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От коронавируса умер глава Казахстано-Турецкой компании "Абди Ибрагим Глобал Фарм" Зиятхан Гасанов
08:35 12.04.2020

Умер генеральный директор компании "Абди Ибрагим Глобал Фарм" Зиятхан Гасанов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб Государственной комиссии.
"Он одним из первых стал помогать медикам и казахстанцам в борьбе с коронавирусной инфекцией и, к сожалению, сам стал жертвой этой коварной болезни", - сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

"Зиятхан Ахмедович был ярким профессионалом своего дела, он внес огромный вклад в развитие фармацевтической отрасли нашей страны. Кроме того, этот неравнодушный к всеобщей беде человек всеми силами, несмотря на свой недуг, помогал стране в борьбе с COVID-19. Безвозмездно передавал медицинским работникам территориальных Департаментов ККБТУ средства индивидуальной защиты", - отмечается в официальном сообщении.
"Абди Ибрахим Глобал Фарм" - совместное турецко-казахстанское предприятие. Компании принадлежит завод по производству лекарственных средств в Алматинской области.

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Источник - tengrinews.kz
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