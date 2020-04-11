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УзбВирус - 796, КазВирус - 880
08:30 12.04.2020

Число случаев коронавируса приблизилось к 800
Число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 796.

По состоянию на 10:00 12 апреля число подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 796, сообщило Министерство здравоохранения.
Как отметил главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков, в Ташкенте на лечении находятся 216 пациентов с коронавирусом.
В клинике НИИ вирусологии лечатся 112 человек, у 29 из них наблюдается пневмония, состояние 8 пациентов тяжелое.
В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечение получают 104 пациента, состояние 4 тяжелое.
Ранее сообщалось о 42 случаях выздоровления и 4 случаях смерти от осложнений, связанных с коронавирусом.
Нурмат Атабеков сообщил, что ежедневно фиксируется порядка 3000 случаев нарушения условий карантина. Это 3000 случаев риска передачи инфекции, сказал он.

Коронавирус в Узбекистане
больны - 796
выздоровели - 42
умершие - 4
вирус в мире
больны - 1 771 514
выздоровели - 402 110
умерло - 108 503

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Еще 15 случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане

Зарегистрированы еще 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сoronavirus2020.kz.

Заболевший коронавирусом в Туркестанской области приехал из Актау

Из 15 новых случаев: в Нур-Султане - 2, Алматы - 8, Мангистауской области - 1, Шымкенте - 3, Западно-Казахстанской области - 1.
Всего 880 случаев заболевания в Казахстане.

Источник - gazeta.uz
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