COVID-19. Триумф и бессилие больших данных

00:17 12.04.2020 Криптоаналитика коронавируса. Фактчекинг. Пост 4.



Елена Ларина



Необходимое предуведомление



Различного рода непроверенные конспирологические версии и отрицание серьезности эпидемии коронавируса, безусловно, легкомысленны и вредны. Коронавирус – это реальная, серьезная угроза. Она дезорганизует жизнь сотен миллионов людей, ведет не только к множащемуся числу смертей и неблагоприятных последствий для здоровья, но и, как теперь ясно, ломает на наших глазах миллионы судеб, ставит сотни тысяч людей на грань разорения или выживания.



Поэтому к информации о коронавирусе надо относиться с особой тщательностью и вниманием, стараться отделить факты от фейков, постараться не утонуть в море сведений, а нащупать причинно-следственные связи, позволяющие подойти к процессу эпидемии рационально и прагматично.



Выделю три составляющих информационного потока о коронавирусе и посвящу каждой из них материал фактчекинговой проверки основных утверждений медиа и уже сформировавшихся оценок пандемии коронавируса.



COVID-19. Триумф и бессилие больших данных



Как минимум в четвертый месяц эпидемии мир вступает дезорганизованным, лихорадочно деловитым и одновременно растерянным. Решения принимаются, как правило, с опозданием и без детального анализа будущих последствий. В мегаполисах постепенно распространяется уныние и страх, чреватые паникой.



Казалось бы, большие данные и современные методы их обработки, названные искусственным интеллектом, не смогли не только предсказать эпидемию коронавируса, но и помочь разработать и реализовать эффективные стратегии и краткосрочные интерактивные тактики реагирования на них. Так, представляется дело подавляющему большинству населения планеты.



Однако вне зависимости от источника происхождения эпидемии: естественного, лабораторного, запущенного в мир по неосторожности, или целенаправленной акции неких инициативников, происходящее вызывает серьезные вопросы.



Ни в коем случае нельзя отрицать очень серьезного и гибельного вероятно для сотен, а возможно и миллионов человек, характера эпидемии. Многое в ее течении по меньшей мере странно.



Предлагаемый анализ ни в коей мере не претендует на формулировку доказательного обоснования наиболее вероятного происхождения, хода и завершения пандемии COVID-19. Его цель в ином – дать почву для размышлений аналитикам и просто хладнокровно мыслящим людям, которым на личном или ином уровне предстоит принимать жизненно важные решения.



Еще 14 января 2020 г., когда страна только отходила от новогодних праздников, мы опубликовали статью "Двадцатые: гонка генного оружия?". В статье высказывалось предположение, что в ближайшем будущем весьма вероятны информационно-поведенческие операции, базирующиеся и использующие различного рода случайные или намеренные инциденты, в том числе биогенного характера.



Еще в 20-е годы прошлого века пропагандист и политтехнолог номер один Коминтерна Вилли Мюрценберг сначала эмпирически подметил, а затем инженерно разработал технологию управления массовым поведением через создание и манипулирование информационными потоками, в основе которых лежат действительные, искаженные или вообще придуманные события. На конкретных примерах в 20-30-е годы прошлого века он показал, что правильная организация информационных потоков может кумулятивно, буквально в разы, усилить воздействие на поведение масс, групп и даже индивидуумов тех или иных процессов и событий.



В 90-е годы прошлого века в рамках "Теории информационных каскадов и стадных эффектов" был доказан, а затем инструментально использован парадокс более быстрого распространения и лучшего запоминания негативной информации, по сравнению с позитивной, и тем более нейтральной.



Приведем конкретный пример. В Нью-Йорке давно работает один из лучших гидов – знатоков города, настоящий контент-диггер Денис. Из года в год он снимает познавательные и притягательные документальные сюжеты из жизни Нью-Йорка и его окрестностей. В период эпидемии ролики выходят ежедневно. Например, 26 марта т. г. он выложил достаточно оптимистичный сюжет "Жизнь во время эпидемии: через весь Манхэттен по Бродвею". Его посмотрело 205 тыс. человек. На следующий день Денис выложил мрачный ролик "Жизнь во время эпидемии: Нью-Йорк готовится к плохому сценарию" с демонстрацией пустых улиц и огромных рефрижераторов, предназначенных к использованию под морги, стоящих у госпиталей Нью-Йорка. Это видео, снятое 27 марта, посмотрело 1,2 млн человек.



Уже в XXI веке консультанты администрации Б.Обамы и британского правительства Касс Санстейн и Ричард Таллер разработали психотехнологию Nudge или Подталкивание. Nudge (подталкивание) за счет манипуляции информацией, а также виртуальной и материальной средой позволяет мягко и незаметно принудить человека и группы сделать именно тот выбор, который нужен конструкторам Nudge или их хозяевам.



Один из наиболее мощных специалистов по массовому поведению, групповому стрессу и форс-мажорным ситуациям Акоп Назаретян, подчеркивал, что превалирующей эмоцией в случае встречи с опасной неизвестностью, является нарастающий страх, мало зависимый от культурного и интеллектуального уровня. Людям требуются энергозатратные волевые усилия, чтобы вновь овладеть собой и адекватно действовать в форс-мажорной ситуации. Как установил еще в начале прошлого века русский психофизиолог А.Ухтомский, при сильном страхе формируется психологическая доминанта, подчиняющая себе все мысли, чувства и действия человека, сковывающая у большинства людей свободу их воли и умение мыслить хладнокровно. В рамках приложения теории функциональных систем П.Анохина доминанта страха у большинства людей, не обладающих сильной волей, мощным интеллектом и опытом выживания в форс-мажорных ситуациях, подчиняет себе функциональные системы и начинает что называется самогенерировать страх, усиливая его до ужаса.



