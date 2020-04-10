Дауд Султанзой - новый мэр Кабула и перспективный афган-политик

00:40 12.04.2020 Дауд Султанзой готовит Кабул к взлету



Столицу Афганистана возглавил друг президента и бывший летчик



На фото новый мэр Кабула Дауд Султанзой получил карт-бланш президента Афганистана на реформы в столице страны.

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани заменил мэра Кабула. Новым главой афганской столицы стал известный политик, активный сторонник и друг президента Дауд Султанзой, в прошлом – один из лучших гражданских летчиков страны. Ожидается, что приоритетами для нового градоначальника станут борьба с эпидемией коронавируса, модернизация городской инфраструктуры, благоустройство, а также обуздание столичной мафии и уличной преступности.



Вчера новый глава Кабула Дауд Султанзой провел первую общегородскую планерку. Как сообщают кабульские источники "НГ", "прошла она не в кабинете, а на свежем воздухе": "Новый мэр проехал и прошелся практически по всем районам города и прямо на улице, не заходя в офисы, встретился со всеми их руководителями. Лично познакомившись с муниципальными чиновниками, Дауд Султанзой дал целый ряд конкретных поручений, определив персонально ответственных и сроки их исполнения. Эти поручения касаются качества работы городской инфраструктуры, транспорта, сферы услуг, благоустройства, а также социальной защиты горожан".



"Я тебя не знаю, но по тому, как ты будешь работать, я буду тебя знать", - сказал новый мэр одному из муниципальных чиновников, дав понять и остальным, по какому критерию он намерен формировать свою команду. "У Султанзоя нетипичный для мэра нашего города стиль управления, - поделился с "НГ" впечатлениями от первого общения с главой Кабула один из столичных чиновников. – Он явно не собирается, как его предшественники, быть техническим мэром. Султанзой ведет себя как политик, но при этом хорошо знает конкретные проблемы столицы. Судя по всему, он намерен хорошенько встряхнуть систему городского управления. Говорят, что Султанзой наметил уже ряд серьезных реформ, делая при этом ставку на их широкую общественную поддержку".



Ранее в публичных выступлениях Дауд Султанзой обозначил свое видение формулы успеха для каких-либо проектов в Афганистане: эффективное государственное и муниципальное управление плюс активная и ответственная позиция граждан. "Для Султанзоя принципиально важны широкое общественное одобрение и массовая поддержка его деятельности. Этому научил его политический опыт и участие в различных электоральных кампаниях. Султанзоя можно назвать прагматиком-популистом, он стремится нравиться людям, но при этом также хочет быть эффективным, понимая, что общественное мнение может быстро не только очаровываться, но и разочаровываться в ком-либо. Афганская политическая история дает тому много убедительных доказательств", - заметил в беседе с "НГ" один из кабульских политических наблюдателей.

На поддержку жителей Кабула Дауд Султанзой рассчитывает, прежде всего, при решении важнейшей на сегодня проблемы борьбы с коронавирусом. Различные источники "НГ" предсказывают стремительное распространение пандемии COVID-19 в Афганистане, прежде всего, среди компактно проживающего городского населения. Под ударом коронавируса уже оказался город Герат, первые случаи гибели людей от инфекции зарегистрированы и в Кабуле. "Если горожане не начнут более ответственно относиться к своему поведению, не перейдут в массовом порядке в режим самоизоляции, то власти самостоятельно не справятся с эпидемией и многочисленных человеческих жертв не избежать, - уверены кабульские эксперты "НГ". – Конечно, Дауд Султанзой был назначен президентом на пост мэра Кабула для решения самых разных задач. Однако именно сегодня его абсолютный приоритет – это противодействие коронавирусу".



Новый мэр афганской столицы хорошо знает психологию кабульцев, так как сам родился в этом городе (хотя предки Султанзоя были влиятельными пуштунами в провинциях Газни и Урузган). Дауд успешно окончил элитный кабульский лицей Хабибия, затем продолжил учебу на инженерном факультете Кабульского университета. Еще студентом он получил возможность поехать на учебу в Америку, где получил специальность летчика-инженера гражданской авиации.



"Дауд Султанзой стал настоящим асом, работая в афганской авиакомпании Ariana, половина акций которой тогда принадлежала американской PanAm, - рассказывают источники "НГ". – Он всегда отличался стремлением к лидерству, использовал все возможности для повышения своей профессиональной квалификации. Уже став отличным летчиком, Дауд Султанзой при поддержке руководства афганской авиакомпании прошел дополнительное обучение в американском летном центре в Майами". Именно Султанзою в итоге было доверено перегнать из Калифорнии в Кабул самый большой на тот момент "Боинг", стоимостью 55 млн долл., который закупило правительство Афганистана для своей гражданской авиации.



Кстати, именно с этим самолетом связана громкая история, о которой новому мэру Кабула любят напоминать его критики и недруги. В 1980 году, вскоре после вторжения советских войск в Афганистан, Дауд Султанзой совершил побег на своем "супер-боинге" в Западную Германию: изменив маршрут, он посадил самолет во Франкфурте-на-Майне, сдавшись немецким властям. По словам самого Султанзоя, этим шагом он выразил протест против советской оккупации Афганистана. В результате побега никто из пассажиров и экипажа не пострадал, все они потом на том же "супер-боинге" вернулись домой. Дауд Султанзой же остался в ФРГ, затем уехал в США, где работал пилотом на гражданских авиалиниях.

