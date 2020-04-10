Кыргызскую железную дорогу возглавил Василий Дашков

20:01 11.04.2020

15:36, 11 апреля 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В ГП "Кыргыз темир жолу" сменилось руководство



В государственном предприятии "Кыргыз темир жолу" сменилось руководство. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе предприятия.

По ее данным, главой ГП стал Василий Дашков. Бывший генеральный директор Канатбек Абдыкеримов уволился. В пресс-службе не уточнили, на основании чего конкретно.

Василий Дашков был заместителем Канатбека Абдыкеримова по вопросам привлечения инвестиций и строительства.