Будущее Америки уперлось в неизвестность, - Дм.Бавырин

21:07 10.04.2020 В условиях, когда каждый заболевший COVID-19 стоит США потери почти 50 рабочих мест, соцопросы отдают победу на грядущих президентских выборах бывшему вице-президенту Джо Байдену. "Опасный коммунист" Сандерс вышел из гонки, хотя и не сдался, а Трамп имеет все шансы сгореть в пожаре пандемии. Означает ли это, что итоги голосования предрешены, и противостояние России и США неизбежно ужесточится?



Сейчас принято во всем винить коронавирус, но Берни Сандерс потерял шансы на номинацию еще месяц назад, когда праймериз в штате Северная Каролина воскресили политический труп Джо Байдена. Однако свою предвыборную кампанию кандидат-социалист завершает только сейчас – и при этом все равно не сдается, как и положено "красным".



Суть этого "не сдается" в том, что он сохраняет свою фамилию в избирательном бюллетене. Несмотря на эпидемию, праймериз продолжаются – где-то они перенесены, как в Огайо, где-то голосование прошло по интернету, как в Висконсине. Поэтому все сторонники социалиста по-прежнему могут ставить галочку напротив его фамилии, что принесет ему дополнительные голоса так называемых выборщиков к более чем девятистам имеющимся.



Да, кандидатом в президенты от демократов неизбежно станет Байден, но "дело Сандерса" живет. На съезде партии социалист хочет иметь максимально возможное количество своих выборщиков и обменять их поддержку на места в будущем правительстве Байдена, обязательства последнего по проведению реформ и утверждение близкого по духу человека в качестве кандидата в вице-президенты.

Истеблишмент Демпартии хотя и ненавидит "опасного радикала" Сандерса, чьи социалистические идеи распугали спонсоров в Уолл-стрит, заинтересован в уступках "упрямому старику". В этом случае демократам удастся "сплотить ряды" против Трампа, быстро перейдя из стадии выяснения отношений в стадию жесткой борьбы с общим врагом, а если повезет, то и привлечь на избирательные участки молодежь. Клинтон этого сделать не смогла – "надменной бабуле" отказали в личной поддержке, несмотря на симпатии к демократам в целом. А 78-летнего Сандерса тинейджеры, напротив, очень любят – и активно голосовали за него до тех пор, пока он сохранял шансы на победу.

Правда, возникают сомнения, что молодые американцы готовы клюнуть на такой лежалый кусок, каким является Джо Байден.



"Американцы слышали имя Байдена, им известно, что когда-то он работал с Обамой, и то, что он не тот пугающий радикал из Вермонта (Сандерс независимый сенатор этого штата – прим. ВЗГЛЯД). Главная задача национального комитета демократов в том, чтобы больше ничего избиратели не узнали, – заявил по этому поводу известный политобозреватель Такер Карлсон с консервативного телеканала Fox News. – Демократы были бы несказанно рады, если бы могли запереть Байдена дома до ноября. Ведь в любой момент он может похвастаться тем, что посетил фестиваль Burning Man с Мартином Лютером Кингом, или перепутает свою жену с губернатором Орегона, или начнет угрожать полицейскому".

Карлсон не сильно преувеличивает. Байден на год моложе Сандерса, но его "бодростью духа" похвастаться не может, и иногда будто бы выключается из реальности. Он уже неоднократно пускался в "воспоминания" о том, как был арестован в ЮАР за борьбу с апартеидом (хотя ничего подобного не было), путал сестру с женой, а однажды назвал избирателя "лошадиной задницей" вместо ответа на невинный вопрос.



Собственно, он победил на праймериз только потому, что в критический момент Демпартия включила свою политическую машину на полную мощность и направила ее против Сандерса. Активистам на местах было разъяснено, что только Байден сможет одолеть Трампа в финале, поэтому голосовать за него нужно через "не могу". Параллельно все остальные кандидаты снялись с выборов и поддержали бывшего вице-президента, кроме сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, которая не поддержала никого, хотя ее идеи и электорат во многом близки к таковым у Сандерса.



В итоге оппозиция выставит своим кандидатом деятеля, которого мало кто любит по-настоящему. Вокруг Байдена неисправимый ореол человека элит и взвесь из множества скандалов, а сам по себе он, мягко говоря, "не орел" – не тот, в ком достаточно энергии для управления страной. Это обстоятельство более чем устраивает национальный комитет демократов, ведь в случае победы на выборах Байден станет их марионеткой, и за ним, как за фасадом, будут "решать дела" партийные бонзы.

Несмотря на все это, опрос, проведенный телеканалом CNN, отдает победу на выборах именно Байдену – за него хотят проголосовать 53% респондентов, а за Трампа только 42%. На стороне действующего президента большинство в таких категориях, как "мужчины", "белые" и "пожилые американцы", но отрыв Байдена в категориях "женщины", "цветные" и "граждане младше 35 лет" намного значительнее.



