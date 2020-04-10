|КазВирус - 840
09:21 11.04.2020
28 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане
Зарегистрированы еще 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб госкомиссии.
Из них в Алматы - 5, в Нур-Султане - 1, в Кызылординской области - 11, в Атырауской области - 11.
Всего в стране подтверждены 840 случаев регистрации коронавируса, из них:
в Нур-Султане - 229,
в Алматы - 128,
в Кызылординской области - 116,
в Акмолинской области - 61,
в Карагандинской области - 61,
в Атырауской области - 59,
в Жамбылской области - 46,
в Туркестанской области - 35,
в Шымкенте - 31,
в СКО - 25,
в Актюбинской области - 11,
в Алматинской области - 10,
в Мангистауской области - 9,
в ВКО - 6,
в ЗКО - 6,
в Павлодарской области - 4,
в Костанайской области - 3.