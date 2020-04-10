Казахстан дополнительно закрывает на карантин Павлодарскую область

22:55 11.04.2020

Павлодарскую область закроют на карантин из-за коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Карантин в регионе будет введен в действие в ночь с 12 на 13 апреля. Соответствующее постановление приняла главный санитарный врач области Замзагуль Дощанова.



"Ввести на территории Павлодарской области режим карантина с 00.00 часов 13 апреля 2020 года с особыми условиями предпринимательской и иной деятельности и жизни населения", - говорится в документе.

С момента действия карантина будет запрещен выезд и въезд на территорию области, городов, районов и сельских зон, за исключением сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, в связи со смертью близких, при наличии подтверждающего документа, а также других лиц при предоставлении подтверждающего документа.

Будет ограничено передвижение в карантинной зоне с установлением блокпостов в области, городах, районах и сельских зонах, с разделением на кварталы и секторы, приостановлена деятельность аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автостанций в сельских зонах области, запрещены междугородние, межрайонные автобусные сообщения а также частный незарегистрированный извоз.

Кроме того, будут закрыты филиалы отделений банков второго уровня АО "Казпочта", за исключением помещений, отделений для обслуживания физических лиц, имеющих потребность в получении пенсий, АСП и других социальных выплат во время чрезвычайного положения и для оказания иных услуг данной категории лиц.

Приостановят работу крупные торговые объекты, ярмарки, рынки продовольственных и непродовольственных товаров, автомобильных, вещевых, и другие объекты с массовым скоплением людей, общественный транспорт, за исключением транзитного. Также будет приостановлена работа или переведена на дистанционный режим всех видов организаций, за исключением правоохранительных и специальных органов, медицинских учреждений, коммунальных служб, объектов жизнеобеспечения.

Вводятся ограничения на перемещения личного транспорта внутри области, городов, районов и сельских зон. Также ограничивается выход жителей из квартир и домов, за исключением приобретения продовольствия, предметов первой необходимости, лекарственных средств и медицинских изделий. Выход на работу разрешается при предъявлении подтверждающего документа.

Запрещается выходить из жилища лицам старше 65 лет и лицам, не достигшим 18 лет без сопровождения, посещать парки, скверы, детские площадки.

За несоблюдение режима карантина предусмотрена административная ответственность.

Как сообщалось, с 1 апреля в области усилены меры безопасности. Закрыты въезды и выезды из области, на границах выставлены блокпосты. В области ограничили работу торговых объектов, выход людей на улицу после 22.00 часов, нахождение в общественных местах, прогулки в парках, скверах и набережных, усилили дезинфекционные мероприятия на предприятия, улицах, в подъездах жилых домов.



На сегодняшний день в Павлодарской области зарегистрировано 9 случаев короновирусной инфекции, в том числе один пациент выздоровел, еще один скончался.

Летальным исходом закончился случай 84-летнего пенсионера, имевшего несколько хронических патологий, а также онкологическое заболевание. Сразу после выявления новых больных в Павлодаре была закрыта на карантин горбольница, куда изначально доставлялся умерший, а также подъезды трех жилых домов, где проживали заболевшие. Позже сообщили о госпитализации 33 медработников, близко контактировавших с больными.