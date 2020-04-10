УзбВирус - 767

22:22 11.04.2020

За день в Узбекистане выявлено 98 случаев коронавируса. Всего 767



По состоянию на 23:00 часов 11 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 767. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Накануне, в 23 часов 10 апреля, количество случаев коронавируса составляло 669 человек.

Количество выздоровевших составляет 42 человек, трое человек скончались.