 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 10.04.2020
21:19  Как спасти Италию? - Вл.Малышев
21:09  Украинские атомные реакторы готовы к... взрыву, - А.Анпилогов
21:07  Будущее Америки уперлось в неизвестность, - Дм.Бавырин
21:02  В Англии рекорд суточных смертей от вируса - 980
20:56  Хозяева денег готовы поменять правила игры, - Л.Савин
20:54  Вирусно-экономический кризис – что творится в мире золота? - В.Катасонов
20:39  Эпидемия – это война, - Александр Халдей

20:30  В Казахстане режим ЧП продлили до конца апреля
20:26  КырДемшиза добилась наказания милиционерам, жестоко разогнавшим марш гомосеков в Бишкеке
20:21  КазВирус - 812
20:16  Выпускные экзамены в школах Казахстана отменены
20:12  Единство в вирусе и беде. Премьеры стран ЕАЭС обсудили работу в условиях пандемии, - "Къ"
19:07  Конгресс США не простит Эр-Рияду упорства в нефтяной войне. Саудовское влияние в Вашингтоне под угрозой, - "НГ"
18:05  Содержание сделки ОПЕК +. Текст
17:03  Что стало с самодовольными баями и певцами Казахской Степи во время Голодомора? - Н.Нуртазина
16:58  Когда ящеры учились летать... Палеофауна южного Кыргызстана
16:56  Иранцев и азербайджанцев разделяют Каспий, Израиль и Сирия
13:40  Диктатура пандемии в Испании
12:47  В Нью-Йорке умер от вируса 52-летний музыкант и композитор Адам Шлезингер
11:56  "Ключи от кризиса": держат ли Казвласти ситуацию под контролем? - САМ
11:52  После кризиса: кто будет нужен Казахстану, а кто окажется "лишним"? - C.Исабаева
11:37  Саудовская Аравия и Россия пришли к единству в нефтяной войне, - Handelsblatt
10:17  Особенности состава кочевых элит в эпоху Тюркских каганатов, - Сергей Васютин
10:11  Мирзиеев поручил засадить все приусадебные участки. Мониторить будет дронами
09:21  Нефтяная сделка века: Кремль ради триумфа Трампа заплатит самым дорогим, - "СП"
09:15  Сокращай, подешевело. Россия сократит нефтедобычу больше всех, - "Къ"
08:51  Трампа будут "убирать" заражением Covid-19? - А.Сошенко
08:46  Пора заканчивать этот балаган… Онлайн-обучение в Казахстане, - Д.Ашимбаев
08:40  Нелепые, опасные и абсурдные теории заговора о коронавирусе, - Tagesspiegel
08:36  На фоне кровопролития в Сирии появился новый враг, - А.Шарковский
08:19  После шока. Долгосрочные последствия "коронакризиса", - Сергей Переслегин
08:13  Добыли сделку: поможет ли мировой экономике новое нефтяное соглашение, - И.Цырулева
04:59  КирВирус - 298. Самая зараженная - Ошская область
00:46  США и Китай борются за контроль над ВОЗ, - В.Скосырев
00:25  ОАЭ заплатили Асаду за срыв сделки Путина и Эрдогана, - И.Субботин
00:19  Коронавирус приостановил войну в Йемене, - "НГ"
00:02  "Красная Атлантида"… Светлой памяти грядущего Коммунизма, - Г.Иванкина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хозяева денег готовы поменять правила игры, - Л.Савин
20:56 10.04.2020

Леонид САВИН | 10.04.2020 |

Вирус и страх перед инфекцией ведут к изменениям миропорядка
Распространение вирусной инфекции COVID-19 внесло и продолжает вносить серьезные поправки в международные отношения. Уже много говорят о "благотворной роли" кризисов – мол, МВФ создавался во время Второй мировой войны, "Группа семи" (G7) появилась после нефтяного шока 1973 года. Есть основания думать, что и текущий вирусно-экономический кризис приведет к появлению новой геополитической (и геоэкономической) конфигурации.
Проповедники глобализма заговорили о том, что по всему миру начинается новая волна национализаций и автократии воспользуются случаем, чтобы укрепить свою власть. В США уже распространяются прогнозы, согласно которым наступающий вместе с распространением вируса экономический кризис будет еще хуже предыдущего и увеличит уровень безработицы в стране до 20%.
Бывший помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл в соавторстве с директором Инициативы по китайской стратегии Института Брукингса Руш Доши в публикации от 18 марта 2020 г. пишут, что хотя сейчас геополитические последствия пандемии следует рассматривать как второстепенные по отношению к вопросам здоровья и безопасности, но в долгосрочной перспективе они могут оказаться не менее важными.

