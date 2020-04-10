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Таджикистан может остаться без фруктов
00:55 11.04.2020

Апрельский снег нанес колоссальный ущерб сельскому хозяйству

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Обильный снегопад, обрушившийся на Таджикистан 9 апреля, побил значительную часть урожая овощей и фруктов по всей республике. Снег и шквальный ветер поломали деревья, раздавили парники, а ночные заморозки угробили будущие плоды.

Фермеры Хатлона несут убытки

В Восейском районе пострадали посевы хлопчатника, гороха, винограда и черешни. Председатель джамоата "Гулистон" этого района Мухаммад Мирзоев сообщил "Азия-Плюс", что дехканские хозяйства в этом году засеяли 881 га земли хлопком, а паводок вследствие таяния снега размыл борозды и уничтожил семена.

"На каждый гектар земли фермеры израсходовали по 2-2,5 тыс. сомони. Стихийное бедствие нанесло им огромный ущерб. Требуется повторный посев, для которого нет уже финансовых средств. Большинство фермеров брали кредиты, и потратили их на посев. Теперь они не знают, что делать", - рассказывает Мирзоев.

По предварительным подсчетам, каждый фермер понес убытки в размере 35-40 тыс сомони.

Искандар Рахимов, главный специалист отдела сельского хозяйства Восейского района, отметил, что площадь садов в районе составляет 1054 га, 436 га из них виноградники.

"Снег повалил на землю около 30 процентов деревьев, а понижение температуры ночью привело к потере урожая черешни, яблонь и других плодовых деревьев".

В Восе уже создана комиссия, которая изучает масштабы ущерба.

Пострадавшие парники

В Турсунзаде и Шахринаве снег погубил почти половину рассад томатов и огурцов, задавив своим весом пленки парников. Рассады овощей, посаженные в открытый грунт, почти полностью погибли – они поломаны или загублены заморозками ночью.

Ночные заморозки нанесли урон фруктовым деревьям, которые находятся в активной фазе цветения – яблони, черешни, персики и другие плодовые деревья.

В виноградарских хозяйствах фермеры всю ночь боролись с морозом – на полях разводили большие костры, в надежде, что тепло и дым от огней спасут урожай.

Насколько это им удалось, пока неизвестно, но всю ночь территория района была освещена светом огней, несмотря на отключение света из-за падения столбов. Местный орган власти обратился к населению с просьбой выйти на поля и спасти урожай от гибели.

В Истаравшане, по подсчетам местных фермеров, снег нанес большой вред виноградникам, у которых только распустились почки и уничтожил 25-30% потенциального урожая.

Останемся без фруктов?

В Хуросоне и ряде других районов Хатлонской области пострадали слива, черешня, персики, яблони, груши и виноград.

Глава Хатлонской области Курбон Хакимзода провел совещание областного актива, на котором обсуждался вопрос предотвращения ущерба пахотным землям, садам и виноградникам.

Он поручил руководителям районов предупредить жителей области о возможных нестабильных погодных условиях, призвать их воздерживаться от ненужных прогулок, очистить водосточные желоба и каналы возле жилых домов от всякого мусора, а также эффективно использовать каждый клочок земли.

Доктор сельскохозяйственных наук Курбонали Партоев не исключил возможности негативного влияния холодной погоды на картофель, и рекомендовал провести подкормку навозной жижей.

"А томаты, огурцы, морковь, бахчевые придется сеять повторно, - резюмировал он. – А таким культурам, как лук, чеснок, зелень снег не смог нанести урон".

По его словам, садоводам и овощеводам нужно будет более активно ухаживать за растениями, соблюдать агротехнику, подкормливать их минеральными и органическими удобрениями своевременно. По мнению ученого, только таким образом можно компенсироваться убытки от непогоды.

Источник - Asia-Plus
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