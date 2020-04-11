От коронавируса умер глава Казахстано-Турецкой компании "Абди Ибрагим Глобал Фарм" Зиятхан Гасанов

08:35 12.04.2020

Умер генеральный директор компании "Абди Ибрагим Глобал Фарм" Зиятхан Гасанов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб Государственной комиссии.

"Он одним из первых стал помогать медикам и казахстанцам в борьбе с коронавирусной инфекцией и, к сожалению, сам стал жертвой этой коварной болезни", - сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.



"Зиятхан Ахмедович был ярким профессионалом своего дела, он внес огромный вклад в развитие фармацевтической отрасли нашей страны. Кроме того, этот неравнодушный к всеобщей беде человек всеми силами, несмотря на свой недуг, помогал стране в борьбе с COVID-19. Безвозмездно передавал медицинским работникам территориальных Департаментов ККБТУ средства индивидуальной защиты", - отмечается в официальном сообщении.

"Абди Ибрахим Глобал Фарм" - совместное турецко-казахстанское предприятие. Компании принадлежит завод по производству лекарственных средств в Алматинской области.