Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. - Италия (18,8), США (17,9), Испания (15,9)

06:39 11.04.2020

Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек



С начала эпидемии коронавируса в мире от этого заболевания скончались 100 450 человек, следует из данных на сайте Worldometers, собирающем статистику по COVID-19.

Больше всего погибших в Италии - 18,8 тысячи человек, в США - 17,9 тысячи и в Испании - 15,9 тысячи. Общее число зараженных превысило 1,6 миллиона человек. Выздоровели 368 тысяч человек.

В России умерли 94 человека с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 11917 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908. Выздоровели уже 369 980 человек.