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В Японии и на Западе ищут виновных в распространении коронавируса, - А.Кошкин
12:34 11.04.2020

Анатолий КОШКИН | 11.04.2020 |

Нападки на ВОЗ и на Китай продолжаются
Вместо того чтобы принять более жесткие меры по ограничению распространения в стране вирусной инфекции, представители японских властей разворачивают кампанию осуждения КНР и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за якобы сознательное утаивание данных об эпидемии.

Особенно активен в этом вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо, по совместительству советник оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио. Он обвинил генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса (Эфиопия) в "неспособности защитить мировое общественное здоровье" и в "преследовании интересов Китая в ущерб миру". Асо издевательски предложил переименовать ВОЗ из "Всемирной" организации в "Китайскую", а предыдущего директора ВОЗ Маргарет Чен обвинил в том, что она, будучи гражданкой КНР, была пассивна во время вспышек свиного гриппа и лихорадки Эбола.

Новостной портал News-Asia, комментируя обвинения японского чиновника, пишет: "ВОЗ почему-то не начала бить тревогу, когда высококонтагиозный вирус покинул страну (Китай) в конце января, а провинция Хубэй, "малая родина" коронавируса, начала вводить ограничения, как и город Ухань, где его впервые выявили. Решение об изменении классификации уровня угрозы вируса до очень высокого в Китае… и высокого на мировом уровне было принято только через шесть дней после того, как коронавирус зафиксировали в других крупных странах, кроме КНР. На тот момент число стран, где его нашли вне материкового Китая, перевалило за 20, а число смертей от вируса в Китае, по официальным данным, – за 100. Пандемией его признали только еще через два месяца: в марте 2020 года, когда вирус нашли более чем в100 странах мира, число зараженных достигло более 100 тысяч, а официально умерших – почти 4 тыс. человек".

News-Asia подчеркивает, что сейчас самый сильный удар эпидемии принимают на себя США. Там инфицировано 400 тысяч человек, умерли 12 893 человека. Выздоровевших пока немного: чуть более 22 тысяч. Издание отмечает, что в США и в Европе, захваченных инфекцией, безоглядно опирались на рекомендации ВОЗ, хотя в Америке пытались показать, что Китай мог "искусственно занизить цифры смертности от заболевания, чтобы понемногу благодаря этому продвинуть свои политические интересы (?! – А.К.) по всему миру".

Пекин решительно отверг подобные обвинения. Власти Китая после первых же вспышек инфекции не скрывали данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Пекин еще в январе поставил мир в известность о распространении COVID-19. "Что касается оценок международной эпидемиологической ситуации, то авторитет в этом вопросе остается за ВОЗ и эпидемиологами, а не за политиканами, распространяющими ложь", – сказала Чуньин.
Однако на Западе не перестают писать о "китайском следе". Британская Daily Mail в материале Яна Биррелла "Ядовитый лакей Китая" обвинил главу ВОЗ в том, что он "подвергает риску жизни людей, бессмысленно повторяя китайскую ложь…". Daily Mail, ссылаясь на слова Гебрейесуса о том, что Китай "установил новый мировой стандарт в борьбе со вспышкой эпидемии" и "выиграл время для остального мира", распространяет домыслы об "особых отношениях" Гебрейесуса с Китаем. "Разоблачения" Daily Mail в изложении News-Asia сводятся к следующему:
"Пекин и Аддис-Абеба – давние союзники по ряду направлений: от гуманитарного сотрудничества до аэрокосмической отрасли. Гебрейесус занимал высокие посты при Мелесе Зенауи, управлявшим жестокой диктатурой и имевшим тесные связи с Пекином. Пекин восхищался авторитарной моделью Эфиопии. Гебрейесус возглавил ВОЗ после Маргарет Чэн, несмотря на скандал на родине во время его бытности на посту министра здравоохранения Эфиопии в период с 2005 по 2012 год. ООН в это время признала, что Эфиопия совершила рывок к целям устойчивого развития: медицинские услуги стали доступнее населению, случаи ВИЧ, туберкулеза и малярии сократились на 60-90%... Однако Гебрейесус был замешан в коррупционных скандалах. Кроме того, его обвиняют в сокрытии трех вспышек холеры на родине во время управления эфиопским Минздравом. Несмотря на это, он возглавил ВОЗ. В числе голосовавших за его кандидатуру были представители развивающихся стран, достаточно зависимых от Китая…"
Объясняя "смелое и громкое" обвинение японского вице-премьера Асо, Ян Биррелл пишет, что в отличие от других стран Япония в этом отношении оказалась независимой: "...причиной гнева Асо стал инцидент, произошедший девять дней назад (в конце марта), который выявил степень преклонения ВОЗ перед Китаем и ее неверную координацию в оперативном глобальном реагировании на серьезную угрозу общественному здоровью. В этом участвовал Брюс Эйлворд, канадский врач и помощник генерального директора ВОЗ, который возглавил миссию ВОЗ, прибывшую в китайский Ухань, где произошла вспышка вируса, и который играл ведущую роль, выступая в СМИ. Эйлворд превозносил "жесткую реакцию" Китая на вирус, утверждая, что "правительство хорошо поддерживает граждан" и что если бы у него был COVID-19, то он бы хотел лечиться в Китае…".
Не имея, что противопоставить оценкам действительно эффективных методов борьбы с вирусом в КНР, автор британского таблоида убеждает, что в этой стране "запирают людей в домах путем заваривания их дверей сваркой". А заодно он обвиняет власти КНР в том, что они "запрещают семьям иметь более одного ребенка, контролируют 1,4 млрд граждан с помощью сложной системы наблюдения, убивают верующих, чтобы пересадить их органы, и запирают мусульманские меньшинства в адских лагерях для военнопленных".
Оценки мер китайского правительства по организации не малорезультативного, как в Европе, США или Японии, а высокоэффективного карантина для недопущения взрывного распространения инфекции у британской Daily Mail нет. Хотя в Великобритании-то как раз имели возможность убедиться, к чему ведут призывы чуть ли не сознательно заражаться, дабы переболеть и приобрести иммунитет.
Объявленный на днях в Японии мягкий вариант "режима чрезвычайной ситуации" результатов не даст. Японскому правительству, скорее всего, придется его ужесточать. В связи с этим хотелось бы еще раз поддержать принимаемые в России меры по недопущению распространения инфекции с использованием в том числе опыта дружественного Китая.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586597640
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