ОПЕК+ не выжала минус из G20. Группа не готова снижать добычу нефти, - "Къ"

09:27 11.04.2020

Министры энергетики стран G20, от которых рынок ждал объединения усилий со странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, завершили встречу в пятницу без конкретных договоренностей. Аналитики констатируют, что самоустранение США, Бразилии и Канады от сделки было во многом ожидаемым.



Итогом многочасовых переговоров между министрами энергетики стран G20 стало заявление, не содержащее конкретных договоренностей, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом, не входящие в ОПЕК+ производители нефти - США, Канада и Бразилия - не сделали даже декларативных заявлений о своей готовности поддержать сокращение добычи.

Накануне почти все страны ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, согласовали сокращение около 20% собственной добычи (совокупно на 10 млн баррелей в сутки, б/с) на два месяца. Затем предполагалось уменьшить объем сокращения добычи до 8 млн б/с до конца 2020 года и до 6 млн б/с до апреля 2021 года. Целью соглашения являлось устранение последствий снижения спроса на нефть из-за коронавируса, что уже почти привело к заполнению всех мировых хранилищ нефти. По оценкам главы Минэнерго Александра Новака, избыток предложения составляет 10–15 млн б/с, а во втором квартале может еще вырасти вдвое, из-за чего эффективность нынешней сделки ОПЕК+ без участия других стран оставляла вопросы.



РФ и Саудовская Аравия пытались убедить крупнейшего производителя нефти в мире США присоединиться к соглашению, но в итоге довольствовались его заверениями о естественном снижении добычи в стране на 2 млн б/с.



Возникли разногласия и внутри самой ОПЕК+. Так, финальная декларация ОПЕК+ содержала оговорку о том, что новое соглашение вступит в силу лишь при присоединении Мексики, которую не устроила ее квота в 400 тыс. б/с, и страна собиралась покинуть альянс. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил 10 апреля, что США готовы взять на себя часть квоты Мексики, не пояснив, как именно это будет выглядеть. Таким образом, формально на данный момент даже сделка ОПЕК+ не является полностью согласованной.



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Несмотря на это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем 10 апреля заявил, что Владимир Путин "положительно" оценивает эти договоренности и считает их достигнутыми. Затем состоялся телефонный разговор Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, по итогам которого было сообщено лишь, что страны "условились о дальнейших российско-саудовских контактах по этой проблематике".

Судя по реакции рынка, соглашение ОПЕК+ не приведет к установлению приемлемой цены в краткосрочной перспективе, говорит Антон Усов из KPMG, но является правильным импульсом для того, чтобы избежать затоваривания рынка. Эффект сокращения, а также снижения операционных и инвестиционных издержек не будет виден в ценах, по крайней мере, до четвертого квартала, считает он.



Участники рынка не строили больших иллюзий насчет возможности и желания стран вне ОПЕК+ добровольно ограничивать добычу, полагает Дмитрий Маринченко из Fitch.

"В США и Канаде она и так упадет естественным образом, пусть и не так сильно, как упала бы без сделки,- говорит он.- Ключевую роль в окончании ценовой войны, однако, сыграл Дональд Трамп, буквально принудив Москву и Эр-Рияд к миру. США больше всего выиграли от сделки - они не стали и не могли ограничивать себя формальными обязательствами снизить добычу, но более высокая цена на нефть означает, что сланцевая добыча упадет не так сильно".



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В то же время отказ не входящих в ОПЕК+ стран от снижения добычи может привести к новому снижению цен на нефть, о чем уже предупреждали на этой неделе аналитики UBS и Goldman Sachs. Пока рынок никак не отреагировал на итоги заседания министров стран G20, поскольку основные западные биржи закрыты из-за празднования Страстной пятницы.

Дмитрий Козлов

№66 от 11.04.2020, стр. 1