ОПЕК+ загонит Россию в нефтяную яму, - "МК"

10:11 11.04.2020

Сокращение добычи обернется нашей стране потерями в миллиарды долларов



Сделка в рамках ОПЕК+, к которой присоединилась и наша страна, подарила нефтяному рынку надежду, что стоимость "черного золота" вернется к $40-45. Важность документа была оценена на самом высоком уровне: президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе обсудили вопросы стабилизации мировых цен на сырье и согласились продолжить диалог по этому вопросу. Стоит отметить, что уже второй раз за сутки главы государств обсуждают нефтяную тему. Минувшей ночью о ситуации на рынке "черного золота" они беседовали с участием короля Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауда. Такой состав участников переговорного процесса дает понять, что заключение сделки является делом решенным. Теперь есть надежда, что стоимость "черного золота" вернется к $40-45, что спасет российский бюджет от очередного дефицита.



Основные условия, отраженные в новой предварительной сделке ОПЕК+, таковы. Саудовская Аравия и Россия сокращают добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки каждая. Договор предусматривает, что их ежедневный уровень производства "черного золота" составит 8,5 млн "бочек". Москва и Эр-Рияд пошли на самые большие уступки. Совокупно страны ОПЕК+ в течение мая-июня снизят добычу на 10 млн баррелей в день. Затем с июля по декабрь включительно суммарный объем сокращения упадет до 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 до конца апреля 2022 года -до 6 млн.



Компромисс 22 страны, участвовавшие в переговорном процессе, нашли далеко не сразу. Проведя девятичасовые переговоры, их участники, вроде бы ударили по рукам и согласовали объемы сокращения производства, однако наткнулись на сопротивление Мексики, потребовавшей снизить наложенные на нее ограничение с 400 тыс до 100 тыс баррелей в сутки. Сделка оказалась на грани срыва. Однако на помощь соседу по континенту пришел Вашингтон.

США согласились урезать свою добычу еще на 250 тыс "бочек", взяв на себя юольшую часть мексиканского урезания. Эксперты не исключают, что широкий шест США как раз и является плодом телефонных бесед двух президентов и саудовского короля.



Независимые эксперты высоко оценивают возможные перспективы результатов соглашения. "Чем больше стран сможет договориться, тем сильнее будет положительный эффект на нефтяной рынок. В этом плане присоединение Мексики является выгодным для всех стран. Если соглашение будет исполняться, то стоимость нефти может вернуться к уровню $35-45 за баррель", - считает глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин.



У руководителя ИАЦ "Альпари" Александра Разуваева еще более позитивный прогноз - к концу года баррель Brent может дойти до $50. Вместе с тем, как указывает эксперт, сторонам придется реально выполнять соглашение, а не оставаться его формальными участниками. "Механизма контроля и, главное, санкций за невыполнение решений ОПЕК+ нет. В прошлые годы страны картеля нередко пренебрегали собственными обещаниями, превышая добывающие квоты. Следствием оказался резкий обвал цен на нефть", - предупреждает эксперт.



"Если соглашение сорвется или страны не будут его исполнять, то при негативном сценарии нефтяной рынок может ждать откат до $20-25", - рисует малоприятную перспективу Рябинин. В то же время, эксперты уже просчитывают следующие шаги участников сделки.

"Несмотря на снижение добычи на 10 млн баррелей, в мире остается "лишняя" нефть в размере еще 10-15 млн "бочек". Скоро сырье станет некуда девать: хранилища и танкеры будут заполнены в течение месяца. Поэтому без дальнейших кардинальных решений не обойтись. Это будет или еще большее снижение добычи, или даже консервация скважин. В Саудовской Аравии таких проблем нет. В свою очередь, американская сланцевая добыча также гораздо гибче и позволяет сократить объемы производства без особого ущерба. В России же законсервированные скважины покроются парафином или замерзнут. Наша нефтедобыча требует для восстановления гораздо больше времени и средств", - отмечает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.



"От решения ОПЕК+, пожалуй, наибольший негатив должна ощутить Россия. Приходящееся на нее снижение добычи примерно на 2,5 млн баррелей составляет почти половину всего нефтяного экспорта страны. Гигантские потери для бюджета и экономики в целом. Не говоря уже о том, что и само техническое сокращение добычи на месторождениях требует значительных затрат. Поэтому вопросы о том, какой ценой была достигнута сделка и получит ли от нее наша страна существенную пользу, остаются открытыми", - считает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.



Николай Макеев