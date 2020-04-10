Диктатура пандемии в Испании

13:40 10.04.2020

Правительство королевства может закрыть границы для иностранцев на все лето



Власти Испании не исключают того, что в течение всего летнего сезона страна будет закрыта для иностранных туристов. По данным испанских СМИ, такое решение может быть принято во избежание второй волны эпидемии коронавируса. Если план будет реализован, это станет серьезным ударом по испанской экономике. Чтобы смягчить последствия пандемии, премьер-министр Педро Санчес предложил всем политическим и общественным деятелям подготовить второй "пакт Монклоа" - то есть, как и после диктатуры Франсиско Франко, совместно принять программу глубоких социально-экономических преобразований. Однако в этот раз отставить разногласия в сторону испанцам, похоже, не удастся.





О том, что испанские пляжи, города и достопримечательности этим летом могут остаться без иностранных туристов, сообщила со ссылкой на информированные источники испанская газета ABC. По ее данным, правительство работает над планом, который подразумевает полное или частичное закрытие границ страны в течение всего лета во избежание второй волны эпидемии. Путешествовать по стране, предположительно, смогут лишь сами испанцы, которым при этом по большей части будет закрыт выезд за рубеж.



Таким образом власти намерены оградить сограждан от опасностей коронавирусной инфекции, но при этом хотя бы в какой-то мере заменить международный туризм внутренним.

Туризм приносит испанской экономике около €150 млрд ежегодно (более 12% ВВП) и дает 13% рабочих мест. По предварительным оценкам, в 2019 году Испанию посетили 83,7 млн иностранных туристов (+1,1% к 2018 году). Их траты возросли на 2,9% и достигли в совокупности €92,3 млрд. Свой вклад внесли и граждане РФ. По данным погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году среди стран дальнего зарубежья Испания стала у россиян пятым по популярности туристическим направлением. Ее посетили 1,06 млн человек (из них 821 тыс. туристов). Национальный институт статистики Испании дает другие данные: за 2019 год в королевстве побывали 1,3 млн туристов-россиян - на 6,9% больше, чем годом ранее.



Оценивая экономические последствия пандемии, экономисты утверждают, что Испания пострадает едва ли не больше остальных европейских стран, ее ВВП существенно снизится.



Принятие же плана, о котором сообщила газета ABC, может нанести критический удар. Для стабилизации экономического положения в стране премьер-министр Педро Санчес продвигает создание нового "пакта Монклоа" (назван так в честь резиденции главы правительства) - соглашения между политическими партиями, деловыми кругами и профсоюзами, схожего с тем, которое было достигнуто в 1977 году при переходе Испании к демократии после диктатуры Франсиско Франко. Тогда страна также была в серьезном экономическом кризисе, который сопровождался рекордной инфляцией.



По задумке премьера, первая встреча по разработке плана "реконструкции страны" должна состояться уже на следующей неделе. Вчера, выступая в конгрессе депутатов, господин Санчес активно призывал к тому, чтобы, как и 43 года назад, отставить все разногласия в сторону и сплотиться. "Я делаю это от всего сердца",- взывал он к законодателям. И обращал их внимание на статью в газете Financial Times, автор которой удивлялся, что "в то время, как во всех странах пандемия привела к минимизации политической вражды, в Испании она ее лишь усилила". Но убедить своих политических оппонентов господину Санчесу, похоже, не удалось.



"Когда эпидемия только вспыхнула, все объединились - и националисты, и ультраправые, все вместе принимали решения о карантине и других ограничениях. Но со временем к проблеме привыкли, и договариваться стало труднее,- заявил "Ъ" научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов.-

Сейчас Санчес пытается продлить это единство, заключить какие-то пакты. И между партиями идет торг - вводить более жесткие меры или нет и каким регионам направить больше помощи".



В ходе вчерашних многочасовых дебатов депутат от Левой республиканской партии Каталонии Габриэль Руфиан уличил правительство в низкой эффективности принятых мер: "Надо остановиться. Учитывая, что тысячи людей заражаются каждый день, нет никакого смысла в том, что миллионы детей не могут на пять минут выйти на улицу поиграть, зато город заполнен курьерами, которые везут кому-то суши. Или мы остановим страну, или не будет страны и флага, который можно было бы поднимать".

Как эпидемия COVID-19 раскалывает страны изнутри

"Испанцы заслуживают правительство, которое им не врет",- утверждал на дебатах лидер Народной партии Пабло Касадо, ставя под сомнение официальную статистику о числе зараженных и погибших. Отметим, что, по данным американского университета Джона Хопкинса, в Испании на вчерашний день было более 152 тыс. выявленных зараженных (второе место после США) и более 15,2 тыс. умерших (второе после Италии).



Лидер праворадикальной оппозиционной партии VOX Сантьяго Абаскаль также обратил внимание на "подозрительные официальные данные", возложил вину за "трагедию" в сферах здравоохранения и экономики на Педро Санчеса, а также обвинил его в популизме по венесуэльскому типу. По мнению господина Абаскаля, правительство Испании должно уйти в отставку.

В свою очередь, Педро Санчес отметил, что никто не застрахован от ошибок, но при этом всячески защищался.

"Очевидно, что все мы начали (бороться с коронавирусом.- "Ъ") поздно. Вся Европа начала поздно, но мы начали действовать раньше остальных",- заявил он. И поставил правительству в заслугу тот факт, что Испания находится на первом месте по числу тестов на коронавирус (20 тыс. ежедневно) в пересчете на душу населения. Отверг он и обвинения в том, что под предлогом пандемии Мадрид якобы начал наступление на права и полномочия испанских автономий - на это на дебатах делали особый упор представители Каталонии и Страны Басков.



Педро Санчес отмечал, что речь идет о "самой большой угрозе для планеты в области здравоохранения со времен гриппа в 1918 году (так называемой испанки.- "Ъ")". При этом он заверял, что ситуация в стране находится под контролем: "После мучительной борьбы мы начинаем контролировать этот пожар. Мы близки к снижению (числа зараженных.- "Ъ"). Начинаем второй этап: сгибаем кривую (заражений.- "Ъ")".



Однако, и это признал сам господин Санчес, радоваться рано. Вчера премьер-министр призвал законодателей вновь, теперь до 26 апреля, продлить режим повышенной готовности, который был введен еще 14 марта и подразумевает ограничительные меры, принадлежащие к числу самых жестких в Европе. При этом Педро Санчес сразу предупредил, что через две недели, скорее всего, ему вновь придется просить о продлении режима.



Марина Коваленко, Павел Тарасенко

№65 от 10.04.2020, стр. 4