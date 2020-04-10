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Как спасти Италию? - Вл.Малышев
21:19 10.04.2020

Правительство принимает экстренные меры, а итальянцы обвиняют ЕС в бездействии
Владимир Малышев
10.04.2020

400 миллиардов евро выделило правительство Италии итальянским предприятиям. Об этом, как сообщило национальное агентство АНСА, объявил премьер-министр Джузеппе Конте после заседания правительства. В частности, 200 миллиардов евро будут выделены для кредитов компаниям с покрытием до 90% и еще 200 миллиардов кредитов для поддержки экспорта. Если учесть 350 миллиардов в уже изданном ранее декрете "Cura Italia", то всего для поддержки экономики, разрушенной эпидемией, выделено 750 млрд евро.
"Это почти половина ВВП", - указал премьер, отметив, что нынешний пакет помощи является "настоящей огневой мощью". А министр экономики Ренато Гуалтьери назвал принятые меры "беспрецедентными".
Казалось бы, суммы огромные, но на январь 2020 госдолг Италии уже достиг 2,443 триллиона евро и потому ясно, что для спасения разрушенной вирусом экономики нужны на самом деле куда большие средства.

В Италии карантин продлен до 13 апреля, но очевидно, что и после этой даты ограничительные меры, которые парализуют промышленное производство, сняты не будут. По прогнозам, пандемия может привести к падению экономического роста до 7% в этом году.

Одним из наиболее пострадавших секторов называют туризм, который генерирует до 12–15% ВВП.
Итальянский премьер в своем выступлении также объявил, что Рим не согласится на условия стабилизационного механизма ЕС (ЕСМ) и примет только формулу евробондов, при которой условия займов для всех стран ЕС одинаковы. Как известно, Бундесбанк Германии отклонил предложение Франции, Италии и Испании о выпуске евробондов для преодоления кризиса. Банкиры предлагают использовать программу ЕСМ, предусматривающую ответственность каждой страны за расходование средств. Другими словами, фактически предлагается нехитрая формула – "спасение утопающих есть дело рук самих утопающих".
В европейских странах, пострадавших от коронавируса, и так делается все возможное для стабилизации ситуации, включая пакеты для оживления конъюнктуры, финансовые инъекции и экстренные кредиты, но этого мало, надо больше денег. В этой связи Италия, Испания и другие наиболее пострадавшие страны настаивают на введении еврооблигаций, чтобы снять процентную нагрузку, но немецкие банкиры – главные держатели денег, а также Нидерланды и Австрия делать этого решительно не хотят. А потому кредиты ЕСМ связаны с жесткими требованиями проведения реформ и строгим мониторингом.

Положили глаз на итальянское золото?
В этой связи итальянские политики почти всех партий считают, что сейчас пришло время для того, чтобы поставить вопрос ребром: или Германия (вместе со всеми ее союзниками) платит за всех в Евросоюзе в ходе эпидемии, или Евросоюза после этой эпидемии просто не будет. А с точки зрения евроскептиков, сейчас самое время выяснить, чего стоят все разговоры о европейской солидарности, и как члены ЕС заботятся друг о друге, особенно в условиях общей смертельной угрозы.

А лидер самой популярной сейчас в Италии партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что помощь Италии может обернуться утратой ею своего золотовалютного запаса – третьего по величине в мире.

