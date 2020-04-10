У осужденного за мошенничество Осмона Артыкбаева отобрали мандат депутата КырПарламента

20:11 11.04.2020

Досрочно прекращены полномочия депутата Осмонбека Артыкбаева



Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Жогорку Кенеша Артыкбаева Осмонбека Маметжановича.

Как поясняетс ЦИК, приговором Свердловского районного суда города Бишкек от 6 декабря 2019 года депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Артыкбаев О.М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного, частью 4 статьи 304 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года.



23 марта 2020 года приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда обвинительный приговор Свердловского районного суда города Бишкек от 6 декабря 2019 года в отношении депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Артыкбаева О.М. с некоторыми изменениями оставлен в силе.



В соответствии со статьей 420 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, определение, приговор суда апелляционной инстанции вступают в законную силу с момента их провозглашения.

23 марта 2020 года вступил в законную силу приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда в отношении депутата ЖК КР Артыкбаева О.М.



Статьей 73 Конституции Кыргызской Республики, статьей 65 конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР", статьей 3 Закона КР "О статусе депутата ЖК КР" установлено, что полномочия депутата Жогорку Кенеша прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него. Досрочное прекращение полномочий депутата Жогорку Кенеша по указанным основаниям осуществляется решением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, принимаемым не позднее 30 календарных дней со дня возникновения основания.



Напомним, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, занимавший в свое время пост министра энергетики КР, является одним из обвиняемых по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.