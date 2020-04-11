ОПЕК+ – это не сделка века, - В.Катасонов

00:58 12.04.2020 Валентин КАТАСОНОВ | 11.04.2020



Эффект от достигнутого соглашения будет временным

Как известно, в конце 2016 года Россия заключила соглашение с государственным нефтяным картелем ОПЕК, которое начало действовать с 1 января 2017 года. С тех пор это соглашение, получившее название "ОПЕК+", периодически продлевалось. Целью ОПЕК+ было поддерживать на приемлемом уровне цены на нефть за счет сдерживания добычи и экспорта.

При каждом очередном продлении соглашения его условия пересматривались (для каждой страны устанавливалась своя квота предельной величины добычи нефти). Последнее соглашение было заключено в декабре 2019 года и действовало до 1 апреля 2020 года. Продления соглашения между ОПЕК и Россией не последовало, что привело к обвалу из без того невысоких цен на нефть. Уже 2 апреля цена российской нефти марки Urals упала ниже 11 долларов за баррель. При таких ценах российский государственный бюджет переставал получать доходы от нефтяных налогов, а компаниям становилось невыгодно продавать нефть в Европе. В целом цены на разные марки нефти оказались в начале апреля на треть ниже, чем в начале марта.

Ситуация усугубилась тем, что Саудовская Аравия стала резко наращивать добычу черного золота, что привело к еще большему обвалу цен. Фактически Эр-Рияд начал нефтяную войну против Москвы, которую он назвал виновником развала соглашения ОПЕК+. Действия Саудовской Аравии наложились на мировой вирусно-экономический кризис.

Однако для самой Саудовской Аравии нефтяная война оказалась не по силам. В итоге саудиты согласились сесть за стол переговоров с Москвой и закончить самоубийственную политику. Эти переговоры проходили 9-10 апреля. Сделка состоялась, ее даже назвали сделкой века. Формально участниками нового соглашения ОПЕК+ стали все страны-члены ОПЕК, а также 10 других нефтедобывающих стран.

В январе 2020 года среднесуточная добыча нефти странами-членами ОПЕК составила 24,71 млн. баррелей. Наибольшие объемы добычи были у следующих стран (млн. барр.): Саудовская Аравия – 9,73; Ирак – 4,50; ОАЭ – 3,03; Кувейт – 2,67.

В странах, не входящих в ОПЕК и участвовавших в ОПЕК+ (всего их десять), суммарная среднесуточная добыча в январе составила 16,36 млн. баррелей. Львиная доля пришлась на Российскую Федерацию – 10,39 млн. баррелей. У других крупных нефтедобывающих стран из этой группы показатели были такие (млн. барр.): Мексика – 1,71; Казахстан – 1,69. Другими странами, примкнувшими к соглашению ОПЕК+, были: Оман, Азербайджан, Малайзия, Бахрейн, Бруней, Южный Судан, Судан.

В начале переговоров условились, что необходимо добиться суммарного сокращения суточной добычи на 10 млн. барр. в сутки. Саудовская Аравия предложила: общая добыча стран ОПЕК+ должна быть сокращена с 43,8 млн. (начало апреля) до 33,8 млн. баррелей в сутки, или на 23%. Если исходить из пропорционального принципа, то для каждой страны, участвующей в переговорах, добыча должна снизиться на 23%. Из круга стран, которые должны были взять на себя обязательства по сокращению добычи, были исключены Иран, Ливия и Венесуэла (в силу внутриполитических кризисов в этих странах).

В начале переговоров Россия настаивала на том, чтобы базой отсчета была взята средняя суточная добыча в марте, а Саудовская Аравия – на том, чтобы уровни, зафиксированные на начало апреля. Эр-Рияд был заинтересован в апрельской базе, поскольку успел нарастить добычу с 9,8 млн. до 12,3 млн. баррелей. Если бы даже саудовцы взяли на себя обязательство сократить добычу на 2,5 млн. барр. от апрельской базы, это означало бы лишь возвращение к уровню добычи до начала нефтяной войны. А для России такое снижение было бы более чем серьезным. Ей пришлось бы понизить добычу до 7,5 млн. барр./сутки (такого низкого уровня у РФ никогда не было).

Как сообщили СМИ (к моменту завершения статьи официальной информации не было), Россия и Саудовская Аравия достигли компромиссного решения: базовым уровнем каждой из них считать добычу в объеме 11 млн. бар. в сутки; каждой сократить добычу по сравнению с базой на 2,5 млн. баррелей, т. е. до 8,5 млн. баррелей в сутки.