В условиях нарастания обеспокоенности, переходящей в страх, а тем более в панику, происходит, как отмечает на основе огромного эмпирического материала психофизиолог С.Савельев, регресс сознательного поведения в инстинктивные действия и беспрекословное подчинение приказам. В одних случаях это – оправданная стратегия, которая ведет к выживанию. В других она же запускает режим самоподдерживающейся критичности, ведущий многих к катастрофе.



Теперь выделим некоторые странности и загадки, связанные с информационным фоном COVID-19.



Первая – это наличие в интернете все возрастающих массивов недостоверной информации, хейтерства, хайпа, отказ ведущих платформ, например, YouTubе блокировать и удалять заведомые видеофейки. С каждым днем происходит нарастающее загрязнение информационной среды контентом заведомо ложного и провокативного характера, фейками и постправдой.



Вторая – это практически полное игнорирование государственными и частными медиа, рассчитанными на массовую аудиторию материалов и выступлений реальных экспертов, опирающихся на достоверную статистику с широким использованием понятной даже неподготовленному человеку инфографики. Ведь один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать.



Третья – это, мягко говоря, странное поведение ведущих политических лидеров мира. А.Меркель ошарашенным немцам доложила, выступая с экстраординарным обращением, что коронавирусом в стране может заразиться 70% населения. Самый популярный ролик сегодня в американских медиа – это смонтированные видеовыступления Д.Трампа и его твиты. Если в начале февраля он высказывался о происходящем, как о мелкой неприятности, потом утверждал, что все под его личным контролем и американцев не коснется эпидемия, а буквально на днях сообщил, что, если в стране от коронавируса умрет 150-200 тыс. человек, то это будет означать, что его администрация и страна хорошо поработали. Эти примеры можно множить и множить. Однако одно очевидно – вместо того, чтобы с цифрами и фактами, сообщая правду, вселять в людей уверенность в преодолении эпидемии вне зависимости от ее источника, многие мировые лидеры выступают как генераторы паники и форс-мажора.



Четвертая – это отсутствие аналитических выводов и статистического анализа эпидемии коронавируса не только у населения, но и у элит. Всему миру ярко показали пустые улицы китайских мегаполисов, временные палаточные больницы, развернутые в Центральном парке Нью-Йорка, караваны военных грузовиков с трупами из Италии. Однако отсутствуют репортажи из Тайваня, Сингапура, Гонконга, успешно справляющихся с COVID-19. Мало что известно о Японии и некоторых других странах. Если Сингапур и Гонконг можно считать уникальными благодаря их локации и относительной немногочисленности, то те же Тайвань или Япония – это развитые страны с большим населением, развитой логистической инфраструктурой и т. п. Их текущие показатели, связанные с COVID-19 разительно отличаются от американских, итальянских и других. Главная причина, видимо, в том, что на Тайване и в Японии последние 30 лет массовое здравоохранение, в том числе эпидемиология, активно развивались. В этот же период в Америке, Италии и Испании, а также многих других странах сильные мира сего активно сворачивали медицину для населения и закрывали эпидемиологические клиники, а также не обновляли выбывающее медоборудование. Обо всем другом в масс-медиа– ни гу-гу.



Пятая – это появление практически во всех ведущих странах мира каналов, целенаправленно буквально вбивающих в голову растерявшемуся населению примитивные конспирологические, ксенофобские квазитеории и фейки. Для этого используются изощренные методики SMM продвижения, накручивание лайков и рейтингов, вытаскивание различных фриков с академическими дипломами, рассказывающих мало информированной аудитории о своих фейковых изысканиях.



Шестая – это отсутствие на популярных медиа каналах как в интернете, так и тем более на телевидении обоснованной серьезной прогностики развития эпидемии. Складывается впечатление, что никто не занимается верификацией ранее сделанных прогнозов. При этом анализ свидетельствует, что многие из них ошибаются не на порядки, а в разы. Причем, пока в большую сторону.



Наконец, седьмая – это странное, как будто управляемое из единого центра, переключение внимания мира с одного региона на другой. Сначала мир увидел пустые города и милицейские кордоны, перегораживающие улицы и даже кварталы в Китае. Затем все каналы стали транслировать кошмар в итальянских больницах. После этого настала очередь Нью-Йоркского хоррора.



При этом внимание населения не только отвлекается от существенно различной, а потому наводящей на размышление, статистики по отдельным странам одних и тех же регионов, но и как будто специально уводится от проблемы, которая может создать колоссальную угрозу. Например, только специализированные, отчасти связанные с разведывательным сообществом, ресурсы на днях сообщили о множащихся случаях заболеваний и смертей, вызванных эпидемией в лагерях беженцев на Ближнем Востоке и Северной Африки. Трудно даже представить, что может произойти, если огромные (а в этих лагерях на скученных пространствах и без медицинской помощи проживает примерно 5-6 млн человек) массы людей в условиях экспоненциального роста смертности устремятся в надежде на призрачное выживание в Европу. Но пока об этом никто не думает.



Подобного рода странности можно множить и множить. Поэтому важно сохранять холодную голову, тщательно следить за статистикой пандемии, внимательно относиться к прогнозам и их верифицировать.



В заключение еще вот о чем. В 1960 г. Москва 44 дня стояла на краю бездны. В город из Индии попала черная оспа. Эпидемия казалась неизбежной. И лишь согласованная работа советских медиков, КГБ, МВД, московских партийных и советских органов под руководством Политбюро позволила справиться с этой страшной угрозой при минимуме жертв и практически без ущерба народному хозяйству. Источник - Завтра

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