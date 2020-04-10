Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер от коронавируса

20:22 11.04.2020

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест подтвердил у него коронавирус, сообщили в Минздраве региона. Ранее сообщалось о его госпитализации с подозрением на COVID-19.

"К сожалению, муфтий скончался сегодня днем. Он был доставлен в больницу вчера, и первый взятый у него анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции",- сказали "РИА Новости" в Минздраве.



Утром в Ингушетии сообщили о первой жертве коронавируса, это был 64-летний мужчина. Всего в регионе выявлено 29 случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 13,5 тыс. человек, умерли свыше 100 человек.