Фактическое снижение по сравнению с уровнем начала апреля для Саудовской Аравии составит 3,8 млн. барр., а по сравнению с мартовским уровнем – лишь 1,3 млн. барр. В марте среднесуточная добыча в Российской Федерации была равна 11,3 млн. барр. Официальных данных на начало апреля нет, но, если верить экспертам, уровень добычи был такой же, как в марте. То есть России придется снизить добычу на 2,8 млн. баррелей (по данным СМИ). В то же время российская сторона до последнего момента заявляла, что максимальное снижение, на которое она может пойти, – 1,5 млн. барр. Когда в ночь с 9 на 10 апреля СМИ радостно сообщили, что соглашение достигнуто, было сказано, что российская сторона пошла на "жертву" и согласилась на снижение в 2,0 млн. баррелей…

Произошел казус с Мексикой. Она оказалась единственной из двадцати участников переговоров, не согласившейся с возложенной на нее квотой сокращения. Мексика не готова была к сокращению на 400 тыс. барр., соглашаясь лишь на 100 тыс. барр. К утру 10 апреля Мексику додавили усилиями остальных 19 участников.

Невооруженным глазом видно, что Россия пошла на большие жертвы ради соглашения, чем Саудовская Аравия. Установленный для России уровень добычи в 8,5 млн. барр. – минимальный за последние 17 лет. Столь радикальное снижение добычи в РФ неизбежно затронет те нефтяные скважины, которые работают на месторождениях, открытых и запущенных в эксплуатацию в советское время. Дебет таких скважин невысок, останавливать их нельзя. Если остановить, потом запустить вновь будет очень трудно. Часть российских нефтяников воспринимают это соглашение как опасное для отрасли; строгое соблюдение его условий приведет к тому, что впоследствии выйти на прежние уровни добычи отрасль уже не сможет.

Новое соглашение будет действовать до конца июня 2021 года, при этом ограничения на добычу должны постепенно ослабляться. С июля по декабрь суммарный объем сокращения уменьшится до 8 млн. баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель включительно – до 6 млн. баррелей в сутки. Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 10 июня.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в сделке ОПЕК+ нет проигравших. Однако и особо выигравших я не вижу. По мнению экспертов, влияние сделки на цены на мировом рынке будет весьма скромным. В зависимости от марки нефти цены будут гулять в диапазоне 25-35 долларов за баррель. Такие цены, если они будут держаться долго, убьют часть производителей черного золота.

Участники переговоров особенно не скрывали, что даже согласованное сокращение добычи черного золота в 10 млн. баррелей не закрывает "дыры", образовавшейся в результате вирусно-экономического кризиса. Падение спроса на нефть в мировых масштабах накануне переговоров оценивалось в 20 млн. баррелей в сутки (по сравнению с докризисным уровнем). Договоренность ОПЕК+ закрывает лишь половину образовавшейся дыры. Участники переговоров в рамках ОПЕК+ выразили надежду, что остальные нефтедобывающие страны примут добровольные решения о сокращениях добычи еще на 5 млн. баррелей в сутки. Имеются в виду США, Канада, Норвегия, Бразилия. Ряд политиков из стран, участвующих в ОПЕК+, полагают, что было бы справедливо, если бы США и Канада, подобно России и Саудовской Аравии, взяли на себя обязательства по сокращению добычи на 2,5 млн. барр. каждая. Соединенные Штаты, входящие в тройку ведущих нефтяных держав (наряду с Россией и Саудовской Аравией), были приглашены присоединиться к ОПЕК+, но Америка отказалась. Трамп уклончиво заметил, что этот вопрос касается только отношений России и Саудовской Аравии.

Участники переговоров очень рассчитывали, что решения о дополнительных ограничениях добычи другими нефтедобывающими странами будут приняты 10 апреля на заседании министров энергетики G20.

Тем временем вирусно-экономический кризис продолжается. Согласно последним оценкам, падение спроса на нефть приближается к планке, эквивалентной добыче примерно 25 миллионов баррелей в сутки. Поэтому эффект от достигнутого соглашения будет временным, цены могут вернуться к текущему уровню, который ненамного выше издержек добычи и транспортировки.

P.S. Переговоры министров энергетики G20, длившиеся более пяти часов в формате вебинара, завершились безрезультатно. Вопреки ожиданиям вопрос о добровольном сокращении добычи по аналогии с ОПЕК+ даже не обсуждался. Некоторые страны попросили не драматизировать ситуацию с кризисом на рынке нефти.

Стали известны также некоторые подробности относительно особой позиции Мексики в ходе переговоров в рамках ОПЕК+. Мексика так и не согласилась на предложенную ей квоту на сокращение добычи в 400 тыс. барр. в сутки, назвав приемлемым для себя сокращение в 100 тыс. барр. В дело неожиданно вмешался Трамп, который 10 апреля заявил, что США готовы взять на себя 300 тыс. барр. мексиканской квоты. И добавил, что Соединенные Штаты надеются в будущем получить от Мехико некую компенсацию. Москва, Эр-Рияд и другие участники сделки пока своего отношения к такому способу решения вопроса не выразили. Источник - fondsk.ru

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