 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Единство в вирусе и беде. Премьеры стран ЕАЭС обсудили работу в условиях пандемии, - "Къ"
20:12 10.04.2020

"Коммерсантъ" от 10.04.2020,
COVID-19 и признаки рецессии заставляют правительства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) взаимодействовать теснее. Сегодня на межправсовете объединения речь, в частности, шла о том, что решения по введению каких-либо ограничительных мер в странах "пятерки" необходимо согласовывать всего за двое суток. Среди экономических мер на заседании обсуждались темы самообеспечения союза продовольствием, налаживания режима свободной торговли и наращивания доли расчетов в национальных валютах.

Статистика по коронавирусу COVID-19
Мир
Россия
Москва
Заболели
Выздоровели
Умерли
11 918 чел.
+1786
(за сутки)
795 чел.
+97
(за сутки)
95 чел.
+18
(за сутки)
Данные обновлены 10.04.2020 в 17:40 по московскому времени
Вся статистика, графики и карты
Сегодня на заседании межправительственного совета ЕАЭС премьер-министры стран "пятерки" в режиме видеоконференции обсудили работу союза в условиях распространения коронавируса. Главы правительств сошлись на том, что она должна продолжаться в привычном режиме, хотя пандемия уже внесла свои коррективы. Например, Белоруссия вынуждена отменить Евразийский экономический форум - ранее планировалось, что премьер-министры примут участие в его пленарном заседании.

"Проблемы у всех стран ЕАЭС очень схожие, поэтому важно в такой ситуации быть вместе и, конечно, информировать друг друга о принятых и планируемых мерах по сохранению макроэкономической стабильности и торговли товарами в рамках союза",- сказал российский премьер Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что некоторые меры уже приняты: медицинские товары и оборудование освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин, введен "временный коллективный запрет" на их вывоз с территории союза.

По словам господина Мишустина, решения о введении временных ограничений, необходимых для борьбы с коронавирусом, должны согласовываться "буквально в течение двух суток".

Премьер Казахстана Аскар Мамин напомнил, что нынешние вызовы "не носят единоразовый характер - пандемия, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, может стать сезонным явлением, а торговые конфликты между крупными мировыми экономиками и рост протекционизма, ставшие причиной рекордного замедления мировой торговли еще до первичных проявлений коронавируса, не разрешены". По его словам, некий задел устойчивости должен быть сформирован в рамках не только национальных экономик, но и союза. Так, он предложил усилить самодостаточность ЕАЭС - например, принимать меры для полного продовольственного самообеспечения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивал на важности бесперебойного функционирования режима свободной торговли: "Недопустимо ограничение движения товаров и услуг внутри ЕАЭС даже в условиях пандемии".
Как страны мира помогают друг другу в борьбе с COVID-19
Он заявил, что необходимо ускорить принятие мер по увеличению доли платежей в национальных валютах в торговле внутри ЕАЭС, объяснив это необходимостью "укрепления союза в условиях пандемии и серьезных вызовов нарастающей рецессии". Той же позиции придерживается и белорусская сторона - Сергей Румас призвал премьеров "пятерки" "нацелиться на серьезную работу" по дедолларизации экономики ЕАЭС, наращивая уровень расчетов в национальных валютах.
На следующей неделе, как сообщил Сергей Румас, совместные меры реагирования на возникшие из-за вируса вызовы и предложения по восстановлению экономического роста в посткризисный период обсудят президенты стран "пятерки".

10 30 все

Страна
Заболели

Умерли

1
США

466 033

16 690
2
Испания

153 222

15 447
3
Италия

143 626

18 279
4
Франция

118 785

12 228
5
Германия

118 235

2607
6
Китай

83 113

3462
7
Иран

66 220

4110
8
Великобритания

65 872

7993
9
Турция

42 282

908
17
Россия

11 921

95
Данные обновлены 10.04.2020 в 12:43 по московскому времени
Вся статистика, графики и карты
Евгения Крючкова

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586538720
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