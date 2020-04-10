Содержание сделки ОПЕК +. Текст

18:05 10.04.2020

Участники переговоров согласились понизить уровень добычи

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Государства ОПЕК+ в ночь на 10 апреля достигли соглашения о масштабном сокращении уровня нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки. "НГ" приводит пункты итогового документа.

Участники встречи ОПЕК+, которая проходила в дистанционном формате, подтвердили свою неизменную приверженность Декларации о сотрудничестве и, принимая во внимание текущий базис и перспективы рынка, пришли к договоренности:

- вновь подтвердить рамки Декларации о сотрудничестве, подписанной 10 декабря 2016 года и одобренной на последующих заседаниях, а также Хартии о сотрудничестве, подписанной 2 июля 2019 года.

- скорректировать в сторону понижения общую нефтедобычу на 10 млн баррелей в сутки на период в два месяца (с 1 мая по 30 июня). В течение последующего периода в 6 месяцев (с 1 июля по 31 декабря) общая согласованная корректировка составит 8 млн баррелей в сутки. За ним последует корректировка в 6 млн баррелей в сутки на период в 16 месяцев (с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года). Исходным показателем для расчета является уровень добычи нефти в октябре 2018 года, не учитывая показатели Королевства Саудовская Аравия (КСА) и Российской Федерации (РФ) с одинаковым базовым уровнем в 11 млн баррелей в сутки. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года, однако его пролонгация будет рассмотрена в декабре 2021 года.

- Призвать всех крупных производителей внести свой вклад в усилия, направленные на стабилизацию рынка.

- Подтвердить и продлить мандат Объединенного комитета по мониторингу на уровне министров (JMMC) и его участников для тщательного анализа общих рыночных условий, уровней добычи нефти и уровня соблюдения Декларации о сотрудничестве и настоящего Заявления при помощи Объединенного технического комитета (ОТК) и Секретариата ОПЕК.

- Подтвердить, что соблюдение Декларации о сотрудничестве должно контролироваться с учетом добычи сырой нефти на основе данных из вторичных источников, в соответствии с методологией, применяемой для стран-членов ОПЕК.

- Провести встречу 10 июня 2020 года в формате вебинара, чтобы определить дальнейшие действия, необходимые для балансировки рынка.

В заявлении отмечается, что пункты были согласованы всеми странами-производителями ОПЕК и присоединившимися к Декларации о сотрудничестве сторонами, за исключением Мексики.