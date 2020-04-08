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Конгресс США не простит Эр-Рияду упорства в нефтяной войне. Саудовское влияние в Вашингтоне под угрозой, - "НГ"
19:07 10.04.2020

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

8 апр 2020

Игра Саудовской Аравии на понижение нефтяных цен поставила под угрозу позиции королевства в США, экономика которых страдает от топливных споров. Члены Конгресса, традиционно выступавшие на стороне Эр-Рияда по некоторым громким досье, предложили ряд санкционных мер против саудовского правящего дома. Вероятно, многое в судьбе этих ограничений решится в ближайшее время: сенаторы на этой неделе должны провести переговоры с саудовскими чиновниками о стабилизации мирового рынка нефти.

Беседа между американскими законодателями и саудовцами состоится 11 апреля. На ней будут присутствовать сенаторы-республиканцы Кэвин Крамер и Дэн Салливан, которые выступают за введение жестких санкций против Эр-Рияда за начало нефтяной войны.
В одном из своих заявлений Крамер обращал внимание на то, что энергетическая политика властей королевства не увязывается с представлениями о том, как необходимо вести себя дружественному государству. По его словам, США не должны обеспечивать защиту объектов саудовской нефтедобывающей промышленности в то время, когда сам правящий дом открыто наносит ущерб американской экономике, целенаправленно увеличивая добычу сырья.
Крамер возглавляет группу сенаторов, которая продвигает законодательную инициативу, предполагающую вывод военнослужащих США с территории Саудовской Аравии, а также свертывание средств противоракетной обороны (ПРО) Patriot и THAAD в том случае, если власти королевства не откажутся от нефтяной войны. Военное присутствие Вооруженных сил (ВС) США на территории аравийского государства было значительно усилено после того, как в ночь на 14 сентября объекты компании Saudi Aramco стали целью комбинированных атак, ответственность за которые была возложена на проиранские силы. Аналитики отмечали, что без поддержки американцев, оказывается, королевство не в состоянии защитить себя самостоятельно.
Следует обратить внимание на то, что большинство сторонников новых антисаудовских санкций на Капитолийском холме отметились в прошлом мерами по поддержке политики королевства. Так было на фоне убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году и других нарушений в сфере прав человека. Например, в группе сенаторов во главе с Крамером есть 13 человек, которые заблокировали прошлогоднюю резолюцию о прекращении американской помощи аравийской коалиции, ведущей под руководством Саудовской Аравии войну в Йемене против мятежников-хуситов. Сам Крамер в разговоре с журналистами называл аравийскую монархию союзником США – но "с некоторыми серьезными недостатками".

До недавнего времени позиции саудовской политической элиты в США считались непоколебимыми. Аравийское государство вкладывало огромные деньги в работу местных лоббистских контор, чтобы добиться лояльности американского истеблишмента. Организация Foreign Lobby Watch два года назад публиковала данные, согласно которым Саудовская Аравия входит в тройку ближневосточных государств (вместе с Израилем и Катаром), тратящих больше всего средств на соответствующих специалистов в Вашингтоне. По примерным подсчетам, власти аравийской монархии за последние 10 лет отдали около 100 млн долл. на деятельность консалтинговых фирм, специалистов по связям с общественностью и лоббистских контор в США.
Однако сейчас в Вашингтоне, похоже, складывается антисаудовский консенсус. Это почувствовали члены Палаты представителей, которые, как сообщил конгрессмен Адам Смит, хотят возобновить усилия, которые бы лишили аравийскую коалицию в Йемене американской помощи. "В прошлый раз у нас была двухпартийная поддержка, просто двухпартийной поддержки оказалось недостаточно, чтобы преодолеть возражения других людей в Сенате и Белом доме", – сказал законодатель в разговоре с Al-Monitor. В прошлом году инициатива, в частности, столкнулась с недовольством главы сенатского комитета по делам ВС Джеймса Инхофа. Сейчас же Инхоф занял антисаудовскую позицию, призывая Белый дом ударить по Эр-Рияду тарифными мерами.

Другим фактором, который гарантирует введение антисаудовских мер в случае возможного продолжения нефтяной войны, является интенсивная работа лоббистов, нанятых американскими сланцевиками. Британская Financial Times сообщала накануне о начале агрессивной лоббистской кампании со стороны представителей индустрии, добивающихся санкций как против России, так и против Саудовской Аравии. Специально для этого производители сланцевой нефти обратились с просьбой о помощи к Рику Перри – бывшему министру энергетики США из администрации Трампа, который ушел в отставку в декабре прошлого года. Его участие в кампании имеет большое значение, сказал Financial Times один из отраслевых источников.

В числе предложенных мер – тарифы на импорт саудовской нефти и запрет на поставку этого сырья на крупный нефтеперерабатывающий завод Motiva, контрольный пакет акций которого принадлежит Aramco. Эта идея, по словам источников британской газеты, набирает популярность в США. Несмотря на то что инициаторам этой кампании пока не удалось заручиться поддержкой со стороны Американского института нефти – самой влиятельной лоббистской организации в американской нефтяной промышленности, движение сланцевиков достаточно масштабно. Вопрос, правда, пока заключается в том, смогут ли Россия и Саудовская Аравия урегулировать свой ценовой спор и будет ли место в этой сделке для обязательств со стороны США.

Источник - ng.ru
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