Бывшему вице-президенту больше доверяют (и, скорее всего, безосновательно) в вопросах борьбы с коронавирусом, будь то здравоохранение или помощь пострадавшему из-за эпидемии среднему классу.

Действующему главе государства отдают приоритет в вопросах экономики в целом, благо с точки зрения роста производства, падения безработицы и удорожания акций национальных компаний его президентство действительно было успешным.



Но все эти достижения перечеркнул коронакризис. Уровень безработицы приближается к 12% – это станет рекордом, считая аж с 1940 года. А падение экономики во втором квартале ожидается в районе 35%, что даже хуже, чем во времена Великой депрессии. Подобного в американской истории XX века вообще не было.



Единственное, чего американцы могут пока не бояться, это инфляции, поскольку в мире массово скупают доллары, опасаясь за курс национальных валют. Этой ситуацией воспользовался Федеральный резерв, включив печатный станок. Так сверхдорогой "план Трампа" по спасению экономики подорожал еще на два триллиона долларов. Почти половина этой суммы пойдет на выкуп долговых облигаций в частном секторе, по итогам чего порядка 20% от него окажутся в руках государства.



О такой национализации в экономике не мечтал даже Сандерс. О ней и в прежние времена никто не мечтал, а республиканцам такие меры снились только в кошмарах.

Однако ситуация чрезвычайная (количество заболевших COVID-19 в стране вот-вот перевалит за отметку в полмиллиона), и столь же чрезвычайным мерам мало кто противится всерьез.

Все это, однако, не означает того, что президентом в итоге станет именно Байден (что неизбежно повлечет за собой дальнейшее ухудшение отношений между Россией и США). Скорее, можно говорить о том, что трудно предсказуемый исход выборов наконец-то стал абсолютно непредсказуемым.



Если эпидемию удастся сдержать в короткие сроки (а наиболее пораженный коронавирусом мегаполис Нью-Йорк, по некоторым версиям, уже прошел пик заболеваемости) и беспрецедентные денежные вливания уберегут экономику от комы, в третьем или хотя бы в четвертом квартале (то есть под выборы) может начаться резкий восстановительный рост. Это не вернет американцев к благосостоянию трехмесячной давности, но обеспечит общественный оптимизм, который необходим действующему президенту для переизбрания.



Именно это – ключевой вопрос предвыборной гонки, на фоне которого меркнут любые другие обстоятельства.



Да, Трампа попробуют терзать за то, что он не воспринял со всей серьезностью данные разведки о появлении нового опасного вируса в Китае якобы датированные ноябрем. Но сами китайцы утверждают, что проблема была выявлена только в самом конце декабря, так что все эти утечки могут быть частью информационной войны между Вашингтоном и Пекином, которые спорят меж собой, кто виноват в мировой пандемии.



Да, семью Байдена преследуют скандалы. Его сын Хантер получал в украинской кампании Burisma деньги чисто за имя и, судя по всему, использовал отца для давления на украинское правительство. Его брат Джеймс, как-то связанный с фармацевтической компанией Americore и отрицающий эту связь, лоббировал ее интересы, также используя фамилию, за что его теперь обвиняют в мошенничестве, а саму Americore в том, что она в период эпидемии оставила без единственной больницы целый город.



Наконец, даже опрос CNN, судя по которому шансы Байдена выглядят железобетонными, можно трактовать по-разному. Эта телекомпания давно превратилась в штаб ненавистников Трампа, так что ее социологические исследования могут отражать искаженную реальность в то время, когда реальность не определена. Результаты ноябрьских выборов президента США покрыты густым туманом и почти не прогнозируются из апреля.

Может быть голосования в ноябре вообще не будет (эпидемия сохраняет и эту возможность). Может быть Трамп порвет Байдена в клочья не только на дебатах (это и впрямь почти неизбежно), но и на выборах, как "человек, который спас Америку".



А может быть и так, что "спасение Америки", случись оно, ему вообще не зачтется, и за Байдена проголосуют просто из ностальгии по спокойным временам Обамы и из желания видеть в Белом доме кого-нибудь традиционного и привычного, вместо пусть успешного, но агрессивного и малопредсказуемого Трампа.



Хотя интрига кампании и развязалась до всего одного противостояния Трамп – Байден, любой, кто будет сейчас уверенно прогнозировать победу одного или другого, понапрасну сотрясает воздух – будущее не определено.

Разве что о том, что "заразу коронавирусную" и мы, и американцы неизбежно одолеем, можно говорить вполне уверенно. Никуда не денемся.



Дмитрий Бавырин

10 апр. 2020 Источник - vz.ru

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