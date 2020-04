Нефтяное перемирие - слишком поздно и недостаточно, - Ариэль Коэн

16:10 11.04.2020

Саудовская Аравия и Россия смогли остановить ожесточенную нефтяную войну, обрушившую цены на нефть. Но вполне возможно, что заявленные сокращения в добыче нефти не позволят вернуть цены в диапазон, экономически приемлемый для производителей.

Forbes (США): слишком поздно и недостаточно? Россия и Саудовская Аравия достигли перемирия в ценовой войне на нефтяном рынке

Что происходит с ценами на нефть?



Ариэль Коэн (Ariel Cohen) , Forbes, США



В четверг вечером Саудовская Аравия и Россия, лидеры ОПЕК+, пришли к историческому соглашению о сокращении добычи нефти, фактически остановив ожесточенную нефтяную войну, в результате которой цены по сравнению с январскими максимумами рухнули более чем на 50%. Только что появились подробности виртуальной конференции ОПЕК+:

Начиная с первого мая 2020 года в течение начального двухмесячного периода, который завершится 30 июня 2020 года, страны-члены ОПЕК+ скорректируют свою общую добычу сырой нефти в сторону понижения на 10 миллионов баррелей в сутки. На последующий шестимесячный период, с первого июля 2020 года по 31 декабря 2020 года, согласованная корректировка общей добычи составит восемь миллионов баррелей в сутки.



Затем в течение 16 месяцев, с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года, последует снижение добычи на шесть миллионов баррелей в сутки.

Базовым показателем для расчета корректировок является добыча нефти в октябре 2018 года, за исключением Королевства Саудовская Аравия и Российской Федерации, которые имеют одинаковый базовый уровень 11 миллионов баррелей в сутки.



Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года, однако вопрос о продлении этого соглашения будет пересмотрен в течение декабря 2021 года.

Сланцевый рынок США всегда поддерживал такое соглашение, которое в идеале должно было бы сократить предложение, повысить цену и стать спасением для отрасли, страдающей от катастрофически низких цен. Президент Трамп лично настаивал на сокращении добычи странами ОПЕК на 10-15 миллионов баррелей в сутки в состоявшемся второго апреля телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Похоже, что в ОПЕК к его словам прислушались.



Но вполне возможно, что объявленные объемы не позволят вернуть цены в диапазон, экономически приемлемый для производителей. Запланированное сокращение добычи такого масштаба беспрецедентно, но даже сокращения на 10 миллионов баррелей в сутки может оказаться недостаточно для того, чтобы сбалансировать сегодняшние рынки.



И Россия, и Саудовская Аравия жизненно заинтересованы в повышении цен, чтобы сбалансировать свои бюджеты и минимизировать сокращение своих валютных резервов. При нынешнем уровне цен Россия может продержаться пять-семь лет, а Саудовская Аравия - не более трех лет, поскольку на сырую нефть приходятся 80% государственных доходов Королевства.



Для России это соглашение означает провал политики. Ее отказ присоединиться к предложенному саудитами сокращению добычи в марте был направлен на то, чтобы нанести удар по американскому сланцевому сектору и продемонстрировать свою силу в качестве страны, входящей в тройку крупнейших в мире производителей. Отказавшись сокращать добычу, когда это было необходимо, Россия теперь будет сокращать добычу в гораздо больших объемах. Москва спровоцировала ценовую войну, которая привела к резкому падению цен на нефть (а также к падению рубля).

Разрушение спроса в результате пандемии коронавируса, когда самолеты перестают летать, а рабочие перестают ездить на работу, выходит за рамки того, что можно было бы представить. По прогнозам, из-за закрытия предприятий и карантина спрос во втором квартале 2020 года сократится на 15-35 миллионов баррелей в сутки, или примерно на треть от обычного уровня ежедневного потребления. Если сбудутся сценарии максимального сокращения спроса на 35 миллионов баррелей в сутки, то нефтедобытчикам всего за один месяц придется куда-то "пристроить" один миллиард баррелей нефти. Это больше, чем все имеющиеся в мире наземные и плавучие нефтехранилища хранилища (~900 миллионов баррелей).

Если нефтехранилища будут заполнены по максимуму, то существует невысокая, но реальная вероятность того, что нефтедобытчикам придется платить покупателями за то, чтобы те покупали их нефть, что приведет к тому, что цены на сырую нефть станут отрицательными. То, что мы обсуждаем эту возможность всего лишь через три месяца после того, как цена на нефть марки Brent была выше 70 долларов, свидетельствует о катастрофическом влиянии пандемии коронавируса COVID-19 на энергетические рынки.

Уолл-Стрит реагирует на новости от ОПЕК

После первоначального объявления, прозвучавшего в четверг, трейдеры должным образом не отреагировали. К моменту окончания торгов девятого апреля цена фьючерсов на нефть марки WTI упала на 7,61% до отметки 23,19 доллара, а нефть марки Brent подешевела на 2,95%, остановившись на момент закрытия на отметке 31,87 доллара. Разумеется, страны ОПЕК+ рассчитывали не на такую реакцию.

Говоря о продолжающихся переговорах ОПЕК, основатель и генеральный директор консалтинговой компании "Кристол Энерджи" (Crystol Energy) Кэрол Нахл (Carole Nakhle) сказала:

"Ожидаемой сегодня сделки между Россией и Саудовской Аравией, а в более широком смысле между ОПЕК и ОПЕК+, возможно, будет недостаточно. Разрушение спроса может составить 30 миллионов баррелей в сутки (мбс). Цифры, опубликованные в четверг девятого апреля, предполагают сокращение на 1,6 мбс для России и на 3 мбс для Саудовской Аравии - этого может быть недостаточно.



В более широком смысле конфликт между Москвой и Эр-Риядом отражает наличие внутренних разногласий: одним из центров принятия решений является Саудовская Аравия. В России существует целый ряд частных и государственных компаний и финансовых институтов. Для принятия решений требуется больше времени".



Поскольку президент Трамп отказывается официально участвовать в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи (он справедливо указывает на то, что в условиях свободных рынков добыча нефти в США сократится естественным образом), нынешнее соглашение в лучшем случае обеспечит некоторое снижение нагрузки на имеющиеся у производителей мощности для хранения нефти. Но для того, чтобы сбалансировать рынок, его будет недостаточно.

Переговоры продолжатся в пятницу, 10 апреля, на саммите "Большой двадцатки", во время которого министры энергетики стран ОПЕК+ надеются заручиться поддержкой других ключевых нефтедобывающих стран, таких как США и Канада.



Оригинал публикации: Too Little Too Late? Russia And Saudi Arabia Reach Truce In Oil Price War

Опубликовано 10/04/2020