Распространение вирусной инфекции Кэмпбелл и Руш Доши сравнивают с Суэцким кризисом, отмечая, что если Китай действовал в новой обстановке быстро, помогая при этом другим странам, то о Соединенных Штатах такого не скажешь. На начало марта 2020 г., по официальным данным, в США в наличии был только один процент необходимого для страны количества медицинских масок. Что касается систем вентиляции легких, их было лишь 10% от того количества, которое может оказаться необходимым. При этом 95% антибиотиков на рынке США – китайского происхождения. Всего же в США 80% базовых компонентов для лекарств поступают из Китая и Индии. По уровню смертности от коронавируса США занимают первое место в мире, опережая Италию и Испанию, тогда как у Китая и Ирана, то есть стран, где произошли наиболее сильные вспышки эпидемии, соответствующий показатель ниже.
Италия оказалась не готовой к подобному развитию событий. Еще более она была не готова к тому, что Брюссель (Европейский союз) откажет ей в помощи. Итальянские политики, не только из числа евроскептиков, заговорили о возможности Italexit – выходе Италии из ЕС вслед за Великобританией…

Распространение вирусной инфекции показало уязвимость и такой военно-политической системы, как НАТО: выяснилось, что страны-члены альянса не в состоянии коллективно решить проблему борьбы с распространением вируса.
Показательна публикация, появившаяся на сайте Совета по международным отношениям, в которой дается оценка действиям США после того, как ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. Автор этой статьи пишет: "Поскольку политики во всем мире пытаются бороться с новым коронавирусом и его последствиями, им придется столкнуться с тем, что мировая экономика работает не так, как они думали. Глобализация требует все возрастающей специализации рабочей силы в разных странах, это модель, которая создает исключительную эффективность, но также и чрезвычайную уязвимость… Поставщики из одного источника или региона мира, которые специализируются на одном конкретном продукте, могут создать неожиданную хрупкость в моменты кризиса, что приведет к разрушению цепочек поставок. В ближайшие месяцы будет выявлено еще много этих уязвимостей. Результатом может стать сдвиг в мировой политике. С учетом здоровья и безопасности своих граждан те или иные страны могут заблокировать экспорт или установить контроль над критически важными поставками, даже если это наносит ущерб их союзникам и соседям. Такое отступление от глобализации сделало бы щедрость еще более мощным инструментом влияния для государств, которые могут себе это позволить. До сих пор Соединенные Штаты не были лидером в глобальном ответе на новый коронавирус, уступив значимую часть этой роли Китаю. Пандемия меняет геополитику глобализации, но Соединенные Штаты не адаптируются. Вместо этого они болеют и прячутся под одеялом".

Джозеф Най-младший, влиятельный американский политолог, разрабатывающий, в частности, теорию комплексной взаимозависимости государств, соглашается с выводом о дисфункциях американской системы власти: "Конкуренция и подход "Америка прежде всего" недостаточны для защиты Соединенных Штатов. Тесное сотрудничество как с союзниками, так и с противниками также имеет важное значение для безопасности США... Каждая страна ставит свои интересы на первое место, но важный вопрос заключается в том, насколько широко или узко она определяет эти интересы... Новая угроза безопасности Америки исходит не только от транснациональных сил, таких как COVID-19 и изменение климата, но и от внутренней неспособности американцев приспособить свое отношение к этому новому миру. COVID-19 преподает нам болезненный урок".
Эти размышления, появившиеся одновременно с тем, как страх перед коронавирусом достиг достаточно высокой точки, имеют отношение и к раскладу сил в Америке перед выборами в ноябре. Расклад может поменяться, но как, еще неясно.

А Джозеф Най подает сигнал: американский истеблишмент (хозяева денег) готов пересмотреть правила игры под названием "Глобализация". Однако не отменить саму игру.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586541360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Сената Парламента РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года №180
- Данияр Ашимбаев: Пора заканчивать этот балаган…
- Касательно повышения пенсионных выплат
- В Алматы 12 тысяч человек получили продуктовые наборы от фонда "Жана Алатау"
- Касательно сроков рассмотрения заявлений на выплату из ГФСС в размере 42 500 тенге
- Министр цифрового развития ответил на критику о слабом интернете в Казахстане
- Компьютеры "ZIK" включены в Реестр электронной промышленности Казахстана
- Fitch подтвердило рейтинг уранодобывающей компании Казатомпром "BBB-", прогноз "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  