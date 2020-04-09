После кризиса: кто будет нужен Казахстану, а кто окажется "лишним"? - C.Исабаева

11:52 10.04.2020 Сколько бы государство и бизнес ни пытались переориентировать отечественный рынок труда на свои нужды, он все эти годы жил сам по себе. Как следствие, его заполонили миллионы абсолютно бесполезных для отечественной экономики кадров. Исправить этот перекос могут внезапно обрушившиеся на планету пандемия коронавируса и глобальный экономический кризис...

Впрочем, карантин уже перетряхнул сферу занятости населения, выкинув на обочину жизни сотни тысяч ненужных, как теперь выяснилось, специалистов. Среди них представители десятка отраслей: туризма, авиации, пассажирских перевозок, гостиничного бизнеса, клининга, общепита, рекламной и ивент-индустрии, сфер моды, фитнеса, досуга, развлечений, красоты и т.д. Кризис нанес по ним настолько мощный удар, что даже после выхода из него восстановление окажется долгим, тяжелым, а в ряде случаев и вовсе невозможным.



Зато в куда большей степени, чем это было совсем недавно, будут востребованы профессии, представители которых заняты производством жизненно необходимых товаров, обеспечением первостепенных нужд и потребностей населения. Это в том числе сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика, медицина, образование, информационная и коммуникационная индустрии. А самое главное – кардинально изменятся условия и культура труда, поскольку люди начинают привыкать работать удаленно и понимать, насколько это удобно и экономично (меньше расходов на транспорт, питание, аренду офисов, бумагу и прочее).



Как говорят в компании HeadHunter, сегодня растет спрос на тех соискателей, которые владеют дополнительными, так называемыми "гибкими навыками", легко могут адаптироваться к любым изменениям в стране, обучаться новым технологиям, стать многофункциональными. Например, в сфере HR появился запрос на IT-рекрутеров, которые ищут специалистов именно IT-технологий... "Чтобы не бояться потерять себя на новом рынке труда, необходимо придерживаться принципа "обучение в течение всей жизни", - советуют аналитики HeadHunter. - Рано или поздно карантин закончится, а мыслить стратегически надо уже сейчас. Иначе говоря, следить за тем, какие требования выдвигают работодатели, понимать, что будет в тренде, и соответственно поддерживать в себе необходимый уровень готовности к реалиям рынка труда, искать новые возможности и быть хозяином своей жизни".

Подробнее о тенденциях на рынке труда мы попросили рассказать аналитика, магистра экономики и бизнеса Алию Уразалиеву.

- На ваш взгляд, как нынешняя история с коронавирусом отразилась на рынке?

- Если навскидку, то уже сегодня обозначился высокий спрос на операторов колл-центров в связи с активизацией интернет-торговли и потребностью в массовом информировании населения; водителей-экспедиторов из-за увеличения объемов доставки товаров до дома; продавцов и кассиров по причине их изоляции по месту жительства вне больших городов. Но чтобы понять в целом, как поведет себя рынок труда после пандемии, нужно смотреть вглубь влияющих на него экономических процессов.

Увы, карантин обнажил множество проблем и, я бы даже сказала, хронических заболеваний. Все эти годы мы лечили симптомы – лишь заглушая боль, но не избавляясь от болезни полностью. В итоге мы обнаружили зависимость от некоторых категорий товаров, столкнулись с неподготовленностью системы здравоохранения, особенно в части обеспечения средствами индивидуальной защиты, со сбоями в вопросах цифровизации, с нехваткой действительно эффективных и профессиональных кадров в сфере управления и информатизации, с неравномерным распределением трудовых ресурсов, производственных мощностей, товаров и складских хозяйств, со слабой логистикой как в крупных населенных пунктах, так и в небольших. Перечислять можно еще долго.

Тремя базовыми секторами экономики являются: производство; обслуживающие его сферы (финансы, маркетинг и продажи, управление персоналом, юриспруденция и др.); социальная сфера (образование, медицина, услуги по обслуживанию населения и др.). Из-за недостаточной системности подходов к планированию и прогнозированию в целом, а также трудовых ресурсов и занятости населения в частности, каждый из этих секторов оказался в затяжном кризисе.

- Выходит, мы так и не научились планировать и прогнозировать потребность в кадровых ресурсах?

- Эксперты ежегодно составляют прогнозы на основе собственных баз данных о том, какие специалисты будут востребованы на отечественном рынке труда. Однако эта ценная информация не идет дальше статей и интервью, поскольку государственные органы привыкли основываться на официальной статистике, которая значительно отличается от принятых в бизнесе классификаторов профессий и специальностей. В итоге получается, что анализы бизнеса и государства не сводятся к единому знаменателю и не позволяют выработать верные решения в вопросах занятости населения. Вот почему мы столько лет топчемся на одном месте…

- Какие сферы и профессии станут особо значимыми и ценными в сложившейся новой реальности?

- Считаю, что нам сейчас остро не хватает специалистов, которые могли бы заблаговременно смоделировать возможную кризисную ситуацию, исследовать ту или иную проблему с различных ракурсов, провести анализ реальной ситуации и дать рекомендации с учетом всех сценариев ее развития. Речь идет об аналитиках, риск-менеджерах, трабл-шуттерах (в переводе с английского trouble-shooter - "устранители проблем").

