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В Англии рекорд суточных смертей от вируса - 980
21:02 10.04.2020

Коронавирус: число умерших от Covid-19 в мире превысило 100 тысяч

По последним данным, в мире в общей сложности подтверждено более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, больше 100 тысяч человек умерли. Эпидемия коснулась 185 стран.
Британия продолжает бить антирекорды: за последние сутки от Covid-19 умерли 980 человек. Общее число смертей в Великобритании составляет на данный момент 8958 случаев (в эту статистику входят только умершие в больницах).
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Команда премьер-министра Бориса Джонсона в пятницу в ходе специальной пресс-конференции сообщила журналистам, что премьер медленно, но верно идет на попраку и не теряет бодрости духа.
Накануне его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

В конце марта у Джонсона был диагностирован Covid-19, на протяжении 10 дней он находился в самоизоляции с легкими симптомами болезни и продолжал работать.
Однако в прошлое воскресенье он почувствовал себя хуже и по совету его лечащих врачей был доставлен в больницу.
На вопрос, когда премьер-министр сможет вернуться к своим обязанностям, ответа пока нет.
В пятницу транспортный самолет турецких ВВС А400М доставит в Великобританию груз со средствами индивидуальной защиты. Впервые самолет с гуманитарной помощью на борту будет использовать позывные НАТО для ускоренного прохождения воздушного пространства разных стран.
Медики Великобритании жалуются на острую нехватку масок и других средств спецзащиты в то время, как страна еще не прошла пик эпидемии.

США лидируют в мире по числу зараженных. По данным Университета Джонса Хопкинса, этот показатель приближается к полумиллиона человек, умерли более 17 тысяч.
В Испании и Италии меньше смертей
В Испании за прошедшие сутки зарегистрирован самый низкий суточный показатель смертности с 24 марта - 605 человек. Это внушает властям надежду на то, что пик пандемии в стране пройден.
Также на 3% снизился ежедневный показатель заражаемости. За последние сутки зафиксировано 4576 случаев инфицирования, общее число больных в стране составляет более 157 тысяч человек.
Испания занимает второе место в мире по числу зараженных и третье - по числу умерших после США и Италии. По данным на пятницу, от Covid-19 в Испании скончались 15843 человека.
В Италии также второй день подряд падает количество связанных с коронавирусом смертей.
За последние сутки их произошло 570, а сутками раньше - 610. На пике эпидемии в стране, 28 марта, сообщалось о смерти 971 заболевшего. Накануне итальянские СМИ сообщали о рекордно высоком числе выздоровевших за сутки.

Таким образом общее количество смертей среди зараженных в Италии - 18849.
По информации департамента скорой помощи и гражданской обороны итальянского министерства внутренних дел, вирус был выявлен у 147000 человек в стране.
Самым тяжело пораженным регионом остается Ломбардия, там количество связанным с коронавирусом летальных исходов превышает десять тысяч.
Уменьшение количества смертей на протяжении нескольких дней подряд может дать надежду Италии, где в связи с пандемией скончалось больше людей, чем в других странах. Цифры могут означать, что страна прошла пик смертности.
Коронавирус: почему именно в Италии так много жертв?
Что еще происходит в Европе

В Каннах на юге Франции улицы обрабатывают специальным раствором
Поздно вечером в четверг министры финансов стран ЕС приняли пакет мер по поддержанию оставшихся без работы граждан, бизнесов и правительств более бедных стран Евросоюза в размере 500 миллиардов евро.
Число заболевших и умерших во Франции продолжает расти. Всего на данный момент в стране отмечены более 86 тысяч случаев заболевания и более 12 тысяч смертей.
Одно из самых больших цыганских поселений Греции с 3 тысячами жителей помещено в строгий карантин после того, как у 13 человек из общины был выявлен Covid-19.
Общее число заболевших на греческих островах приближается к 2 тысячам - 1995.

Католики во всем мире в эти выходные отмечают Пасху., но службы отменены практически во всех церквях по всему миру. На фото человек молится у закрытого собора в Маниле, Филиппины
В Бельгии зафиксирован самый высокий уровень смерности за сутки - 496 человек, общее число умерших от коронавируса в этой стране составило 3019.
Шведская газета Dagens Nyheter сообщает, что 70 человек из 100 гостей, принявших участие в масштабной вечеринке в начале марта, заболели. Не всем из них еще сделаны тесты, но у тех, кто прошел процедуру, диагностирован коронавирус.

Швеция - одна из немногих стран, которая не стала вводить жесткие ограничения на период эпидемии. Ее представители неоднократно говорили, что верят в пользу так называемого стадного иммунитета. На данный момент в стране заразились почти 10 тысяч человек.
Негативная динамика в России
В России отмечено самое большое число новых случаев за сутки с момента начала там эпидемии - 1786, умерли 18 человек. Общее количество смертей в России теперь составляет 94.
Больше всего новых случаев происходит в Москве, хотя статистика охватывает десятки российских регионов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, город находится лишь у подножия горы по названием эпидемия, а не на ее пике.

По сообщению минздрава Беларуси, к 10 апреля в стране зафиксирован 1981 случай коронавируса, 169 человек выздоровели, 19 пациентов умерли. За последние 11 дней число зараженных выросло более чем в 10 раз.
В аптеках введены лимиты на покупку ряда лекарств и средств, в частности, на парацетамол, медицинские маски, дезинфицирующие гели и другие.

Минздрав страны и местные власти рекомендуют населению придерживаться мер самоизоляции и избегать массовых мероприятий. Однако официально карантин в стране не введен.
В Минске продолжаются репетиции парада ко Дню Победы, проходит местный футбольный чемпионат, открыты торговые центры.

Источник - ВВС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586541720
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