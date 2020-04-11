НацГвардию США (300 тыс. штыков) бросили на санитарию и утилизацию трупов. Последний резерв Трампа

08:57 12.04.2020

У сражающихся с коронавирусом в США военных появились проблемы

Национальную гвардию задействовали для вывоза тел умерших



Коронавирус продолжает идти в атаку на Соединенные Штаты. К концу недели количество зараженных там перевалило за полмиллиона. Белый дом бросает в бой американских военных. Им предстоит вести сражение не с террористами и боевиками, а невидимым врагом, убивающим жителей Нью-Йорка.



О намерении отправить 1000 военных на нью-йоркский фронт борьбы с коронавирусом Дональд Трамп сообщил в начале апреля (а представители штатов просили главу Белого дома привлечь армию к помощи страдающим от эпидемии районам еще в прошлом месяце). "Мы уже делаем это, но сейчас мы будем делать это на более широкой основе", – заявил тогда Трамп. Речь идет, конечно, прежде всего о военных медиках.



"Мы наводняем этот район медицинскими бригадами", - заявил на прошедшей неделе журналистам представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Сначала вмешательство Пентагона в борьбу против коронавируса выражалось в отправке в город госпитального судна ВМС США и переделку огромного выставочного комплекса Javits Convention Center во временный полевой госпиталь.



Однако, как отмечает CNN, и госпитальное судно USNS Comfort, и временный госпиталь в Javits Convention Center по-прежнему в основном пустуют.

По данным на четверг в военном госпитале в Javits Centre проходили лечение всего 134 пациента, тогда как вместимость больницы составляет около 1000 коек, и, как ожидается, будет доведена примерно до 2500 коек. Между тем работающие там медработники готовы принять пациентов по всему спектру заболеваний, включая тех,у кого тесты на COVID дали положительный результат.

Пришвартовавшееся у Манхэттена больничное судно USNS Comfort имеет на борту чуть более 60 пациентов.

Пентагон связывает это с препятствующими переводу пациентов проблемами коммуникации между местными гражданскими больницами и военными.

"Это чушь собачья", – цитирует The New York Post одного из сотрудников переполненного столичного больничного центра в Восточном Гарлеме. По словам этого работника, недавно больница попросила Javits Centre взять 95 их пациентов с COVID-19, но взяли только одного.



"Эти хорошо оснащенные объекты на 90 процентов пусты. А у нас переполнены больницы, – негодует председатель комитета по здравоохранению городского совета Марк Левайн, который только что оправился от COVID-19. – Им придется ослабить критерии в отношении пациентов с коронавирусом, которых они могут принять, и существует целый ряд логических барьеров, которые необходимо ослабить".



Наличие проблем и необходимость смены тактики военных признал на днях заместитель министра обороны США Дэвид Норквист. "Мы реагировали на кризис по мере развития ситуации", - заявил он журналистам в Пентагоне, заявив, что "изначально целью было максимальное увеличение числа больничных коек".

"Но мы видим, что в Нью-Йорке многие больницы по-прежнему способны справляться с рабочей нагрузкой, а страдают они от того, что там заболевают врачи, медсестры. Так что запрос таков: вместо того, чтобы все время пытаться перемещать пациентов к вам, лучше направьте врачей к нам", - добавил замминистра.



Новая тактика военных предполагает сосредоточение внимания на персонале, а не на создании новых объектов. Тем более, что и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо утверждал, что потребность в госпитальном судне USNS Comfort и госпитале в Джавитс-Центре может уменьшиться.

Во вторник Пентагон сообщил, что 325 военнослужащих прибыли в Нью-Йорк, чтобы включиться в работу в 11 государственных больницах. "Каждая больница получает от 20 до 30 медицинских работников для увеличения гражданского персонала больницы. Сюда входят врачи, ассистенты, медсестры, респираторы и другие специалисты", – рассказал представитель военного ведомства Хоффман.



Нью-йоркский мэр Билл де Блазио признал рост численности военного персонала, заявив, что почти 300 военнослужащих были распределены по государственным больницам, но сказал, что срочно требуется дополнительная помощь.

Пентагон пообещал отправить на подмогу Нью-Йорку еще 775 медицинских специалистов, представляющих армию, флот и персонал ВВС, включая резервистов.

Помогают Нью-Йорку сдерживать заразу и силы Национальной гвардии. Им приходится иметь дело с умершими, выносить мертвецов из домов, отвозить их в морги.



"У нас есть несколько подразделений Национальной гвардии, которые обучены этому, обращаться с человеческими останками с достоинством и уважением", рассказал начальник бюро Национальной гвардии генерал Джозеф Ленгель.

Собирать тела жертв коронавируса нью-йоркскому офису медицинской экспертизы помогают около 150 служащих Национальной гвардии. На поступающих из Нью-Йорка снимков можно видеть, как солдаты загружают трупы в арендованные минивэны.



Андрей Яшлавский