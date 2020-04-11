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|В США число погибших от коронавируса превысило 20 тысяч
00:05 12.04.2020
В Соединенных Штатах число жертв коронавируса превысило 20 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
По данным на 11 апреля, в США от пневмонии COVID-19 скончались 20 071 человек. Больше всего жертв в Нью-Йорке.
10 апреля в сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: ее постепенно заполняют гробы. Скончавшихся начали хоронить на острове Харт, который уже более 150 лет используется для захоронений бедных слоев населения.
Ранее США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса в мире, обогнав Италию. США также лидируют в мире по числу зараженных - 519 453 человека, выздоровели 29,5 тысячи пациентов.