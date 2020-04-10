Пять сотрудников Центробанка Афганистана убиты в Герате

06:47 11.04.2020

Пять сотрудников Центрального банка были похищены и убиты в западной провинции Герат, предположительно "талибами", сообщает полиция провинции, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Инцидент произошел вечером в четверг, когда сотрудники направлялись из района Кухсан в Герате в столицу провинции, сообщил пресс-секретарь полиции Абдул Ахад Вализада.

Он сказал, что сотрудники не координировали свое движение с органами безопасности, сообщает TOLOnews.

Тарик Ариан, пресс-секретарь Министерства внутренних дел, подтвердил факты и сказал, что ответственность за это преступление несет Талибан.

Талибан пока не прокомментировал этот отчет.