После краха режима "Талибана" (организация запрещена в РФ) Султанзой вернулся на родину. Он принимал активное участие в общественной деятельности, избирался депутатом Волуси джирги (нижней палаты национального парламента Афганистана) от провинции Газни, занимался бизнесом (организовывал чартерные рейсы в Саудовскую Аравию для афганцев, хотевших совершить хадж).

Как сообщают источники "НГ", Дауд Султанзой несколько лет назад вошел в ближний круг президента Мохаммада Ашрафа Гани и сегодня пользуется его абсолютным доверием. В ходе президентских выборов 2019 года Султанзой активно поддерживал доктора Гани, открыто выступая с жесткой критикой его соперника Абдуллы Абдуллы и других лидеров бывшего "Северного альянса", представлявших политическую корпорацию "моджахедов" - ветеранов антисоветского джихада 80-х годов.

"Султанзой публично и жестко критиковал конкретных лидеров "моджахедов", которые принесли огромные страдания афганскому народу в 80-90-е годы, виновны в разрушении и деградации Афганистана в период гражданской войны, замешаны в коррупционных скандалах сегодня, связаны с мафией, - заметил в разговоре с "НГ" один из афганских политических наблюдателей. – Значительная часть этих лидеров – представители непуштунских народов. В ответ они начали обвинять Султанзоя в "фашизме", "унижении непуштунов", "пуштунском национализме", пытаясь противопоставить пуштунов таджикам, узбекам, хазарейцам. На самом деле, Султанзой не говорил ничего плохого об этих народах, он обоснованно критиковал лишь конкретных коррумпированных политиков, которые не нашли другого способа защититься от его обвинений, кроме как прикрываясь этническими ярлыками".



Очевидно, что жесткая позиция Дауда Султанзоя в отношении ряда бывших командиров "Северного альянса", превратившихся сегодня в "авторитетных бизнесменов", тесно связанных с мафиозными структурами в Кабуле, соответствует интересам президента Афганистана. Источники "НГ" считают, что одной из задач Султанзоя на посту главы афганской столицы станет борьба с земельной мафией – организованными преступными группами, занимающимися захватом земли в Кабуле, незаконными спекуляциями земельными участками, незаконным строительством: "Очень многие группировки земельной мафии связаны с бывшими командирами "Северного альянса". Для них появление Султанзоя на посту мэра Кабула – прямая угроза, так как могут пострадать привычные источники доходов. Поэтому уже сейчас очевидно, что бывшие "моджахеды", мафиозные группы и связанные с ними "авторитетные бизнесмены" составят главную оппозицию Дауду Султанзою".



Главный политический ресурс нового мэра Кабула – это полное доверие и поддержка со стороны президента. Следует отметить, что супруга Дауда Султанзоя - Зухра Юсуф Дауд, очень красивая, эффектная и умная женщина, также пользуется огромным доверием в президентском дворце "Арг". Дочь бывшего премьер-министра страны Мохаммада Юсуфа в эпоху короля Захир Шаха, Зухра Юсуф Дауд сделала успешную журналистскую карьеру, побывала в роли телезвезды, ведущей популярных телепрограмм, в том числе в Калифорнии. Сегодня жена нового мэра Кабула является советником первой леди Афганистана Рулы Гани.

Очевидно, что Дауд Султанзой намерен не только опираться на сильные связи в президентском дворце: глава афганской столицы планирует расширить свои политические возможности за счет поддержки горожан, простых кабульцев, недовольных качеством городской среды, уровнем жизни, уличной преступностью и т.д. "Если опустить угрозу коронавируса, то сегодня в Кабуле есть две трудно-решаемые проблемы - незаконный захват земли группами бывших "моджахедов" и связанными с ними структурами, и перенаселенность города, - подчеркивают кабульские источники "НГ". - В Кабуле, рассчитанном на 1 млн жителей, сейчас проживает больше 6 млн человек. Отсюда – дефицит развитой инфраструктуры (водоснабжение, канализация, электросети), проблемы с благоустройством, утилизацией отходов, ремонтом дорог, уличной преступностью, наркоманией, с рабочими местами. Кабул очень сильно перенаселен, при этом в городе очень много незаконных, нестандартных построек, непредусмотренных генпланом. Если Дауд Султанзой начнет наводить порядок во всех этих вопросах, займется реализацией социальных и инвестиционных программ, он может рассчитывать на самую широкую поддержку населения столицы".



Близкие к окружению нового мэра Кабула источники "НГ" говорят, что Дауд Султанзой мечтает о возвращении столицы страны в "эпоху благополучия и акаций": "Кабул когда-то, уже много лет назад, имел репутацию чистого, аккуратного, безопасного города, в котором росло очень много акаций. Эти акации считались защитниками и хранителями Кабула, их цветы и запах были символами долгой столичной весны. Султанзой однажды сказал, что хотел бы вернуть такой Кабул, в котором хранителями покоя и благополучия его жителей были не вооруженные солдаты и полицейские, а цветущие акации".



Конечно, этот почти поэтический образ акаций вряд ли органичен для жесткого политика-прагматика, всегда четко планирующего на несколько шагов свои действия. Очевидно, что Дауд Султанзой внимательно анализирует зафиксированные социологами ожидания и запросы городского общественного мнения, выстраивая в соответствии с ними свою стратегию. Запросы на мир, стабильность и спокойную жизнь сегодня абсолютно доминируют в массовых настроениях афганцев. И новый мэр Кабула просто не может не учитывать это, если, конечно, он действительно хочет добиться успеха.



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



10 апр. 2020 Источник - ng.ru

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