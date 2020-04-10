КазВирус - 812

20:21 10.04.2020

Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 812

Четыре новых случая.



На 22:30 часов 10 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Из них, в г. Нур - Султан - 2, в Жамбылской области - 1, в Атырауской области - 1.

Всего в стране подтверждены 812 случаев регистрации коронавируса, из них в:

Нур-Султане – 228,

Алматы – 123,

Кызылординской области - 105,

Акмолинской области - 61,

Карагандинской области - 61,

Атырауской области - 48,

Жамбылской области - 46,

Туркестанская область - 35,

Шымкенте - 31,

СКО - 25,

Актюбинской области - 11,

Алматинской области - 10,

Мангистауской области - 9,

ВКО - 6,

ЗКО - 6,

Павлодарской области - 4,

Костанайской области - 3.