Кроме того, я внимательно отслеживаю все брифинги, официальные заявления, комментарии в соцсетях, касающиеся коронавируса, и прихожу к выводу, что умение составить четкие инструкции к действию, понятные и авторитетные обращения к населению – еще один из дефицитных на сегодня навыков. Как следствие, мы столкнулись с обилием фейков и хаотичными действиями граждан, что недавно даже привело к перегрузу электронных систем управления и к случаям скопления людей там, где их не должно быть. В этой связи полагаю, что серьезный запрос появится на кадры в социальной сфере, то есть на тех, кто заботится о населении и координирует его. А именно врачей, учителей, специалистов, обслуживающих граждан в государственных органах. Последним важно уметь четко и ясно транслировать выработанные решения.

Сейчас существует спрос на специалистов, связанных с торговлей как наиболее развитым сектором в нашей стране. Посмотрите, даже в условиях карантина эти люди оказались наиболее востребованными. По данным АО "Центр развития трудовых ресурсов", в четвертом квартале 2019-го наибольший удельный вес в числе занятого населения зафиксирован именно в торговле - 16,3%, с приростом на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время нельзя забывать о реальной потребности в кадрах для экономики. Речь идет о развитии сфер, связанных с производством жизненно необходимых товаров и услуг. Карантин и последовавшие за ним закрытие странами своих границ, ажиотажный спрос на продукты питания и товары первой необходимости показали, что в первую очередь стоило бы уделить внимание продовольственной безопасности на местном и региональном уровне. Пока же в нашем сельском хозяйстве, по данным того же Центра развития трудовых ресурсов, работают 13,4% занятого населения, а в обрабатывающей промышленности – лишь 6,8%. Это в том числе результат очевидного перекоса отечественной экономики в сторону торговли и добычи сырьевых ресурсов.

Но главное – на казахстанском рынке труда остро не хватает креаторов, то есть тех, кто создает новые продукты, особенно в реальном секторе экономики. Это должны быть высококвалифицированные специалисты, умеющие мыслить критически и вырабатывать креативные идеи. Например, технологи на производстве и в строительстве, проектировщики, разработчики IT, люди, способные создавать собственные мини-производства или предлагать методы оптимизации каких-то процессов и т.д. Креативность– умение создавать – нам сейчас очень нужна.

- А вы можете назвать те специальности, которые всегда будут в тренде – и во время кризиса, и после него?

- В 2014-м, работая в крупном кадровом холдинге, мы составили прогноз востребованности специалистов на 2019 год. Помню, тогда мы взяли в учет количество и качество студентов, обучающихся в вузах, колледжах и техникумах, изучили текущую ситуацию на рынке труда, проанализировали сайты по поиску работы, крупные проекты государственного масштаба, мировую практику с акцентом на страны Таможенного союза и СНГ, опросили экспертов-аналитиков, занимающихся исследованием этого рынка. В итоге получился вот такой список наиболее востребованных специалистов:

инженеры, строители, архитекторы, конструкторы;

IT-специалисты, IT-разработчики, аналитики (в различных отраслях);

специалисты по продажам;

логисты, специалисты складского хозяйства;

ученые, химики, физики, специалисты в нано- и биотехнологиях;

медики (узкая специализация), фармацевты;

финансовые эксперты, бухгалтеры, специалисты сфер учета и аудита;

специалисты по работе с персоналом, рекрутеры;

рабочие специальности;

специалисты по работе в социальной сфере.

Как показывают сегодняшние реалии, наш прогноз сбылся. Можно смело предположить, что в целом этот список не изменится, и именно названные профессии будут в тренде как в кризисный, так и посткризисный периоды.

- Как в этом плане ориентировать подрастающее поколение?

- Подрастающим поколением движет не идея, не призыв к объединению ради общей цели, а получение личной выгоды. То есть затрачивать свои усилия молодые казахстанцы готовы лишь в том случае, если уверены, что получат финансовое вознаграждение, смогут развить собственный бренд либо удовлетворить какие-то личные потребности, амбиции. Вот тогда они с удовольствием берутся за решение поставленных задач. И это совсем неплохо. Объясню почему.

Концепция личной выгоды выражается в том числе призывами: "начни с себя!", "работай над собой!". А это значит, что молодые люди будут стараться облагородить свою территорию: обеспечить себя и свою семью комфортным минимумом материальных благ, стремиться к получению качественного образования, самосовершенствованию. Если эти цели будут достижимы в равной степени для всей молодежи Казахстана, то толк, конечно же, будет. Но для этого нам, взрослым, необходимо успеть заложить соответствующий фундамент. А именно: решить базовые социальные вопросы, привести экономику в устойчивое состояние, обеспечить стабильность национальной валюты, усилить роль институтов поддержки и развития предпринимательства с реальными условиями его финансового стимулирования, проработать систему патентования и привлечения инвестиций. В итоге это позволит создать самодостаточную экономику: собственное производство, налаженное равномерно по всей стране, увеличение доли экспорта готовой продукции в ВВП страны.

В целом же рейтинг той или иной профессии в нашей стране продолжает определяться тождеством "высокооплачиваемость = популярность", и будет развиваться торговля, а не производство. Надеюсь, что кризис обновит мышление, и вектор развития повернут в другую сторону. Тогда формула обновится – "реальная экономическая потребность = высокооплачиваемость = популярность".

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Автор: Сауле Исабаева Источник - camonitor.kz

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