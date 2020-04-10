КазВирус - 840

09:21 11.04.2020

28 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане



Зарегистрированы еще 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб госкомиссии.

Из них в Алматы - 5, в Нур-Султане - 1, в Кызылординской области - 11, в Атырауской области - 11.



Всего в стране подтверждены 840 случаев регистрации коронавируса, из них:

в Нур-Султане - 229,

в Алматы - 128,

в Кызылординской области - 116,

в Акмолинской области - 61,

в Карагандинской области - 61,

в Атырауской области - 59,

в Жамбылской области - 46,

в Туркестанской области - 35,

в Шымкенте - 31,

в СКО - 25,

в Актюбинской области - 11,

в Алматинской области - 10,

в Мангистауской области - 9,

в ВКО - 6,

в ЗКО - 6,

в Павлодарской области - 4,

в Костанайской области - 3.