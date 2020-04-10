Единство в вирусе и беде. Премьеры стран ЕАЭС обсудили работу в условиях пандемии, - "Къ"

20:12 10.04.2020

"Коммерсантъ" от 10.04.2020,

COVID-19 и признаки рецессии заставляют правительства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) взаимодействовать теснее. Сегодня на межправсовете объединения речь, в частности, шла о том, что решения по введению каких-либо ограничительных мер в странах "пятерки" необходимо согласовывать всего за двое суток. Среди экономических мер на заседании обсуждались темы самообеспечения союза продовольствием, налаживания режима свободной торговли и наращивания доли расчетов в национальных валютах.



Статистика по коронавирусу COVID-19

Мир

Россия

Москва

Заболели

Выздоровели

Умерли

11 918 чел.

+1786

(за сутки)

795 чел.

+97

(за сутки)

95 чел.

+18

(за сутки)

Данные обновлены 10.04.2020 в 17:40 по московскому времени

Вся статистика, графики и карты

Сегодня на заседании межправительственного совета ЕАЭС премьер-министры стран "пятерки" в режиме видеоконференции обсудили работу союза в условиях распространения коронавируса. Главы правительств сошлись на том, что она должна продолжаться в привычном режиме, хотя пандемия уже внесла свои коррективы. Например, Белоруссия вынуждена отменить Евразийский экономический форум - ранее планировалось, что премьер-министры примут участие в его пленарном заседании.



"Проблемы у всех стран ЕАЭС очень схожие, поэтому важно в такой ситуации быть вместе и, конечно, информировать друг друга о принятых и планируемых мерах по сохранению макроэкономической стабильности и торговли товарами в рамках союза",- сказал российский премьер Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что некоторые меры уже приняты: медицинские товары и оборудование освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин, введен "временный коллективный запрет" на их вывоз с территории союза.



По словам господина Мишустина, решения о введении временных ограничений, необходимых для борьбы с коронавирусом, должны согласовываться "буквально в течение двух суток".



Премьер Казахстана Аскар Мамин напомнил, что нынешние вызовы "не носят единоразовый характер - пандемия, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, может стать сезонным явлением, а торговые конфликты между крупными мировыми экономиками и рост протекционизма, ставшие причиной рекордного замедления мировой торговли еще до первичных проявлений коронавируса, не разрешены". По его словам, некий задел устойчивости должен быть сформирован в рамках не только национальных экономик, но и союза. Так, он предложил усилить самодостаточность ЕАЭС - например, принимать меры для полного продовольственного самообеспечения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивал на важности бесперебойного функционирования режима свободной торговли: "Недопустимо ограничение движения товаров и услуг внутри ЕАЭС даже в условиях пандемии".

Как страны мира помогают друг другу в борьбе с COVID-19

Он заявил, что необходимо ускорить принятие мер по увеличению доли платежей в национальных валютах в торговле внутри ЕАЭС, объяснив это необходимостью "укрепления союза в условиях пандемии и серьезных вызовов нарастающей рецессии". Той же позиции придерживается и белорусская сторона - Сергей Румас призвал премьеров "пятерки" "нацелиться на серьезную работу" по дедолларизации экономики ЕАЭС, наращивая уровень расчетов в национальных валютах.

На следующей неделе, как сообщил Сергей Румас, совместные меры реагирования на возникшие из-за вируса вызовы и предложения по восстановлению экономического роста в посткризисный период обсудят президенты стран "пятерки".



10 30 все



Страна

Заболели



Умерли



1

США



466 033



16 690

2

Испания



153 222



15 447

3

Италия



143 626



18 279

4

Франция



118 785



12 228

5

Германия



118 235



2607

6

Китай



83 113



3462

7

Иран



66 220



4110

8

Великобритания



65 872



7993

9

Турция



42 282



908

17

Россия



11 921



95

Данные обновлены 10.04.2020 в 12:43 по московскому времени

Вся статистика, графики и карты

Евгения Крючкова