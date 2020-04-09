В регионах с плохим воздухом от Covid-19 умирают больше людей, - Der Spiegel

18:10 12.04.2020

9 апреля 2020 г.

Юлия Мерлот и Кристоф Зайдлер | Der Spiegel



"В регионах с высоким содержанием токсичных веществ в воздухе у заболевших Covid-19 меньше шансов на выздоровление - об этом свидетельствуют данные из США. При этом существенное влияние оказывает даже небольшая разница в качестве воздуха", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.



"Насколько сильно коронавирус нового типа ослабляет организм, зависит от многих факторов. У пожилых людей риск тяжелого течения болезни выше, чем у молодежи. Курильщики в среднем больше страдают от вируса, чем те, кто не курит. Сопутствующие заболевания также повышают вероятность развития тяжелых симптомов или даже смерти", - отмечает издание.



Команда ученых под руководством Франчески Доминичи из Гарвардского университета изучила еще один фактор риска: исследователи сравнили качество воздуха и уровень смертности от Covid-19 в 3080 округах США. Результаты показывают, что у людей, которые годами дышат плохим воздухом, заболевание новым коронавирусом чаще протекает с тяжелыми симптомами или даже со смертельным исходом.



"Мы обнаружили, что даже увеличение содержания мелкодисперсной пыли на один микрограмм на кубометр воздуха повышает смертность от Covid-19 в среднем на 15%", - пишут ученые. Другими словами, если бы в последние 20 лет в Манхэттене уровень содержания мелкодисперсной пыли был бы ниже всего на один микрограмм на кубометр воздуха, от коронавируса там, согласно расчету, погибло бы примерно на 250 человек меньше".



"Заявления ученых касаются очень мелких частиц, размер большинства которых не превышает 2,5 мкм. Они могут проникать в легочные пузырьки, поражать дыхательные пути и, например, вызывать или усиливать астму. Повышается и риск сердечно-сосудистых заболеваний - это факторы, повышающие риск тяжелого течения заболевания", - поясняет издание.

"В регионах с плохим качеством воздуха в больницы поступит больше пациентов с Sars-CoV-2 и больше из них умрут", - сказала Доминичи в интервью The New York Times. Поэтому, по ее мнению, больницы в этих регионах должны быть лучше оснащены, в частности аппаратами ИВЛ.

"Если верить исследованию, тяжелое течение болезни затронет также и бедных людей, так как они чаще живут в районах с оживленным движением и вблизи промышленных зон".



"Также и исследование времен эпидемии SARS в 2002 и 2003 годах в Китае свидетельствует о взаимосвязи между загрязнением воздуха и тяжелым течением пневмонии. Исследователи показали, что в регионах с высоким содержанием токсичных веществ в воздухе риск смерти зараженных пациентов был примерно в два раза выше в сравнении с пациентами, которые жили в регионах с менее загрязненным воздухом", - передает Der Spiegel.



Источник: Der Spiegel