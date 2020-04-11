Иракский сериал продолжается, - А.Веселов

12:33 11.04.2020

Антон ВЕСЕЛОВ | 11.04.2020 |



Концентрация средств ПВО и боевой авиации США у границ с Ираном предназначена не для борьбы с террористами, а совсем для других задач

9 апреля в Багдаде произошло событие, которое можно назвать новым представлением в нескончаемом иракском сериале. Аднан аз-Зурфи, назначенный на пост главы правительства 17 марта, отказался от должности и выступил с обращением, в котором извинился за то, что не смог сформировать кабинет. Он сослался на "внутренние и внешние причины", не уточняя, что это значит, но специалисту с самого начала было ясно, что аз-Зурфи – это непроходная фигура. Он столкнулся с серьезным противодействием не только со стороны курдов и суннитов, но и со стороны шиитских фракций. Лидер радикальной группировки "Асаиб аль-Хак" Кейс аль-Хазали обвинил, например, главу государства в том, что этим назначением он пытался "вручить судьбу Ирака в руки США".

В тот же день, 9 апреля, президент Бархам Салех назначил премьер-министром Мустафу аль-Кязыми, главу разведывательной службы Ирака. Эту кандидатуру выдвинули лидеры группировок "Фатх", "Хикма" и "Государство закона" после визита в Ирак командующего ССО КСИР "Кудс". Не возражали против этого назначения лидер блока "Сауирун" Муктада ас-Садр, а также президент и премьер-министр Иракского Курдистана. Влиятельный курдский лидер и президент правящей "Демократической партии Курдистана" (ДПК) Масуд Барзани позвонил М. аль-Кязыми, лично поздравил его и "пожелал ему успехов в процессе формирования нового кабинета".

Миссия ООН в Ираке, окончательно запутавшись в происходящем и не понимая, что происходит, ограничилась заявлением в "Твиттере", где поблагодарила Аднана аз-Зурфи за работу (к которой тот даже не приступал) и поздравила нового кандидата – шестого или седьмого по счету с ноября прошлого года….

В поддержку аль-Кязыми выступили ведущие шиитские группировки и руководство Курдистана; за всем за этим просматривается "рука Тегерана". Однако верен ли расчет иранцев? И что можно ждать от нового премьера, если его утвердит парламент и ему удастся сформировать правительство?



Родился Мустафа аль-Кязыми в Багдаде в 1967 году. Чтобы избежать призыва в армию, в 1985 году бежал сначала в ФРГ, затем в Великобританию, объяснив это впоследствии "борьбой с режимом Саддама Хусейна". Долго жил в эмиграции, где подрабатывал написанием статей в американское издание "Монитор" под псевдонимом Мустафа аль-Кязыми. Потом взял псевдоним в качестве своего официального имени (настоящее имя – Мустафа Абдель Лятыф Мушаттат). Работал редактором в еженедельнике, принадлежавшем Бархаму Салеху, нынешнему президенту Ирака. После оккупации Ирака вернулся в страну, три года сотрудничал с американской администрацией, познакомился со многими, кто занял впоследствии высокие посты в правительстве.



Однако метания между оккупационной администрацией и "старой эмиграцией" ему не помогли. Источником существования аль-Кязыми вновь стала журналистика, причем в сомнительных изданиях. В 2012 году он окончил вечернее обучение в частном юридическом колледже с оценкой "удовлетворительно". Все изменилось с женитьбой на дочери Махди аль-Алляка, видного функционера партии "Исламский призыв" и управделами премьера Нури аль-Малики (тогдашнего лидера партии). Мустафа стал членом этой партии и был представлен ее лидеру, а звездный час настал, когда он сохранил должность управделами при новом премьере Х. аль-Абади. В июне 2016 года Хейдар аль-Абади назначил М. аль-Кязыми, человека без опыта, образования и знаний, главой могущественной разведывательной службы Ирака вместо авторитетного генерал-майора Зухейра аль-Гарбауи.



Это назначение поддержал и одиозный Кейс аль-Хазали, оговорив, правда, одно условие: если новое правительство добьется вывода американских войск. Здесь вновь выходит на первый план главная интрига – удастся ли Соединенным Штатам сохранить военное присутствие в Ираке?

Вашингтон по всем признакам не намерен выводить войска и затягивает даже формальное обсуждение этого вопроса. 7 апреля госсекретарь Майк Помпео сказал, что американская делегация посетит Багдад в середине июня "для переговоров на различные темы, в том числе о будущем присутствии Вооруженных сил Соединенных Штатов в этой стране". С американской стороны "стратегический диалог с правительством Ирака" поручено провести заместителю государственного секретаря по политическим вопросам Дэвиду Хейлу; на языке дипломатии такой уровень представительства означает, что присутствие войск США в Ираке обсуждению не подлежит.



Советник президента Курдской автономии Б. Зибари также высказывает мнение, что американские войска не покидают Ирак, а перестраивают позиции в рамках прежних военных планов Вашингтона (американцы остаются на базе в Айн-Асаде, на базе возле Эрбиля, в других местах). Мнение авторитетное хотя бы потому, что прежде генерал-полковник Бабакр Зибари возглавлял Генеральный штаб ВС Ирака и знает, о чем говорит.



Словно в подтверждение этому, иракское информационное агентство Saberin News, связанное с "народным ополчением", обнародовало серию снимков, свидетельствующих о значительном наращивании боевых возможностей ВС США в Ираке. Снимки были сделаны беспилотниками КСИР (IRGC Aerospace Force) и указывают на то, что все действия американцев тщательно отслеживаются. На снимках можно видеть, что главное внимание Пентагон уделяет защите от ракетных ударов и усилению возможностей своей боевой авиации возле границ с Ираном.



Напомним, что в США сначала отрицали потери от ракетного удара КСИР по базе "Айн аль-Асад" в провинции Анбар 8 января, но потом стало известно, что ранения и контузии получили более 100 военнослужащих. После иранского удара на базе "Айн аль-Асад" (одно из главных мест базирования ВС США в Ираке) были спешно размещены две батареи ЗРС "Пэтриот" (SAM Patriot PAC-3).



Система ПВО крупнейшей базы сухопутных войск "Таджи" севернее Багдада была экстренно усилена комплексами ближнего радиуса действия C-RAM – эта база регулярно подвергается обстрелам с использованием неуправляемых реактивных снарядов.

Особый интерес представляет вскрытая переброска в международный аэропорт Эрбиль американских истребителей F-35А Lightning II. Там же дислоцированы почти два десятка вертолетов CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache.



На авиабазе в Курдистане ("Харир") обнаружено присутствие американских вертолетов MH-47G, MH-60M и двух самолетов King Air, которые обычно используются силами спецопераций США. С учетом недавнего заявления Д. Трампа о том, что иракские силы безопасности вполне в состоянии самостоятельно вести борьбу с остатками запрещенного в России "Исламского государства"*, такая концентрация средств ПВО и боевой авиации, включая новейшие истребители пятого поколения, предназначена не для противостояния ИГ, а совсем для других задач.