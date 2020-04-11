Шведский бескарантинный вариант не прошел. Массовые заражения обрушили медсистему

08:04 11.04.2020

Не проще ли оставаться дома?

Ситуация в Дании и Швеции заставляет задуматься



Евгения Гринберг, Копенгаген

11.04.2020



Датские власти, следуя примеру государств, затронутых Covid-19 сильнейшим образом, таких, как Испания и Италия, где звучат заявления правительств об облегчении карантинных мер, решили "частично открыть страну".

В то же время из Швеции, где карантина вообще не вводили, идут тревожные сводки. Количество тяжелых пациентов в стокгольмских больницах растет. Шведская газета "Афтонбладет" пишет о том, что мест в палатах не предвидится и уже выставляются отряды полицейских у главных клиник, чтобы больные в панике не ломились за срочной помощью. Несмотря на это, в Швеции по-прежнему продолжают работать школы, детсады, рестораны и бары, спортплощадки и торговые центры. Официально сообщают, что со следующей недели - самое позднее с 24 апреля - лечиться будут главным образом на дому, хотя и обещают присылать к умирающим врачей. При этом дети обязаны посещать школы. Норвегия, кстати, уже закрыла границу со Швецией из опасения, что шведы ринутся на норвежские больничные койки.



В Дании с детьми складывается ситуация, очень напоминающая по своей абсурдности шведскую. "Открытие" страны начинается… с открытия яслей, детских садов и начальных классов школ.



Зная, что именно дети являются основными переносчиками инфекции, многие родители с опаской относятся к этой инициативе. Еще более озадачивает установка на то, что дети из семей, в которых есть заболевшие коронавирусом или диагностированные носители, тоже могут начать посещать детские заведения: достаточно того, что у ребенка в течение 48-часов не было симптомов заболевания. И это притом, что выздоровевший может быть носителем инфекции, по данным ВОЗ, в течение 8-ми дней после выздоровления.

Все это кажется весьма странным, как и циркуляры для персонала по соблюдению чистоты и антикарантинных мер. Каждый из пунктов, сам по себе, достаточно разумен, но в комплексе - в условиях детсада или яслей и начальной школы, где соберутся соскучившиеся друг по другу и по играм дети - выглядят практически невыполнимыми. Вот только несколько пунктов из свода правил:

"Работники учреждения, дети и сопровождающие детей взрослые должны мыть руки водой с жидким мылом, когда они приходят в учреждение, минимум каждые полтора часа, а также после каждого посещения туалета и до, и после еды, и после сморкания.

Работники учреждения должны мыть руки или использовать спиртовую дезинфекцию, когда они переходят из одной группы в другую. Они должны мыть руки и использовать спирт каждый раз при смене одноразовых пеленок и после помощи при сморкании

Родители не должны собираться у входа в заведение. Чтобы этого избежать, детей надо приводить в определенные интервалы.

То же касается обеда и других перерывов, которые должны планироваться так, чтобы много детей не собиралось в одном месте.

Больших собраний - например утреннее пение - надо избегать.

Дети не должны играть с детьми из других групп.

Рекомендуется внутри детсадовских групп делить детей на меньшие группы во время игр и других мероприятий.

Мероприятия должны, насколько это возможно, проводиться на воздухе.

За столами дети должны размещаться в 2-х метрах друг от друга.

Рекомендуется 6 кв.м свободного места на каждого ребенка в яслях и 4 на ребенка в детском саду.

Все должны уделять особое внимание гигиене при приготовлении и подаче еды (зачастую это тоже входит в обязанности педагогов и воспитателей).

Делиться едой нельзя.

Туалеты должны убираться минимум 2 раза в день

Все поверхности и места контактов должны мыться с мылом и протираться спиртом минимум 2 раза в день.

Игрушки надо мыть минимум 2 раза в день.

Приносить игрушки из дома нельзя.

Планшеты должны протираться много раз в день, а также в промежутках между использованием.

При прогулках за пределами территорий общественного транспорта желательно избегать.

При перевозке из детских учреждений (из загородных детсадов) дети должны размещаться на расстоянии 2-х метров друг от друга" и т.д.

(Источник: Министерство здравоохранения Дании).



Вместе с тем детей требуется разделить на небольшие группы, внутри которых и разрешено общение детей между собой. При этом рекомендуется играть по большей части на улице.



Каким образом педагоги смогут уследить за детьми на площадке или на горке, когда те не захотят подбежать к своему приятелю или подружке из другой группы, в то время как они заняты мытьем своих или детских рук, игрушек, поверхностей столов и стульев, а также прочей мебели, протиранием их спиртом?

Как запретить 2-3-4-летним детям не засовывать пальцы в нос и рот, а потом трогать ими своих друзей, игрушки или мебель? Как за этим одновременно одному уследить в условиях постоянного отслеживания детей в "распределенных разрешенных группах", при мытье игрушек и планшетов, исполнении других весьма многочисленных обязанностей воспитателей, связанных с карантином? При этом нет никакой гарантии, что педагоги и сами не станут первыми жертвами новой вспышки короновируса, связанной с такого рода "открытием" карантина. Именно эти и подобные вопросы задают себе и друг другу сейчас в соцсетях родители и воспитатели.

Задаются вопросом и о том, почему "открытие" начали с совсем маленьких детей, которых сложно контролировать, а не со старшеклассников, скажем, учеников колледжей, гимназий и ВУЗов, которые сами могут следить за собой, за соблюдением карантинных правил?

Вот и подумаешь, не проще ли оставаться всем дома?