали понять, что единство по поводу замедления темпов добычи возможно только с участием США. Все три государства в настоящий момент добывают около 12 млн баррелей ежедневно. Однако Трамп придерживается мнения, что многие американские компании уже сильно сократили добычу из-за упавших цен и необходимости в дополнительном сокращении нет.



"Кризис обостряется и тем, что в мире едва ли остались хранилища для сырой нефти. Саудовская Аравия уже арендовала десятки супертанкеров в качестве плавучих нефтехранилищ. Генсек ОПЕК Баркиндо считает, что все хранилища могут быть заполнены уже в мае. В результате "многим производителям, не имеющим поблизости хранилищ, придется приостановить производство в ближайшие недели", считает эксперт Vontobel Зальден".



Источник: Handelsblatt