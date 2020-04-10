|Единство в вирусе и беде. Премьеры стран ЕАЭС обсудили работу в условиях пандемии, - "Къ"
20:12 10.04.2020
"Коммерсантъ" от 10.04.2020,
COVID-19 и признаки рецессии заставляют правительства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) взаимодействовать теснее. Сегодня на межправсовете объединения речь, в частности, шла о том, что решения по введению каких-либо ограничительных мер в странах "пятерки" необходимо согласовывать всего за двое суток. Среди экономических мер на заседании обсуждались темы самообеспечения союза продовольствием, налаживания режима свободной торговли и наращивания доли расчетов в национальных валютах.
Статистика по коронавирусу COVID-19
Мир
Россия
Москва
Заболели
Выздоровели
Умерли
11 918 чел.
+1786
(за сутки)
795 чел.
+97
(за сутки)
95 чел.
+18
(за сутки)
Данные обновлены 10.04.2020 в 17:40 по московскому времени
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Сегодня на заседании межправительственного совета ЕАЭС премьер-министры стран "пятерки" в режиме видеоконференции обсудили работу союза в условиях распространения коронавируса. Главы правительств сошлись на том, что она должна продолжаться в привычном режиме, хотя пандемия уже внесла свои коррективы. Например, Белоруссия вынуждена отменить Евразийский экономический форум - ранее планировалось, что премьер-министры примут участие в его пленарном заседании.
"Проблемы у всех стран ЕАЭС очень схожие, поэтому важно в такой ситуации быть вместе и, конечно, информировать друг друга о принятых и планируемых мерах по сохранению макроэкономической стабильности и торговли товарами в рамках союза",- сказал российский премьер Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что некоторые меры уже приняты: медицинские товары и оборудование освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин, введен "временный коллективный запрет" на их вывоз с территории союза.
По словам господина Мишустина, решения о введении временных ограничений, необходимых для борьбы с коронавирусом, должны согласовываться "буквально в течение двух суток".
Премьер Казахстана Аскар Мамин напомнил, что нынешние вызовы "не носят единоразовый характер - пандемия, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, может стать сезонным явлением, а торговые конфликты между крупными мировыми экономиками и рост протекционизма, ставшие причиной рекордного замедления мировой торговли еще до первичных проявлений коронавируса, не разрешены". По его словам, некий задел устойчивости должен быть сформирован в рамках не только национальных экономик, но и союза. Так, он предложил усилить самодостаточность ЕАЭС - например, принимать меры для полного продовольственного самообеспечения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивал на важности бесперебойного функционирования режима свободной торговли: "Недопустимо ограничение движения товаров и услуг внутри ЕАЭС даже в условиях пандемии".
Как страны мира помогают друг другу в борьбе с COVID-19
Он заявил, что необходимо ускорить принятие мер по увеличению доли платежей в национальных валютах в торговле внутри ЕАЭС, объяснив это необходимостью "укрепления союза в условиях пандемии и серьезных вызовов нарастающей рецессии". Той же позиции придерживается и белорусская сторона - Сергей Румас призвал премьеров "пятерки" "нацелиться на серьезную работу" по дедолларизации экономики ЕАЭС, наращивая уровень расчетов в национальных валютах.
На следующей неделе, как сообщил Сергей Румас, совместные меры реагирования на возникшие из-за вируса вызовы и предложения по восстановлению экономического роста в посткризисный период обсудят президенты стран "пятерки".
10 30 все
Страна
Заболели
Умерли
1
США
466 033
16 690
2
Испания
153 222
15 447
3
Италия
143 626
18 279
4
Франция
118 785
12 228
5
Германия
118 235
2607
6
Китай
83 113
3462
7
Иран
66 220
4110
8
Великобритания
65 872
7993
9
Турция
42 282
908
17
Россия
11 921
95
Данные обновлены 10.04.2020 в 12:43 по московскому времени
Вся статистика, графики и карты
Евгения Крючкова