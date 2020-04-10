|КазВирус - 812
20:21 10.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 812
Четыре новых случая.
На 22:30 часов 10 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Из них, в г. Нур - Султан - 2, в Жамбылской области - 1, в Атырауской области - 1.
Всего в стране подтверждены 812 случаев регистрации коронавируса, из них в:
Нур-Султане – 228,
Алматы – 123,
Кызылординской области - 105,
Акмолинской области - 61,
Карагандинской области - 61,
Атырауской области - 48,
Жамбылской области - 46,
Туркестанская область - 35,
Шымкенте - 31,
СКО - 25,
Актюбинской области - 11,
Алматинской области - 10,
Мангистауской области - 9,
ВКО - 6,
ЗКО - 6,
Павлодарской области - 4,
Костанайской области - 3.