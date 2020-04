Иран приближает "последние дни" Помпео, - С.Тарасов

14:37 11.04.2020

Иран приближает "последние дни" Помпео



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ



Президент Ирана Хасан Рухани обратился к Международному валютному фонду с призывом выделить стране срочный кредит в размере 5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. "Я призываю международные организации выполнять их обязательства. Мы являемся членом МВФ. В предоставлении кредитов дискриминации быть не должно", - сказал он, выступая в режиме видеоконференции перед членами правительства страны.



Это стало первым запросом Тегерана в адрес МВФ со времен Исламской революции 1979 года. Но, как сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани, американцы блокируют иранский запрос. The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа уточняет, что на счетах правительства Ирана достаточно средств для борьбы с распространением вируса, а если МВФ профинансирует Тегеран, то тот использует деньги не по назначению, а вольет их в ту часть экономики, которая пострадала от американских санкций. Или же направит средства на финансирование своих союзников на Ближнем Востоке. Кстати, чуть ранее МВФ уклонился от рассмотрения заявки на те же самые пять млрд долларов, которые попросила Венесуэла, сославшись на то, что "в организации не понимают, кто в латиноамериканском государстве является президентом и кому давать деньги", а Вашингтон выразил сомнения в том, что Каракас будет тратить выделенные средства конкретно на борьбу с коронавирусом.



Появились также сведения о том, что в правительстве Турции рассматривается вопрос о получении кредита от МВФ в рамках чрезвычайной программы по борьбе с вирусом. По данным Bloomberg, валютные резервы Центрального банка Турции истощены, а чистые резервы с учетом всех обязательств фиксируются на отметке ниже нуля, при этом страна имеет задолженность в размере более 170 млрд долларов, которая должна быть погашена в течение следующего года. И Анкара опасается, что в сложившихся условиях ей будут выдвинуты такие требования или условия, которые, по выражению Bloomberg, "положат конец экономической политике Эрдогана, основанной на достижении роста любой ценой". В свое время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что выступает против "колониализма и рабства", источником которых является МВФ. Если возвращаться к Ирану, то там отлично понимают, что США пользуются доминирующим влиянием в МВФ, и легко предсказать их действия по отношению к Тегерану. Поэтому "коронавирусная дипломатия" Ирана имеет и другую подкладку.



Запрос Тегерана в настоящее время проходит в МВФ юридические процедуры. Отказ МВФ от кредита Ирану в условиях борьбы с пандемией подрывает позиции тех политических сил, которые еще в душе рассчитывают на возможный диалог с США с помощью наведения хоть каких-то "мостов". Как считает вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохаммед Нахавандян, "когда мы сталкиваемся со вспышкой болезни во всем мире, важно понимать друг друга, и если болезнь не будет сдерживаться в какой-то части мира, мы фактически помогаем ее распространению в других частях мира". По его же словам, "это не внутренний вопрос, а скорее глобальный вопрос, который должен быть серьезно рассмотрен". Германия, Великобритания и Франция уже организовали экспорт медицинских товаров в Иран, впервые задействовав механизм, созданный с целью обхода американских санкций. Помпео намекал, что Вашингтон может рассмотреть возможность смягчения санкций в отношении Тегерана и других. Однако дальше заявления дело пока не пошло. После этого Рухани заявил, что США упустили "отличную историческую возможность" отменить санкционный режим в отношении Ирана.



Если судить по публикациям в американской прессе, то в Белом доме происходит "битва концепций" в отношении выстраивания иранской политики. Так, издание The American Conservative считает, что Трамп должен "сделать в отношении Ирана односторонний гуманитарный жест и пойти на смягчение некоторых экономических санкций, так как эта страна пострадала от вируса больше других ближневосточных государств". Но такой жест должен быть сопряжен с согласием Тегерана начать переговоры с Вашингтоном "без предварительных условий", а в случае срыва этого сценария можно будет "переложить ответственность за изоляцию Ирана на аятолл и их режим". С одной стороны, по замыслу сценаристов, это способно привести к обострению внутриполитической борьбы в Иране между так называемыми западниками и консерваторами, с другой - позволит Трампу "перехватить инициативу у демократов на иранском направлении", которые считают правильной политику президента США Барака Обамы, приведшей к появлению ядерного соглашения с Ираном.



"Нужно в борьбе с коронавирусом заявить об объединении с правителями Ирана, - призывает The American Conservative. - А дальше действовать по обстоятельствам, проецируя ситуацию на Сирию, Ирак и Афганистан". Но вот какой момент. Осенью прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон, занимаясь посредническими усилиями в налаживании диалога между Вашингтоном и Тегераном, предлагал выдать иранцам кредит в 15 миллиардов долларов, чтобы, как утверждают некоторые французские эксперты, "оттянуть их от Москвы и Дамаска". Однако этот проект был сорван госсекретарем США Майком Помпео, который, по мнению американского издания Foreign Policy, "абсолютно лишен стратегического видения внешней политики", а его "личная ненависть к главе МИД Ирана Мохаммаду Зарифу просто зашкаливает". Помпео все время только повышает ставки, "усиливая в Иране позиции сторонников жесткой линии", что еще более снижает вероятность смены там режима. "И все это было затеяно из-за страны, - подчеркивает Foreign Policy, - которая хоть и имеет серьезные конфликты с США и их партнерами в регионе, не несет никакой ощутимой угрозы для безопасности и процветания Америки".



Конечно, Тегеран внимательно наблюдает за американскими баталиями и тоже пытается играть на "струнах". Иран "стоит мессы", а Трамп может объявить о завершении с Помпео "периода большого взаимопонимания", чтоб начать реализацию новой политики на Ближнем Востоке, где в спину американцам "дышат Россия и Китай". Если МВФ заблокирует предоставление Ирану кредита, в принципе не очень большого, для борьбы с коронавирусом, влияние Тегерана в регионе будет только усиливаться. Ирану есть кому помочь в этот сложный для него период. Не исключено, что другие члены МВФ не согласятся с США и предложат свой сценарий действий, ломающий антииранскую стратегию Вашингтона. Мир меняется, пандемия продолжает свирепствовать, и многие события еще впереди.