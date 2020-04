В мире распространяется три разных штамма коронавируса, - Daily Mail

08:18 11.04.2020

10 апреля 2020 г.

Джо Пинкстоун | Daily Mail

В мире распространяется три разных штамма коронавируса, утверждают ученые

"В мире распространяется три типа смертоносного коронавируса, при этом США поражены оригинальным штаммом из Китая. Исследователи из Кембриджского университета составили карту генетической истории инфекции с декабря прошлого года по март текущего и выявили три различных, но тесно связанных варианта коронавируса", - сообщает Daily Mail.

"Анализ штаммов показал, что тип А - исходный вирус, который передался людям от летучих мышей через ящериц - не был самым распространенным в Китае. Эпицентр пандемии в Китае был в основном поражен типом В, который распространялся еще в канун Рождества", - передает газета.

"Результаты показали, что тип A наиболее распространен в Австралии и США, где было зарегистрировано более 400 тыс. случаев COVID-19. Две трети американских образцов принадлежали к типу А, но инфицированные пациенты были, в основном, выходцами с Западного побережья, а не из Нью-Йорка", - отмечается в статье.

"Доктор Питер Форстер и его команда обнаружили, что в Великобритании идет распространение, в основном, типа B: в трех четвертях образцов определен именно этот штамм. В Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах также доминирует тип B. Другой вариант, тип C, произошел от типа B и пришел в Европу через Сингапур".

"Ученые считают, что вирус, официально называемый SARS-CoV-2, постоянно мутирует, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы в разных популяциях. Исследование выявило странную ситуацию, при которой оригинальный штамм А распространился по Западному побережью США несмотря на то, что он не был самым распространенным штаммом в Китае, штаммом В. Однако, поскольку оба штамма уже существовали в январе, когда в США был зарегистрирован первый случай, это не означает, что он прибыл ранее и не был обнаружен. По словам ученых, масштабы исследования было слишком малы, чтобы делать какие-либо твердые выводы", - пишет Daily Mail.

"В научной работе - которая была тщательно изучена коллегами-учеными - рассматриваются образцы лишь 160 пациентов по всему миру, в том числе многие из первых случаев заражения в Европе и США. Для отслеживания распространения вируса были адаптированы методы, использованные для отслеживания доисторической миграции древних людей", - сообщается в публикации.

"К настоящему моменту группа обновила свой анализ, включив в него более 1 тыс. случаев COVID-19 до конца марта, чтобы предоставить более четкую картину. Обновления пока не получили рецензий других специалистов".

"В изначальном исследовании, опубликованном в журнале PNAS, первоначально предполагалось, что в Европе наиболее распространенным был тип C. Но теперь данные показывают, что тип B распространяется более широко - все, кроме одного из 31 образца SARS-CoV-2, взятого у пациентов в Швейцарии, принадлежали к типу B. До этого два отдельных генетических исследования обнаружили, что большая часть случаев заражения в Нью-Йорке пришли из Европы, а инфекция распространялась уже в середине февраля - за недели до первого подтвержденного случая заболевания в городе. (...) Ученые, изучившие ДНК тысяч образцов пациентов с коронавирусом и пришли к выводу, что вирус в "Большое яблоко" привезли путешественники из Европы. Но они также обнаружили, что тип вируса, который прибыл в штат Вашингтон, пришел из Китая, что подтверждает выводы доктора Форстера и его команды", - отмечает Daily Mail.

"Кембриджские ученые обнаружили, что две трети из 310 образцов вирусов, секвенированных в США, принадлежат к типу А. И все американские случаи, связанные с круизными судами, имели штаммы типа В. Непонятно, на каких кораблях они заразились вирусом, но на корабле Diamond Princess, который в течение нескольких недель находился на карантине у берегов Японии, было зафиксировано более 700 случаев инфицирования. Данные показали, что первые два случая - как предполагается, ими были студент университета Йорка и его мать в конце января, имели тип A, что заставляет предположить, что они заразились им в Китае. Больше ни одного образца из Англии, Шотландии или Уэльса не принадлежало к типу A, в то время как 30 из 40 вирусов были отнесены к типу B".

Как сообщил доктор Форстер Daily Mail, "возможно, что британскую вспышку можно проследить до Италии, но данные слишком ограничены, чтобы делать какие-либо выводы. Другие случаи, зарегистрированные по всей Британии, принадлежат к типу C, который также, вероятно, может быть прослежен до Восточной Азии".

"Первый британский "суперраспространитель - отец двоих детей Стив Уолш, как известно, посетил деловую конференцию в Сингапуре и заразил десятки пациентов в Сассексе", - напоминает газета.

"По словам доктора Форстера, тип A первоначально мутировал в тип B в Китае, однако тип C, "дочерний штамм" типа B, возник за пределами Китая. Он признал, что ученые не знают, как тип B "отодвинул в сторону" своего предшественника и стал более распространенным в Китае, однако "однажды" появится ответ и на этот вопрос. Было установлено, что типу B комфортно в иммунной системе жителей Уханя и он не нуждается в мутировании для адаптации. Однако за пределами Уханя и в телах людей из других мест эта вариация мутировала гораздо быстрее. Это указывает на то, что этот штамм приспосабливался, пытаясь выжить и преодолеть сопротивление среди других групп населения, таких как жители Запада".

"Анализ данных показывает, что оригинальный штамм вируса мог распространяться в Китае еще в сентябре. А штамм B, по словам доктора Форстера, существовал уже в канун Рождества, как показал их анализ. Это означает, что вирус уже мутировал до того, как в Китае были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19 - Ухань впервые зарегистрировал вспышку таинственного вируса 31 декабря".

"Большинство случаев в Ухане относится к типу B, в то время как производный тип C возник позднее и первоначально распространялся через Сингапур", - сказал доктор Фостер. Он предположил, что тип С не мутирует, однако призвал относиться к его открытию с осторожностью, указывая на то, что выборка была очень маленькой", - подчеркивает издание.

Источник: Daily Mail