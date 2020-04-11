УзбВирус - 796, КазВирус - 880

08:30 12.04.2020

Число случаев коронавируса приблизилось к 800

Число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 796.



По состоянию на 10:00 12 апреля число подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 796, сообщило Министерство здравоохранения.

Как отметил главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков, в Ташкенте на лечении находятся 216 пациентов с коронавирусом.

В клинике НИИ вирусологии лечатся 112 человек, у 29 из них наблюдается пневмония, состояние 8 пациентов тяжелое.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечение получают 104 пациента, состояние 4 тяжелое.

Ранее сообщалось о 42 случаях выздоровления и 4 случаях смерти от осложнений, связанных с коронавирусом.

Нурмат Атабеков сообщил, что ежедневно фиксируется порядка 3000 случаев нарушения условий карантина. Это 3000 случаев риска передачи инфекции, сказал он.



Коронавирус в Узбекистане

больны - 796

выздоровели - 42

умершие - 4

вирус в мире

больны - 1 771 514

выздоровели - 402 110

умерло - 108 503



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Еще 15 случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане



Зарегистрированы еще 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сoronavirus2020.kz.



Заболевший коронавирусом в Туркестанской области приехал из Актау



Из 15 новых случаев: в Нур-Султане - 2, Алматы - 8, Мангистауской области - 1, Шымкенте - 3, Западно-Казахстанской области - 1.

Всего 880 случаев заболевания в Казахстане.