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Выпускные экзамены в школах Казахстана отменены
20:16 10.04.2020

В Казахстане в условиях дистанционного обучения итоговая аттестация выпускников и выдача аттестатов будут осуществляться на основании годовых оценок по предметам. Сроки проведения ЕНТ остаются без изменений. Такое решение приняло Министерство образования и науки, сообщает Tengrinews.kz.
В ведомстве отметили, что в связи с введенным в республике чрезвычайным положением и переходом учеников на дистанционную форму обучения принято решение отменить выпускные экзамены для учащихся 9-х (10-х) классов и государственные выпускные экзамены обучающихся 11-х (12-х) классов.

"Это наше взвешенное решение. Все необходимые изменения уже внесены в приказы министерства. Отдельные экзамены проводиться не будут. Это обеспечит максимальную объективность в итоговом оценивании учебных достижений", - заявили в пресс-службе министерства.
Напомним, ранее итоговая аттестация выпускников 9-х (10-х) классов предусматривала:
1) письменный экзамен по родному языку (по языку обучения) - письменная работа в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменная работа в форме статьи/рассказа/эссе;
2) письменный экзамен по математике (алгебре);
3) письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения;
4) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранному языку (английский/ французский/ немецкий), информатике;
Итоговая аттестация для обучающихся 11-х (12-х) классов планировалась в следующие сроки:
1) письменный экзамен по родному языку и литературе (язык обучения) в форме эссе;
2) тестирование по казахскому языку в школах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения;
3) письменный экзамен по алгебре и началам анализа;
4) устный экзамен по истории Казахстана;
5) тестирование по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранному языку (английский/французский/немецкий), информатике;
При этом сроки проведения Единого национального тестирования остаются без изменений. Выпускники смогут бесплатно использовать подготовительные тесты, которые размещены на сайте Национального центра тестирования. По каждому предмету предложены 70 уникальных вариантов.
Отметим, с 2017 года результаты ЕНТ необходимы для поступления в вузы и получения образовательных грантов, а выпускные экзамены - для получения аттестатов.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586538960
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