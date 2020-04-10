 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 10.04.2020
21:19  Как спасти Италию? - Вл.Малышев
21:09  Украинские атомные реакторы готовы к... взрыву, - А.Анпилогов
21:07  Будущее Америки уперлось в неизвестность, - Дм.Бавырин
21:02  В Англии рекорд суточных смертей от вируса - 980
20:56  Хозяева денег готовы поменять правила игры, - Л.Савин
20:54  Вирусно-экономический кризис – что творится в мире золота? - В.Катасонов
20:39  Эпидемия – это война, - Александр Халдей

20:30  В Казахстане режим ЧП продлили до конца апреля
20:26  КырДемшиза добилась наказания милиционерам, жестоко разогнавшим марш гомосеков в Бишкеке
20:21  КазВирус - 812
20:16  Выпускные экзамены в школах Казахстана отменены
20:12  Единство в вирусе и беде. Премьеры стран ЕАЭС обсудили работу в условиях пандемии, - "Къ"
19:07  Конгресс США не простит Эр-Рияду упорства в нефтяной войне. Саудовское влияние в Вашингтоне под угрозой, - "НГ"
18:05  Содержание сделки ОПЕК +. Текст
17:03  Что стало с самодовольными баями и певцами Казахской Степи во время Голодомора? - Н.Нуртазина
16:58  Когда ящеры учились летать... Палеофауна южного Кыргызстана
16:56  Иранцев и азербайджанцев разделяют Каспий, Израиль и Сирия
13:40  Диктатура пандемии в Испании
12:47  В Нью-Йорке умер от вируса 52-летний музыкант и композитор Адам Шлезингер
11:56  "Ключи от кризиса": держат ли Казвласти ситуацию под контролем? - САМ
11:52  После кризиса: кто будет нужен Казахстану, а кто окажется "лишним"? - C.Исабаева
11:37  Саудовская Аравия и Россия пришли к единству в нефтяной войне, - Handelsblatt
10:17  Особенности состава кочевых элит в эпоху Тюркских каганатов, - Сергей Васютин
10:11  Мирзиеев поручил засадить все приусадебные участки. Мониторить будет дронами
09:21  Нефтяная сделка века: Кремль ради триумфа Трампа заплатит самым дорогим, - "СП"
09:15  Сокращай, подешевело. Россия сократит нефтедобычу больше всех, - "Къ"
08:51  Трампа будут "убирать" заражением Covid-19? - А.Сошенко
08:46  Пора заканчивать этот балаган… Онлайн-обучение в Казахстане, - Д.Ашимбаев
08:40  Нелепые, опасные и абсурдные теории заговора о коронавирусе, - Tagesspiegel
08:36  На фоне кровопролития в Сирии появился новый враг, - А.Шарковский
08:19  После шока. Долгосрочные последствия "коронакризиса", - Сергей Переслегин
08:13  Добыли сделку: поможет ли мировой экономике новое нефтяное соглашение, - И.Цырулева
04:59  КирВирус - 298. Самая зараженная - Ошская область
00:46  США и Китай борются за контроль над ВОЗ, - В.Скосырев
00:25  ОАЭ заплатили Асаду за срыв сделки Путина и Эрдогана, - И.Субботин
00:19  Коронавирус приостановил войну в Йемене, - "НГ"
00:02  "Красная Атлантида"… Светлой памяти грядущего Коммунизма, - Г.Иванкина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Содержание сделки ОПЕК +. Текст
18:05 10.04.2020

Участники переговоров согласились понизить уровень добычи
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Государства ОПЕК+ в ночь на 10 апреля достигли соглашения о масштабном сокращении уровня нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки. "НГ" приводит пункты итогового документа.
Участники встречи ОПЕК+, которая проходила в дистанционном формате, подтвердили свою неизменную приверженность Декларации о сотрудничестве и, принимая во внимание текущий базис и перспективы рынка, пришли к договоренности:
- вновь подтвердить рамки Декларации о сотрудничестве, подписанной 10 декабря 2016 года и одобренной на последующих заседаниях, а также Хартии о сотрудничестве, подписанной 2 июля 2019 года.
- скорректировать в сторону понижения общую нефтедобычу на 10 млн баррелей в сутки на период в два месяца (с 1 мая по 30 июня). В течение последующего периода в 6 месяцев (с 1 июля по 31 декабря) общая согласованная корректировка составит 8 млн баррелей в сутки. За ним последует корректировка в 6 млн баррелей в сутки на период в 16 месяцев (с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года). Исходным показателем для расчета является уровень добычи нефти в октябре 2018 года, не учитывая показатели Королевства Саудовская Аравия (КСА) и Российской Федерации (РФ) с одинаковым базовым уровнем в 11 млн баррелей в сутки. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года, однако его пролонгация будет рассмотрена в декабре 2021 года.
- Призвать всех крупных производителей внести свой вклад в усилия, направленные на стабилизацию рынка.
- Подтвердить и продлить мандат Объединенного комитета по мониторингу на уровне министров (JMMC) и его участников для тщательного анализа общих рыночных условий, уровней добычи нефти и уровня соблюдения Декларации о сотрудничестве и настоящего Заявления при помощи Объединенного технического комитета (ОТК) и Секретариата ОПЕК.
- Подтвердить, что соблюдение Декларации о сотрудничестве должно контролироваться с учетом добычи сырой нефти на основе данных из вторичных источников, в соответствии с методологией, применяемой для стран-членов ОПЕК.
- Провести встречу 10 июня 2020 года в формате вебинара, чтобы определить дальнейшие действия, необходимые для балансировки рынка.
В заявлении отмечается, что пункты были согласованы всеми странами-производителями ОПЕК и присоединившимися к Декларации о сотрудничестве сторонами, за исключением Мексики.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586531100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Сената Парламента РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года №180
- Данияр Ашимбаев: Пора заканчивать этот балаган…
- Касательно повышения пенсионных выплат
- В Алматы 12 тысяч человек получили продуктовые наборы от фонда "Жана Алатау"
- Касательно сроков рассмотрения заявлений на выплату из ГФСС в размере 42 500 тенге
- Министр цифрового развития ответил на критику о слабом интернете в Казахстане
- Компьютеры "ZIK" включены в Реестр электронной промышленности Казахстана
- Fitch подтвердило рейтинг уранодобывающей компании Казатомпром "BBB-", прогноз "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  