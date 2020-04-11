Фрау Меркель обвиняют в... уходе в запой. Как-то не по немецки

00:01 12.04.2020

Скандал с алкоголизмом Меркель: "Сидит дома и пьет"

Канцлер Германии взялась за старое и до кризиса в Европе ей дела нет



Виталий Карюков





Судя по всему, скандал с алкоголизмом канцлера Германии переживает рецидив. Началось все с довольно грустной истории, когда две недели назад Ангела Меркель вынуждена была отправиться на карантин из-за того, что медработник, который делал ей прививку, сам оказался инфицированным коронавирусом. Напомним, что за пару дней до означенных событий канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к немецкой нации с экстренным телевизионным обращением по поводу коронавирусной инфекции.



"Со времен воссоединения Германии, нет, со времен Второй мировой войны не было большего вызова нашей стране, при котором так много зависело бы от наших совместных солидарных действий, - вещала национальный лидер Германии. - Я хочу объяснить вам, на каком этапе развития сейчас находится эпидемия в стране, рассказать, что делают федеральное правительство и государственные структуры, чтобы защитить всех в нашем обществе и уменьшить экономический, социальный и культурный ущерб. Но еще я хотела бы донести, почему для этого нам нужны вы и что может сделать каждый из вас. Я твердо верю, что мы справимся с этой задачей, если действительно все граждане поймут ее как свою задачу. Поэтому позволю себе выразиться так: все серьезно. И вы тоже отнеситесь к этому серьезно".



Не успела Меркель произнести свою пылкую речь, как выяснилось, что она и сама, возможно, заражена. Со стороны самих немцев это, конечно, выглядит, как настоящий героизм и добавляет в ситуацию с коронавирусом некоего трагизма: дескать, она с нами и в болезни, и в борьбе с нею. Но конспирологи сразу же обратили внимание на то, что коронавируса у нее так и нашли: в общем, на первый взгляд, все завершилось благополучно, и можно вздохнуть спокойно. Словом, прям-таки счастливый хэппи-энд - да и только.



И все-таки на карантин Ангела Меркель, как дисциплинированный гражданин и политик вынуждена была уйти. "После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и его результат был позитивным. Поэтому канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин, - заявил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт. - На домашнем карантине канцлер будет выполнять свои служебные обязанности".



И первое, на что тут же обратили внимание местные немецкие журналисты, - это то, в какой отдел, в первую очередь, направилась глава государства, посетив супермаркет с целью закупиться продуктами и вещами первой необходимости. А одной из первых покупок стали четыре бутылки вина Ricossa. О чем "СП" писала. Нет, конечно, можно понять, что 14% крепости для трех литров горячительного напитка - это, в общем-то, не такое уж и сильное "бухалово" и не ахти какой "ударный" объем. Но надо заметить, что спиртное действует на всех людей по-разному. Есть такие "любители", у которых даже от нескольких глотков пива переклинивает мозги, и они могут впадать просто в неистовство. Причем, настоящие мужики - бойцы!



А тут престарелая женщина с целым букетом хронических заболеваний. Некоторые возразят: что такое, дескать, по несколько бокалов на обед и на ужин для истинного европейца! Но не на две недели же закупилась Ангела Меркель. Да и демонстративные походы по магазинам с налетом демократизма и популизма - это вовсе не то, что зачастую происходит на самом деле. Есть ведь и специальные службы (согласно тем же немецким законам), призванные заботиться о ней, как о главе государства. Так что привезти ей дополнительную порцию спиртного (за ее же счет) - это в порядке вещей. И ничего здесь нет предосудительного.



Со своей стороны, мы все еще хорошо помним, сколько шума было летом прошлого года из-за приступов "трясучки", которые набрасывались на Ангелу Меркель, причем, сваливаясь на нее совершенно неожиданно - как снег на голову. Без преувеличения, весь мир тогда гадал, пытаясь выяснить природу этой внезапной напасти. Но ларчик, как оказалось, просто открывался. В тот раз в Бундестаге постановили: "Подвергнуть канцлера Германии медицинскому освидетельствованию!".



Однако, как мы помним, результаты этого освидетельствования опубликованы так и не были. Почему? А представьте себе, если светила медицины выяснили бы, что канцлер Германии Ангела Меркель действительно является алкоголичкой. Это же скандал не просто на всю страну, но и на всю Европу! Вы можете себе такое представить? А ведь вовремя не вылеченная болезнь, вполне возможно (и совершенно логично), могла привести к рецидиву.



Вот и сейчас, похоже, Меркель взялась за старое. "Меркель в домике. Она сама на карантине. Занята. Судя по всему, - пьет, местные тележурналисты застали ее в супермаркете с вином. Не приставайте к ней со своей Италией", - пишет в своем комментарии на тему катастрофического положения, сложившегося в Старом Свете, российский ученый-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский. Надо заметить, что Евгений Янович - человек весьма и весьма осведомленный, и он знает, о чем и о ком пишет.

А уж верить ему или нет - дело каждого. Только вот дыма, как говорится, без огня не бывает.