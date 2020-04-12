Главным итогом ценовой войны на рынке нефти стало формирование новых правил игры, - А.Каневский

18:48 12.04.2020

Антон КАНЕВСКИЙ | 12.04.2020



Это относится не только к нефтедобыче

Рискую ошибиться, но не припоминаю, чтобы российский лидер в течение суток дважды разговаривал по телефону с кем-либо из зарубежных коллег, как это произошло 10 апреля, когда в начале нового дня он полтора часа вел трехсторонние переговоры с Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом Бен Саудом, а когда следующий день наступил в Вашингтоне, еще раз переговорил с американским президентом (по инициативе американской стороны), а также (отдельно) с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.



Эти переговоры, проходившие на фоне встречи ОПЕК+ и совещания министров энергетики G20, показывают, насколько, с одной стороны, был велик накал страстей, а с другой – насколько все главные участники переговоров были заинтересованы в их успешном и скорейшем завершении.



Эксперты сдержанно оценивали шансы на успех встречи ОПЕК+, так как в заявленных позициях сторон имелись серьезные противоречия. Россия выразила готовность сократить добычу на 1 млн. барр./день от достигнутых на конец 2019 г. уровня 10,6 млн., саудиты согласились на сокращение в 4 млн., но от уровня в 12 млн., который они собирались достигнуть к июню, США же и Канада вообще отказались участвовать в совещании, при этом Трамп заявил, что он категорически против всяких картелей и будет достаточно "естественного" сокращения примерно в 2 млн. (от уровня в 13 млн.) из-за сужения рынка.



Американское законодательство действительно запрещает федеральному правительству любые картельные сделки, как и административное регулирование уровней производства субъектами бизнес-деятельности. Однако такое право есть у властей штатов, и Железнодорожная комиссия Техаса (она управляет нефтяной отраслью в штате, дающем около половины американской добычи) стала основным переговорщиком с американской стороны.

В итоге сделка ОПЕК+ приняла следующий вид. Каждый участник снизит добычу на 23% по сравнению с уровнем октября 2018 г. (контрольная планка), за исключением Саудовской Аравии и России, которые будут сокращать добычу с отдельного условного базового уровня в 11 млн. баррелей в сутки. Обе эти страны, главные мировые экспортеры, ограничат свою добычу до 8,5 млн. баррелей в сутки в течение первых двух месяцев сделки.



В течение мая и июня страны альянса совместными усилиями установят уровень добычи на 10 млн. баррелей в сутки ниже контрольной планки. Затем суммарная добыча будет ниже планки на 8 млн. баррелей в сутки – до конца 2020 г. До 6 млн. баррелей в сутки ниже планки союзники будут добывать нефть весь 2021 год до 22 апреля.

В сделке участвуют 23 страны. Десять из них – страны ОПЕК: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Не входящих в ОПЕК государств в сделке тоже десять: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Оман, Россия, Судан, Южный Судан. Все эти двадцать стран (то есть ОПЕК+) и договорились снизить добычу на 10 млн. баррелей в сутки.



Министр энергетики РФ Александр Новак

Кроме ОПЕК+ сокращать добычу нефти намерены также Канада (на 1 млн. баррелей), США, Норвегия и Аргентина (суммарно на эту группу стран придется сокращение на 5 млн. баррелей в сутки). Три страны, входящие в ОПЕК, освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем – Иран, Ливия и Венесуэла. В целом ОПЕК+ и другие страны суммарно сократят добычу нефти в мае-июне на 15 млн. баррелей в сутки.

Неожиданно категорическую позицию заняла Мексика, отказавшись сокращать добычу на свою квоту в 400 тыс. барр./день. Десятичасовые переговоры ни к чему не привели, а другие страны заявили, что без Мексики сделка теряет смысл. Однако после переговоров Дональда Трампа с мексиканским президентом Андресом Обрадором последний сообщил, что Мексика согласилась сократить добычу на 100 тыс., а еще 250 тыс. ее квоты согласились взять на себя США. Трамп отметил, что потом Мексика возместит Соединенным Штатам расходы, возможно, "в другой форме".

В эпизоде с Мексикой принципиально важно то, что Трамп фактически признал участие США в договоренностях ОПЕК+, во-первых, а во-вторых – согласился с тем, что сегодня речь идет не только о "естественном" сужении рыка. Ну а то, что квоту Мексики пришлось брать на себя Соединенным Штатам, указывает, что именно они были более всего заинтересованы в заключении сделки. И понятно почему: американская сланцевая индустрия, этот главный драйвер роста экономики США в последнее десятилетие, из-за высокой себестоимости производства (40-50 долл./барр.) больше других чувствительна к падению цен на нефть.

Снижение добычи в рамках ОПЕК+ высвобождало нишу на рынке для американских сланцевиков, и это было главной причиной, по которой 5 марта Россия отказалась от предложенного саудитами сокращения добычи на 1,5 миллиона баррелей. Последовавший за этим обвал нефтяных цен был вызван не столько попытками саудитов залить мир своей дешевой нефтью, сколько резким падением спроса на нефть в условиях обвала производства из-за инфекции коронавируса. Спрос на нефть упал на 15 млн. барр. Сохранение ОПЕК+ в прежней конфигурации привело бы к тому, что членам ОПЕК+ пришлось бы сокращать свою добычу не на 10, а на 15 или даже 20 млн. барр./день, а освободившиеся ниши на рынке тут же занимали бы их конкуренты.

Так или иначе, именно Соединенным Штатам пришлось брать на себя инициативу поисков выхода из сложившейся ситуации, делать на самом высоком уровне заявления о "необходимости стабильности на энергетических рынках", хотя раньше Вашингтон высокомерно отвергал любые предложения о проведении согласованной политики на рынке нефти.

Напомним, что мы писали 10 марта в статье "Почему Россия отказалась от сделки ОПЕК+": "Ни уничтожение американской сланцевой индустрии как конкурента, ни "обмен местами" с Соединенными Штатами в сложившемся нефтяном треугольнике не является целью действий России. Москва в своей политике всегда стремится не к конфронтации, а к разрешению возникающих проблем на основе компромисса. И это касается не только нефти… Возможно, это и есть те самые, сделанные без громких заявлений, но чувствительные контрсанкции, которых многие ждали, в ответ на "адские санкции" США, включая те, что остановили строительство "Северного потока - 2". Американцам теперь есть над чем подумать – стоит ли продолжать санкционную войну или сесть за стол переговоров и просить Россию вернуться в сделку с ОПЕК".

И американцы подумали. Главным итогом ценовой войны на нефтяном рынке стало формирование новых правил игры. Теперь всем ведущими нефтедобывающим странам (Соединенным Штатам прежде всего) придется действовать с учетом интересов других. И есть признаки того, что это относится не только к добыче нефти.