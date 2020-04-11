Новый скачок заражений коронавирусом в Китае - 99 случаев

08:38 12.04.2020

В Китае за последние сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом. При этом почти все эпизоды (97) - ввозные, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В общей сложности в Китае сейчас проходят лечение 1138 зараженных коронавирусной инфекцией, 139 из них - в тяжелом состоянии. При этом за сутки ни один человек с коронавирусом не умер.



Днем ранее в Китае выявили 46 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли. Позавчера сообщалось о 42 выявленных зараженных и одном погибшем.