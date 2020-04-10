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|В Казахстане режим ЧП продлили до конца апреля
20:30 10.04.2020
Режим чрезвычайного положения продлили в Казахстане до конца апреля. Об этом сообщает KTK.kz.
По его данным, об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.
"15 апреля истекает срок моего указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля. Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля", - сказал он.
Президент Казахстана отметил, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина и самоизоляции.
"Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
На сегодня в Казахстане зарегистрировано свыше 780 случаев коронавирусной инфекции.