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В Нью-Йорке умер от вируса 52-летний музыкант и композитор Адам Шлезингер
12:47 10.04.2020

В Нью-Йорке от коронавируса умер лауреат "Грэмми", музыкант и продюсер Адам Шлезингер

Американский музыкант и композитор Адам Шлезингер умер на 53-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией

Адам Шлезингер был одним из основателей группы Fountains of Wayne, игравшей музыку на стыке пауэр-поп, инди и альтернативного рока

Группа выпустила пять альбомов с 1996-го по 2011 год, и добилась наибольшего успеха с провокационным хитом "Stacy"s Mom"

После этого Адам Шлезингер сочинял музыку для телевизионных шоу, получив три премии "Эмми" за музыку к сериалу "Чокнутая бывшая", а также песни для фильмов: заглавная композиция для фильма Тома Хэнкса "That Thing You Do" ("То, что ты делаешь") принесла Шлезингеру премию "Грэмми", номинации на "Оскар" и "Золотой глобус

После этого Адам Шлезингер сочинял музыку для телевизионных шоу, получив три премии "Эмми" за музыку к сериалу "Чокнутая бывшая", а также песни для фильмов: заглавная композиция для фильма Тома Хэнкса "That Thing You Do" ("То, что ты делаешь") принесла Шлезингеру премию "Грэмми", номинации на "Оскар" и "Золотой глобус


Среди других достижений Шлезингера - музыка к фильму "С глаз долой - из чарта вон", главные роли в котором сыграли Хью Грант и Дрю Бэрримор, и мультфильму "Ледниковый период 4: Континентальный дрейф"

Американский музыкант и композитор Адам Шлезингер умер на 53-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя музыканта Джоша Грира.

По его информации, Шлезингер умер в больнице в Нью-Йорке, куда был доставлен более недели назад: сообщалось, что болезнь протекала у музыканта в тяжелой форме, его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в медикаментозную кому.

Адам Шлезингер был одним из основателей группы Fountains of Wayne, игравшей музыку на стыке пауэр-поп, инди и альтернативного рока. Группа выпустила пять альбомов с 1996-го по 2011 год, и добилась наибольшего успеха с провокационным хитом "Stacy"s Mom". После этого Адам Шлезингер сочинял музыку для телевизионных шоу, получив три премии "Эмми" за музыку к сериалу "Чокнутая бывшая", а также песни для фильмов: заглавная композиция для фильма Тома Хэнкса "That Thing You Do" ("То, что ты делаешь") принесла Шлезингеру премию "Грэмми", номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

Среди других достижений Шлезингера - музыка к фильму "С глаз долой - из чарта вон", главные роли в котором сыграли Хью Грант и Дрю Бэрримор, и мультфильму "Ледниковый период 4: Континентальный дрейф". Его песни звучали в таких фильмах, как "Маньчжурский кандидат", "Все без ума от Мэри", "Я, снова я и Ирэн", "Очень страшное кино", "Любовь с уведомлением" и других. Он также активно занимался продюсерской работой: одним из достижений Шлезингера на этом поприще стал альбом-камбэк известной в 1960-е группы The Monkees "Good Times", куда попали три его песни.

"Он ушел из жизни из‑за коронавируса. Мне страшно грустно сегодня", - прокомментировал смерть Шлезингера в Twitter Хэнкс, который переболел коронавирусом. Соболезнования по поводу смерти Шлезингера также выразили писатель Стивен Кинг, певица и автор песен Дайана Уоррен, музыкант Рик Спрингфилд, телеведущий Джимми Киммел и двоюродный брат Шлезингера, актер Джон Бернтал ("Каратель", "Ходячие мертвецы").

За последние сутки число жертв коронавируса в США выросло более чем на 1,2 тысячи человек, это является самым высоким суточным приростом в стране с момента вспышки коронавируса. Как сообщил американский Университет Джона Хопкинса, общее число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, Больше всего смертей зафиксированы в городе Нью-Йорк - 1374.

Источник - newsru.com
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