"Кто-то положил глаз на итальянское золото", – заявил он в интервью телекомпании SKY Tg2, подвергнув резкой критике тот план, который Германия и Франция наметили по оказанию помощи через ЕСМ, Сальвини, в недавнем прошлом вице-премьер Италии, отметил, что "итальянцам все то, что связано с ЕСМ, должно в конечном итоге напомнить, что уже произошло с Грецией: продажа ее портов, аэропортов, дворцов, памятников и даже золота".
Кстати, нужно напомнить, что судьба золотого запаса Италии уже давно беспокоит Сальвини. В прошлом году, когда он занимал пост замглавы кабинета, он уже предлагал отобрать контроль над золотыми резервами у итальянского центрального банка. Он призвал тогда ликвидировать итальянский центральный банк и национальный финансовый регулятор Consob, заявив, что эти два института следует "свести на нет", не просто сменить одного-двух человек, а вообще упразднить, и что "жулики", виновные в потерях итальянских акционеров, должны "надолго сесть в тюрьму".
"Золото – собственность итальянского народа, а не кого-то другого", – сказал Сальвини. Однако вскоре после того, как он заговорил о возможности конфискации у центрального банка страны немалых золотых резервов Италии, Сальвини потерял пост вице-премьера и его партии пришлось покинуть правительство.
Однако многие считают, что пока эпидемия не завершилась, невозможно определить, что именно произойдет с экономикой, и какая конкретно помощь ей понадобиться, чтобы ее восстановить. Как сообщила во вторник итальянская газета "Джорнале", сейчас в области Ломбардия поставлен трагический рекорд смертности – 18%. А это значит, что из каждых 10 пациентов, поступивших в больницы с коронавирусом, умирают двое. Всего же в этой области на севере Италии с начала эпидемии умерло более 9 тысяч человек, а число зараженных превысило 51 тысячу. Новым эпицентром смертности после Бергамо стал сейчас индустриальный Милан, второй по величине город Италии – там за последнюю неделю умирает по сто человек в день. Это в три раза выше средних показателей по стране.

Итальянская загадка
Но, как отмечает газета, в этом есть какая-то загадка, которая вызывает удивление не только в Италии. Почему именно на Апеннинах от коронавируса самая высокая в мире смертность? В то время, как в Германии, например, она всего 0,4%, во Франции – 3%, а в Испании – 5%. Как пишет "Джорнале", группа итальянских ученых опубликовала исследование, в котором они отвергают версии о причинах высокой смертности, согласно которым это происходит якобы от того, что в Италии слишком много пожилых людей (молодых умирает не намного меньше) или, что все дело в загрязнении среды или в пристрастии итальянцев к курению.
Согласно их расчетам, это связано с тем, что реальное число зараженных в стране намного превышает официальные данные. По их сведениям, оно составляет от 1,4 до 7 миллионов (Есть специалисты, которые называют еще более высокую цифру – 11 миллионов).

Это они объясняют тем, что по целому ряду свидетельств, эпидемия появилась в Италии еще раньше, чем в Китае, но ее скрывали, списывая все на обычный грипп, чтобы не отпугнуть туристов. Именно поэтому последствия и оказались такими катастрофическими.

Разочарование в Европе
Но даже если эти трагические цифры не подтвердятся, то в любом случае понятно, что без помощи других стран Италии не выбраться из глубокой ямы кризиса, который усилился в связи с эпидемией коронавируса. Но надежды на Европу у них нет. Как пишет немецкий еженедельник "Шпигель", более 70% граждан Италии сказали в одном из опросов, что разочарованы помощью со стороны Европы. "Прежде всего Германия, по мнению итальянцев, оставила их в беде", – пишет издание.
"В то время как россияне, китайцы или кубинцы отправляли самолеты с помощью, – отмечает "Шпигель", – правительство ФРГ сначала заблокировало экспорт защитных масок и защитной одежды, прежде чем, наконец, все же пришло на помощь. С удивлением и замешательством итальянцы наблюдали за тем, как Берлин предоставляет сотни миллиардов евро в качестве поддержки для собственных граждан – но препятствует выпуску "коронабондов" для смягчения бедственного положения Италии".
"Они относятся к нам, как к больным чумой", – пишет, например, газета "Джорнале", по мнению которой, Германия готова "задушить Италию".
Даже на странице немецкого посольства в Риме в Facebook градом сыплются возмущенные комментарии. "Германия всегда хотела завладеть нашей Италией, – пишет одна пользовательница". "Они оставляют нас истекать кровью", – пишет другой. А третий считает: "Единственная гарантия, которую мы можем дать немцам: итальянский народ объявит Германии войну. Мы готовы".
Понятно, что на фоне таких настроений не только Италии, но и всей Европе будет трудно противостоять борьбе с эпидемией и восстанавливать потом экономику.

Источник - stoletie.ru
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