 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 11.04.2020
14:37  Иран приближает "последние дни" Помпео, - С.Тарасов
14:36  Опасные связи: хасидов обвинили в распространении коронавируса в Израиле
12:34  В Японии и на Западе ищут виновных в распространении коронавируса, - А.Кошкин
12:33  Иракский сериал продолжается, - А.Веселов
10:30  Виктор Сухоруков (актер): "Коронавирус обнажил чудовищное расслоение общества"
10:11  ОПЕК+ загонит Россию в нефтяную яму, - "МК"
10:02  РосБюрократия по-своему приспосабливается даже к эпидемии, - А.Калинин

09:27  ОПЕК+ не выжала минус из G20. Группа не готова снижать добычу нефти, - "Къ"
09:21  КазВирус - 840
08:44  Коронавирус открыл элитам простые истины, - А.Колесник
08:18  В мире распространяется три разных штамма коронавируса, - Daily Mail
08:04  Шведский бескарантинный вариант не прошел. Массовые заражения обрушили медсистему
07:17  В Китае официально решили полностью запретить употребление в пищу мяса собак
07:09  В Узбекистане с 9/04 закрыты на карантин дополнительно - Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик
06:47  Пять сотрудников Центробанка Афганистана убиты в Герате
06:39  Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. - Италия (18,8), США (17,9), Испания (15,9)
01:02  В штате Нью-Йорк роют братские могилы для жертв вируса
00:59  Коронное перемирие: Эр-Рияд объявил о прекращении огня в Йемене
00:57  Коронавирус толкает США и КНР в горячку холодной войны – War is Boring
00:55  Таджикистан может остаться без фруктов. Из-за могучего снегопада
00:00  УзбВирус - 624
Пятница, 10.04.2020
21:19  Как спасти Италию? - Вл.Малышев
21:09  Украинские атомные реакторы готовы к... взрыву, - А.Анпилогов
21:07  Будущее Америки уперлось в неизвестность, - Дм.Бавырин
21:02  В Англии рекорд суточных смертей от вируса - 980
20:56  Хозяева денег готовы поменять правила игры, - Л.Савин
20:54  Вирусно-экономический кризис – что творится в мире золота? - В.Катасонов
20:39  Эпидемия – это война, - Александр Халдей
20:30  В Казахстане режим ЧП продлили до конца апреля
20:26  КырДемшиза добилась наказания милиционерам, жестоко разогнавшим марш гомосеков в Бишкеке
20:21  КазВирус - 812
Архив
  © CentrAsiaВверх  
  
КазВирус - 840
09:21 11.04.2020

28 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане

Зарегистрированы еще 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб госкомиссии.
Из них в Алматы - 5, в Нур-Султане - 1, в Кызылординской области - 11, в Атырауской области - 11.

Всего в стране подтверждены 840 случаев регистрации коронавируса, из них:
в Нур-Султане - 229,
в Алматы - 128,
в Кызылординской области - 116,
в Акмолинской области - 61,
в Карагандинской области - 61,
в Атырауской области - 59,
в Жамбылской области - 46,
в Туркестанской области - 35,
в Шымкенте - 31,
в СКО - 25,
в Актюбинской области - 11,
в Алматинской области - 10,
в Мангистауской области - 9,
в ВКО - 6,
в ЗКО - 6,
в Павлодарской области - 4,
в Костанайской области - 3.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586586060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Сената Парламента РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года №180
- Данияр Ашимбаев: Пора заканчивать этот балаган…
- Касательно повышения пенсионных выплат
- В Алматы 12 тысяч человек получили продуктовые наборы от фонда "Жана Алатау"
- Касательно сроков рассмотрения заявлений на выплату из ГФСС в размере 42 500 тенге
- Министр цифрового развития ответил на критику о слабом интернете в Казахстане
- Компьютеры "ZIK" включены в Реестр электронной промышленности Казахстана
- Fitch подтвердило рейтинг уранодобывающей компании Казатомпром "BBB-", прогноз "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  