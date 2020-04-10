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Коронавирус толкает США и КНР в горячку холодной войны – War is Boring
00:57 11.04.2020

Каким бы ни был исход кризиса коронавируса, он почти наверняка ускорит долгосрочные изменения в экономических отношениях между двумя странами

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Вспышка в КНР коронавирусной инфекции, разросшейся до пандемии, угрожающей здоровью многих миллионов человек, а также нанесшей разрушительный удар по экономикам целого ряда стран, создает условия для дальнейшего обострения отношений между США и Китаем, сообщает 8 апреля портал War is Boring.

Из-за вспышки нового коронавируса в обеих странах усилились позиции сторонников жесткой линии. Кроме того, в условиях пандемии лидерам КНР и США будет намного сложнее отказаться от эскалации противоречий. Два месяца подряд, пока от вируса умирают люди, а экономики терпят огромные убытки по всему миру, официальные лица двух сверхдержав обвиняют друг друга, отвлекая внимание от кризиса и от собственных ошибок. Так, с самого начала президент США Дональд Трамп неоднократно называл коронавирус "китайским вирусом".

Члены американской администрации тихо настаивают на международном осуждении Китая за нынешний кризис, а также воспользовались чрезвычайной ситуацией для нанесения удара по производственным и другим экономическим связям, которые сложились между двумя странами за последние 40 лет.

Пекин посредством своих государственных средств массовой информации и политтехнологов стал осуждать "расистские и ксенофобские" заявления и действия американских "безответственных и некомпетентных" политических элит. Дело зашло так далеко, что Пекин заявил о том, что именно американские военные начали эпидемию коронавируса.

Между тем многомиллиардные пошлины, которые Трамп ввел в отношении товаров из Китая, а также принятые КНР контрмеры никто не отменял. Они стали дополнительным бременем для предпринимателей, и без того с трудом остающихся "на плаву" в условиях пандемии. Кроме того, из-за пошлин были затруднены поставки столь необходимых медицинских товаров - защитных масок, перчаток и очков, - большая часть которых производится в Китае.

"Крайне показательно, насколько враждебными стали отношения между США и Китаем: они даже не смогли заставить себя скрепя сердце протянуть руку друг другу для лучшей координации своих действий", - подчеркнула Сюзан Шерк, глава Центра проблем Китая в XXI веке при Калифорнийском университете.

Тем не менее ни Шерк, ни ее коллеги-эксперты по Китаю не ставят крест на отношениях США и КНР, призывая Пекин и Вашингтон пойти на новые шаги по сотрудничеству, а также найти в себе "решимость работать вместе для сдерживания и победы над вирусом как внутри страны, так и за ее пределами".

"Китайские фабрики могут производить защитное снаряжение и лекарства, необходимые для борьбы с вирусом; его медицинский персонал может поделиться своим ценным клиническим опытом лечения; и его ученые могут вместе с нами разработать вакцину, крайне нужную для его уничтожения", - указали она и ее коллеги в совместном заявлении.

Пока не ясно, найдет ли в себе силы та или иная сторона, чтобы отказаться от конфронтации: и у президента США Дональда Трампа, и у китайского лидера Си Цзиньпина достаточно причин, чтобы продолжать "играть жестко". Тем не менее по мере роста числа погибших от пандемии в США и связанного с ней экономического ущерба все большее давление будет оказываться на Трампа.

"Когда речь идет об общемировом и внутреннем экономическом спаде, он, несомненно, приведет к усилению популизма, национализма и ксенофобии", - отметил Джуд Бланшетт, эксперт аналитического центра Center for Strategic and International Studies.

"И они будут требовать мести и искать виновных", - предупредил он.

Ряд признаков указывает на то, что антикитайские настояния Трампа находят отклик у членов обеих партий в Конгрессе и среди предпринимательского сообщества страны, которое все больше и больше недовольно отношениями с Китаем. Более того, стоит учитывать, что в США приближаются выборы президента, а те экономические плоды своей политики, которые Трамп хотел использовать в предвыборной кампании, уже испарились, стоит ожидать, что глава Белого дома начнет еще активнее критиковать Китай.

"Один из способов выиграть эти выборы - это превратить их в референдум по Китаю", - заявил один из советников предвыборной кампании Трампа, выступая на условиях анонимности.

Все большему разочарованию в отношении Китая также поспособствовали продолжающиеся "репрессии" Пекина против инакомыслия и прав человека, его агрессивные военные действия в Южно-Китайском море и другие факторы. Но человеческий и экономический ущерб от коронавируса стал особенно острой темой отношений между двумя странами.

И общественное недовольство в обеих странах, вероятно, будет усиливаться из-за растущих экономических издержек пандемии. Как ожидается, экономики обеих стран ожидают самые резкие спады за последние десятилетия: миллионы людей потеряют работу, предприятия понесут разрушительный урон или вообще исчезнут, а политические лидеры столкнутся с невиданным прежде кризисом, в котором традиционные инструменты стимулирования и другие проверенные временем экономические стратегии, скорее всего, окажутся неэффективным.

Каким бы ни был исход кризиса коронавируса, он почти наверняка ускорит долгосрочные изменения в экономических отношениях между двумя странами. По словам Клайда Престовица, игравшего ключевую роль в переговорах США и КНР во времена Рональда Рейгана, пандемия продемонстрировала "невозможность тесного взаимодействия США и Китая", а также иллюзорность представлений о том, что "свободная торговля и глобализация укротят Китай и сделают его более демократичным".

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586555820
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