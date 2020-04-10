В Узбекистане с 9/04 закрыты на карантин дополнительно - Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик

07:09 11.04.2020

Закрываются Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик

С 9 апреля запрещается въезд и выезд из городов Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик Ташкентской области.



С 9 апреля будут усилены карантинные меры в городах Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик Ташкентской области.

Об этом сообщил канал Koronavirus Info со ссылкой на информационную службу хокимията Ташкентской области.

Въезд и выезд из этих городов будет запрещен, за исключением грузовых перевозок и чрезвычайных ситуаций.

По имеющейся информации, сотрудникам Алмалыкского горно-металлургического комбината, продолжающим работать, рекомендовано изыскать возможность временного проживания в черте Алмалыка.



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