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В Бангладеш изловили и казнили Маджеда - последнего офицера-участника госпереворота 1975 года
20:04 12.04.2020

В Бангладеш казнили одного из участников убийства первого президента страны

Президент Рахман был убит 15 августа 1975 года в своей резиденции в Дакке вместе с женой, тремя сыновьями, другими родственниками и близкими семьи (около 20 человек). В живых остались две дочери, находившиеся в тот момент в ФРГ

Абдул Маджед, один из убийц первого президента Бангладеш Муджибура Рахмана, был казнен в ночь с субботы на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bangladesh Sangbad Sangstha.
Маджеда повесили после зачитывания приговора, который был вынесен еще в 1998 году. Тело сразу выдали семье для захоронения.
Офицеры, принимавшие участие в военном перевороте, в результате которого погиб Рахман, были приговорены к смертной казни в 1998 году. Пятеро из них были казнены в 2010 году, трое были оправданы, остальные скрываются за границей.
Занимавший различные посты после переворота Маджед был вынужден уехать из страны в 1996 году после того, как премьер-министром Бангладеш стала Шейх Хасина Вазед, дочь первого президента страны, возобновившая расследование обстоятельств убийства своей семьи.
6 апреля этого года стало известно об аресте Маджеда после 24 лет розысков. Он скрывался за пределами страны, но в марте вернулся. Контртеррористическое подразделение задержало его в городе Мирпур. 7 апреля судья подтвердил приговор.
Маджед подал прошение о помиловании премьеру Шейх Хасине Вазед. 10 апреля прошение было отклонено.
Президент Рахман был убит 15 августа 1975 года в своей резиденции в Дакке вместе с женой, тремя сыновьями, другими родственниками и близкими семьи (около 20 человек). В живых остались две дочери, находившиеся в тот момент в ФРГ.

Источник - newsru.com
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