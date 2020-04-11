Из-за таяния вечной мерзлоты пробуждаются древние вирусы, - "МК"

18:40 12.04.2020

Российский ученый заявил о пробуждении древних вирусов из-за таяния вечной мерзлоты

Человечеству в будущем грозит серьезная опасность



Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов рассказал RT о вирусах, которые преодолевают межвидовые барьеры, и способны переноситься от животных и насекомых к человеку. По его мнению, такие заболевания в будущем будут представлять для человечества серьезную угрозу.



Причем есть гипотеза, что с глобальным потеплением, таянием ледников и вечной мерзлоты "оттаивают" древние вирусы, отметил Шаршов. Но сейчас актуальнее говорить о коронавирусе Covid-19. Вполне возможно, что вспышки коронавирусов были и ранее, но из-за развитых систем тестирования человечество их почти не замечало.



Есть вирусы, которые есть у животных, но для человека они не опасны. Например, вызывающий бронхит у кур. Но есть другие респираторные вирусы, поражающие животных, и способные передаваться человеку. Также опасны бешенство и клещевой энцефалит. Но для их переноса нужен укус, к тому же у человечества есть разработанные вакцины от данных болезней.



Сейчас становятся все более актуальными становятся вирусы, которые переносятся насекомыми в тропическом климате, но в связи с глобальным потеплением они передвигаются в более северные широты. "Например, вирус лихорадки Западного Нила, различные виды малярии, которые проникают в наши широты с распространением комаров", - считает Шаршов.

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Павел Быстров