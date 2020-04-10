Коронное перемирие: Эр-Рияд объявил о прекращении огня в Йемене

00:59 11.04.2020

Саудовская Аравия объяснила этот шаг необходимостью борьбы с COVID-19



Антон Лавров

Роман Крецул



Саудовская Аравия собирает военные силы и подтягивает ПВО к нефтяным объектам. Возглавляемая Эр-Риядом коалиция объявила об одностороннем прекращении огня в Йемене с 9 апреля. В качестве причины была названа сложная ситуация с COVID-19. Эксперты не исключают, что Саудовская Аравия просто тянет время, чтобы перегруппировать свои войска в неудачно складывающемся для нее конфликте с группировкой хуситов "Ансар Аллах", так как не верит в достижение устойчивого мира в регионе.



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Односторонний мир



Как рассказали "Известиям" источники, знакомые с ситуацией, одновременно с предложением перемирия Саудовская Аравия (СА) проводит масштабную перегруппировку сил на своей территории. Королевство усиливает ПВО объектов нефтедобычи, находящихся в пределах досягаемости хуситов. В частности, небо над ними патрулируют боевая авиация и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Также вблизи скважин появились дополнительные позиции зенитных систем Patriot.



Причиной одностороннего двухнедельного перемирия, по заявлению представителей СА, стало намерение предотвратить вспышку коронавируса в Йемене, а также желание улучшить в стране гуманитарную обстановку. Саудиты надеются, что начавшееся с полудня 9 апреля (мск) прекращение огня позволит привлечь повстанцев к проводящимся под эгидой ООН мирным переговорам.



Один из лидеров хуситов - Мохаммед аль-Бухаити - уже выразил сомнение в истинных намерениях Эр-Рияда. По его мнению, для Саудовской Аравии гуманитарное перемирие есть ничто иное, как попытка выйти из конфликта с сохранением лица после пяти лет неудачного вмешательства в дела соседней страны.



В свою очередь, группировка "Ансар Аллах" уже потребовала полного вывода иностранных войск из страны и прекращения ее морской, воздушной и сухопутной блокады в качестве предпосылки к полноценным мирным переговорам.



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Перемирие под сомнением



За считаные часы до наступления перемирия ВВС СА продолжали наносить авиаудары в районе города Эль-Хазм. Хуситы, в свою очередь, атаковали баллистической ракетой объект правительства у города Мариб.



- Во время перемирия Саудовская Аравия будет усиливать военные формирования - как свои, так и союзников, - рассказал "Известиям" старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. - Возможно, будет подготовка авиационных ударов. Но и повстанцы не будут сидеть сложа руки и станут наращивать свои силы.



По мнению эксперта, нарушение перемирия вполне возможно. Причем это может произойти с обеих сторон - активные действия начнет тот, кто более уверен в своих силах.



- Не исключено, что объявление о прекращении огня - это уловка Саудовской Аравии, чтобы выиграть время, нарастить силы и нанести удар, - отметил Борис Долгов. - Нарушение перемирия со стороны хуситов несколько менее вероятно, поскольку поддерживающий их Иран заявлял, что заинтересован в мирном разрешении конфликта. Тем не менее повстанцы это сделают, если сочтут, что какие-то действия Саудовской Аравии нарушают режим прекращения огня. Кроме того, в хуситском движении есть радикальные элементы, которые могут самостоятельно принять такое решение. Если какие-то силы почувствуют, что могут нанести удар по Саудовской Аравии и достигнуть успехов, то это тоже приведет к срыву перемирия.



Это уже не первая попытка Эр-Рияда убедить повстанцев начать мирные переговоры. На фоне снижения иностранного военного присутствия в стране хуситы перешли в наступление на правительственные силы и нанесли им серьезные поражения. Им удалось занять город Эль-Хазм и начать бои за основную нефтеносную провинцию страны - Мариб.



В минувшие выходные хуситы активизировали атаки на границе с СА и создали непосредственную угрозу для города Наджран. В конце марта они обстреляли баллистическими ракетами Эр-Рияд и атаковали реактивными установками залпового огня и дронами военные объекты на территории королевства.



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Вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин предполагает, что хуситы не станут тянуть время и скоро снова начнут наносить удары.



- Саудиты поняли, что им грозит проигрыш. Они прекрасно осознают свое положение на экономическом, политическом и военном фронтах, - сообщил эксперт "Известиям". - Поэтому они придумали тему коронавируса. Как они будут использовать возникшую паузу? Наверняка станут наращивать свои вооруженные силы. Хуситы, наоборот, на это не пойдут. Они найдут повод обвинить Саудовскую Аравию в нарушении тех или иных пунктов перемирия и продолжат наступление. У них иного пути нет. Если они затянут эту историю, то проиграют. Поэтому, думаю, в ближайшее время повстанцы начнут довольно интенсивные действия.



Коронавирус и холера



ООН 23 марта выступила с призывом к гуманитарному перемирию для борьбы с новым коронавирусом во всех воюющих странах. В их число вошел Йемен, который и до начала конфликта был беднейшим государством арабского мира. Сейчас система его здравоохранения практически разрушена и не может оказывать высокотехнологичную помощь больным. Не получается организовать в условиях конфликта и эффективные карантинные мероприятия.



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С октября 2016 года в стране продолжается эпидемия холеры. По данным ВОЗ, на конец 2019 года ею переболели уже более 2,2 млн человек. Больше 3 тыс. из них умерли. Организация здравоохранения опасается, что последствия неконтролируемой вспышки COVID-19 окажутся для Йемена еще более серьезными. Пока ни одного случая заболевания не выявлено, но возможности диагностики вируса очень ограничены. В стране функционирует лишь половина медицинских учреждений от довоенного уровня. На конец марта в них поступили из-за рубежа лишь 500 тестовых наборов.



По оценке ООН, на сегодня в Йемене происходит крупнейшая гуманитарная катастрофа в мире. До 80% населения страны нуждаются в помощи. 7 млн человек постоянно голодают. Доставке международной помощи на большую часть территории мешает блокада, устроенная неподконтрольными правительству провинциями.